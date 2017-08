Tài Tử Hài Jerry Lewis Từ Trần, Hưởng Thọ 91 Tuổi

HOLLYWOOD - Kịch sĩ nổi tiếng Jerry Lewis theo nghiệp diễn viên từ giữa thế kỷ trước đã qua đời tại Las Vegas vì nguyên nhân tự nhiên, hưởng thọ 91 tuổi – ông là 1 trong những diễn viên thành công nhất và đáng tôn kính nhất trong lịch sử Hollywood bằng phim ảnh, truyền hình, phát thanh và về hoạt động từ thiện.Ông là tài tử đuợc trả thù lao cao nhất với những phim ăn khách như The Bell Boy, Cindefella và The Nutty Professor – hàng loạt phim hội luận The King of Comedy năm 1983 làm chung với tài tử Robert de Niro cũng đuợc ưa chuộng. Trong 10 năm hợp tác với Dean Martin, ông xuất hiện trong 16 phim thành công về doanh thu.Thành công của ông tiếp diễn trên sân khấu Broadway và năm 1995 trở thành minh tinh đuợc trả tiền cao nhất lịch sử kịch nghệ New York.Lần sau cùng ông xuất hiện trên màn ảnh lớn là phim Max Rose năm 2013 trong vai 1 nhạc sĩ cảm thấy hồ nghi sự trung thành của người vợ sống chung từ 65 năm.Ông xuất thân trong 1 gia đình nghệ sĩ từ tiểu bang New Jersey, cha là diễn viên, mẹ là vương cầm thủ.Ông Jerry Lewis tích cực hoạt động từ thiện từ thập niên 1960, vận động hỗ trợ trẻ em bại liệt với khẩu hiệu “Youll Never Walk Alone”, gây quỹ 1.5 tỉ MK.