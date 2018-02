3 Cựu Giám Đốc CIA Tố Trump Lệch Lạc, Phi Văn Hóa

WASHINGTON - Các cựu giám đốc an ninh tình báo có truyền thống giữ im lặng, nhưng cuộc đối đầu luỡng đảng về cuộc điều tra “toa rập” chống lại Trump đã đưa các trùm tình báo của triều Obama vào cuộc.Trước khi biên bản Nunes đuợc công bố, cựu giám đốc CIA John Brennan đã lên tiếng công kích phe CH tại Hạ Viện – theo lời ông Brennan, chưa từng thấy hành vi tắc trách và có tính phe đảng như dân biểu Devin Nunes và ủy ban tình báo Hạ Viện dưới quyền chủ tịch Nunes.Ông Brennan đánh giá Bạch Ốc của Trump là thiếu đạo đức đã tiếp thêm dầu vào lửa. Cựu giám đốc Brennan cũng là tiếng nói đả kích phát biểu của TT Trump gọi nguồn gôc di dân da đen là “hố phân”.Ông Brennan mới đây đuợc NBC và MSNBC tuyển làm phân tích gia cho hay : nữ thần Tự Do, các bậc quốc phụ và các thế hệ biết suy nghĩ phải khóc vì những ngôn từ thô bạo của TT Trump, là người tiếp tục tỏ ra lệch lạc sâu đậm.Cựu giám đốc James Clapper của cơ quan tình báo quốc gia DNI nhận xét : lời lẽ của ông Trump mô tả Bộ tư pháp là 1 phần của “thế lực ngầm” là loại nỗ lực “cải chính”, là tỏ ra tâm thần không thích hợp với nhiệm vụ TT.Cựu quyền giám đốc CIA John McLaughlin tuyên bố với báo Washington Post “Trong hầu hết sự nghiệp, chúng tôi giữ thế trung lập, nhưng khi có tín hiệu an ninh quốc gia bị đe dọa, không thể không lên tiêng.Theo lời cựu giám đốc McLaughlin, không ai trong công đồng tình báo cảm thấy ưa chuộng TT Trump, là nhà lãnh đạo hành pháp làm nguợc lại các giá trị văn hoá mà chúng ta đuợc dưỡng dục.