Apple: Doanh thu Tăng Kỷ Lục 20 Tỉ MK Trong Quý 4, 2017

NEW YORK - Phúc trình của đại công ty Apple ghi: doanh lợi 3 tháng cuối năm 2017 đạt 20 tỉ MK, là kỷ lục tính bằng quý – doanh thu của sản phẩm iPhone mới nhất là cao hơn mong đợi.Tổng doanh thu quý 4 thuờng là lớn nhất hàng năm với Apple là 88.3 tỉ, tăng 13%.Giám đốc Tim Cook nhận là “rùng mình” về doanh lợi quý lớn nhất lịch sử – theo lời ông, iPhone là dòng sản phẩm bán chạy nhất hàng tuần kể từ Tháng 11. Apple bán ra 77.3 triệu đơn vị iPhone trong quý 4-2017, kém gần 1 triệu máy so với cùng kỳ năm 2016, nhưng doanh thu và doanh lợi tăng.Dự đoán của Apple về doanh thu quý cuối năm 2017 là không hơn 62 tỉ.Tuy thành công tài chính ngoạn mục như thế, thách thức chờ đợi là tăng trưởng có thể tiếp tục hay không.Phúc trình tài chính mới nhất xác nhận iPhone ghi thắng lợi cả tại Hoa Lục.Ngoài ra, phần chính của dịch vụ chứng kiến doanh thu tăng 18%, đạt 8.5 tỉ – sản phẩm khác gồm Apple Watch và Apple TV tăng 36%, thu 5.5 tỉ.Trong tháng qua, Apple loan báo sẽ đưa phần lớn doanh lợi hải ngoại về nước để hưởng phúc lợi của luật thuế mới do TT Trump ký ban hành sát lễ giáng sinh.