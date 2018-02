Trọng Thắng, Công An Trị

Vi AnhThời sự và sự kiện, tình hình CSVN cho thấy Tổng bí Thư CSVN thân TC đã đại thắng Mùa Đông, hạ được tàn dư chủ chốt của phe chủ trương xích lại gần Mỹ do Cựu Thủ Tướng Nguyễn tấn Dũng cầm đầu như Đinh la Thăng, Trịnh xuân Thanh bị bắt làm củi tham nhũng đem đi đốt lò. Trọng cũng mua chuộc chiêu hồi được Bộ Trưởng Công An Trần đại Quang hiện làm Chủ Tịch Nước và Tô Lâm đang làm Bộ Trưởng Công an. Trọng cũng trao đổi với Cựu TT Dũng hồi hưu cùng có mặt ở Saigon mừng Chiến Thắng Tết Mậu Thân. Coi TT Dũng thua, Quang thua, Tổng Trọng bắt đầu thành lập chế độ công an trị ở VN.Trọng dùng Bộ Trưởng Tô Lâm của Công an làm việc ấy. Thượng tướng Tô Lâm đánh phèng la, chập chã, sơn đông mãi võ ca ngợi Đảng và ca ngợi Công an, nhơn kỷ niệm 88 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Rằng công an Việt Nam 'sẵn sàng hy sinh để bảo vệ Đảng Cộng sản', "Thực tiễn lịch sử anh hùng của Công an Nhân dân Việt Nam cho thấy, quá trình xây dựng, lớn mạnh, trưởng thành, những chiến công, thành tích vẻ vang của CAND Việt Nam đều bắt nguồn từ sự lãnh đạo của Đảng..." Rằng "Công an Nhân dân chỉ biết còn Đảng thì còn mình". Dù trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng sẵn sàng chiến đấu, hy sinh để bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền cách mạng...""Ngoài mục tiêu đó ra, Công an Nhân dân không có mục tiêu nào khác." Thật là một trò lừa đảo hạ cấp, hiếp dâm chữ nghiã của CS coi quần chúng như không có. Nếu ngoài mục tiêu bảo vệ đảng, công an nhân dân không có mục tiêu nào khác, thì công an nên bôi chữ nhân dân đi, để VN chỉ còn có CS thôi để CS múa gậy rừng hoang.Đi vào phân tích, những chế độ độc tài chuyên chính thường dùng cảnh sát theo dõi, trấn áp nhân dân, người ta thường gọi đó là chế độ cảnh sát trị. CSVN là một chế độ độc tài đảng trị toàn diện, không những dùng cảnh sát, mà còn dùng công an không mặc sắc phục, cho công an giả dạng du đãng trấn áp, đánh đập nhân dân nữa. Công an CS không cần mặc sắc phục, không bảng tên, vũ khí dấu kín trong người nên họ không sợ dân chúng tố giác, vì vậy họ tàn bạo, độc ác hơn cảnh sát phải mang sắc phục, mang bảng tên, phù hiệu khi đối phó đối với dân.Qua đại hội Đảng CSVN lần thứ 12, rõ ràng người dân thấy Tổng bí Thư Nguyễn phú Trọng độc diễn đắc cử là vua CSVN đang biến triều đại của y thành triều đại công an trị. Suốt bao nhiêu triều đại tổng bí thư CSVN, chưa bao giờ CSVN đưa một bộ trưởng công an lên làm chủ tịch nước như thời Tổng Trọng. Trọng dàn dựng đưa con gà của mình làm Tướng Công an Trần Đại Quang, đương kiêm bộ trưởng công an lên làm Chủ Tịch Nước CSVN. Dù cái đít của tướng này đen như mực Tàu vậy. Tướng Công an Trần Đại Quang là một đại cán CS đại gian đại ác. Y khai gian lý lịch, 6 tuổi ít hơn tuổi thật. Blog Dân Làm Báo phanh phui Quang khai y sinh ngày 12/10/1956 tại Ninh Bình, trở thành học viên trường Cảnh sát Nhân dân vào tháng 7 năm 1972, tức khi mới 15 tuổi 9 tháng đã vào trường cảnh sát, như thần đồng cảnh sát vậy! Chưa hết, chỉ ngay sau đó 3 tháng, vào tháng 10 năm 1972, ‘thần đồng’ Trần Đại Quang tiếp tục vào học trường Văn hóa Ngoại ngữ bộ Nội vụ (nay là bộ CA) khi vừa tròn 16 tuổi. Một bằng chứng không thể chối cãi là tất cả những văn bằng tốt nghiệp đại học của ông Quang đều ghi rõ năm sinh là 1950 (bằng Tiến sĩ Luật và hàm Giáo sư), trong khi hồ sơ vào Bộ Chánh Trị khai nhỏ hơn 6 tuổi để hạ thấp tuổi hưu xuống để được giữ quyền thế lâu dài.Tướng Công an Trần Đại Quang không những gian với đảng trong lý lịch mà còn ác với đồng chí thứ trưởng của y nữa. Y dàn dựng ám sát chánh trị Thứ Trưởng Phạm chí Ngọ của y để bịt miệng nhơn chứng, bịt đầu mối trong vụ hối lộ chấn động trong chế độ CS thời chuyển sang kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Hối lộ của Dương chí Dũng vụ cả triệu rưỡi đô la. Báo Tuổi Trẻ Online từng công bố một đoạn clip khá đầy đủ về lời khai của ông Dương Chí Dũng trong phiên tòa ngày 7/1/2014. Trong vai trò nhân chứng, ông Dũng đã cung cấp thêm nhiều thông tin, bằng chứng về các khoản hối lộ lên 1,5 triệu đô-la cho thứ trưởng bộ công an Phạm Quý Ngọ. Ngoài ra, một số nhân vật đang giữ các vị trí quan trọng trong bộ công an và cả giới tài phiệt cũng đã được nêu đích danh tên tuổi, chức vụ.Đáng chú ý, bộ trưởng bộ công an Trần Đại Quang cũng xuất hiện trong lời khai của ông Dương Chí Dũng liên quan đến khoản hối lộ 20 tỷ, tức 1 triệu đô-la Mĩ cho tướng Ngọ. Bộ trưởng Quang được nói là người đã 'nêu ý kiến với anh Ngọ' để 'anh Ngọ không can thiệp hay gây khó cho doanh nghiệp'. Sau đó Tướng Ngọ bịnh đột ngột chết hay bị thuốc chết.Chưa đủ, từ năm 2011 lên làm tổng bí thư, Tổng Trọng người ta thấy CSVN có 300 tướng công an. Và trong Đại Hội Đảng Thứ 12, Trọng dàn dựng Bộ chính trị 19 người, Trọng là Chủ tịch, có đến 4 nhân vật xuất thân từ ngành công an. Bộ Chánh trị là Bộ Quyền lực nhứt Đảng Nhà Nước CSVN.Người công an thứ nhứt là Trần đại Quang, thứ hai là ông Tô Lâm, hiện Thứ trưởng Bộ công an. Thứ ba là ông Trương Hòa Bình, Chánh án tòa án nhân dân tối cao, và cũng xuất thân từ gốc và ngành công an. Người thứ tư tuy tên tuổi còn xa lạ là ông Phạm Minh Chính nhưng có tới 15 năm làm việc trong ngành công an, và hiện đã lãnh trách nhiệm rất quan trọng là Trưởng ban tổ chức trung ương đảng. Linh mục Phan Văn Lợi một nhân vật kiên trì đấu tranh cho tự do tôn giáo và nhân quyền VN trong nước nhận xét, “Ông Chính có một quá trình lâu như vậy, nay lại được đưa về một vị trí then chốt của Đảng là công tác tổ chức thay cho ông Tô Huy Rứa, như vậy nó sẽ dẫn đến những vấn đề gì trong tương lai gần? Đó là xu hướng bố trí tổ chức và công an hóa một số vị trí bên đảng lẫn bên chính quyền, mà người ta gọi là việc bố trí nhân sự. Có thể nói là công an hóa bộ máy chính quyền. Và vị trí Trưởng ban tổ chức trung ương có thể nói là vị trí có quyền tối cao quyết định chỉ sau Tổng bí thư.”Chưa có triều đại tổng bí thư CSVN nào đưa Bộ Trưởng Công an lên là Chủ Tich Nước, chưa bao giờ đưa những tướng công an vào Bộ Chánh trị nhiều như thời Nguyễn phú Trọng. Nhứt định thế giới nhìn chế dộ CSVN bây giờ không còn là chế độ cảnh sát trị mà công an trị độc ác, hà khắc hơn với dân hơn. Và hành động biến chế độ cai trị thành công an trị cho thấy Tổng Trọng lo sợ dân chúng VN nổi dậy, phe phái đối thủ nội bộ hay quân đội tổ chức đảo chánh y./.(VA)