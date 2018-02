EPA: Mazda Tiết Kiệm Nhiên Liệu Nhất Trong Xe Hạng Nhẹ

Xe Mazda.Mazda Motor Corporation đã thông báo rằng Báo Cáo Xu Hướng Tiết Kiệm Nhiên Liệu Của Các Xe Hạng Nhẹ,1 được Cơ Quan Bảo Vệ Môi Trường EPA của Hoa Kỳ phát hành vào ngày 12 tháng 1 năm 2018, xếp công ty là hãng sản xuất xe hơi có mức Tiết Kiệm Nhiên Liệu Điều Chỉnh của Nhà Sản Xuất cao nhất trên các mẫu xe năm 2016.2 Mazda đã liên tiếp dẫn đầu trong suốt 5 năm qua.Bản báo cáo của EPA là bản tổng hợp xu hướng tiêu thụ nhiên liệu theo từng năm của các mẫu xe có mặt trên thị trường Hoa Kỳ và xếp hạng các hãng sản xuất xe theo mức Tiết Kiệm Nhiên Liệu Điều Chỉnh của Nhà Sản Xuất. Mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình chung của Mazda là 29,6 mpg, được cải thiện 0,4 mpg so với năm trước đó.Sứ mệnh của Mazda là vừa làm phong phú thêm cuộc sống con người và cả xã hội, vừa giúp duy trì vẻ đẹp của trái đất. Công ty đã phát triển CÔNG NGHỆ SKYACTIV; một loạt các đổi mới được áp dụng vào động cơ, hộp số, thân xe, và khung gầm; và triển khai chúng trên tất cả các dòng xe để cung cấp cho mọi khách hàng cả niềm vui thích khi lái xe và hiệu suất bảo vệ môi trường và an toàn vượt trội. Các nỗ lực không ngừng này đã đóng một vai trò then chốt khiến Mazda đạt mức tiết kiệm nhiên liệu trung bình cao nhất trong 5 năm liên tiếp.Trong thời gian tới Mazda hi vọng sẽ giúp kiến tạo một tương lai trong đó con người, trái đất và xã hội có thể cùng tồn tại với xe hơi, để làm phong phú hơn cuộc sống con người thông qua trải nghiệm của sở hữu xe hơi mà xem việc lái xe là một niềm vui, và để trở thành một thương hiệu mà khách hàng cảm thấy gắn bó tình cảm sâu sắc.1) Một báo cáo thường niên do EPA xuất bản từ năm 1975 trong đó cơ quan này tổng hợp xu hướng tiết kiệm nhiên liệu của các xe con và xe tải hạng nhẹ mới sản xuất. http://www3.epa.gov/otaq/fetrends-complete.htm2) Mức Tiết Kiệm Nhiên Liệu Điều Chỉnh của Nhà Sản Xuất: Mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình của tất cả các xe được bán bởi một nhà sản xuất trong khoảng thời gian một năm. Trong Báo Cáo Xu Hướng Tiết Kiệm Nhiên Liệu, EPA sử dụng các con số tổng hợp được điều chỉnh của mức tiêu thụ nhiên liệu ở thành phố và trên đường cao tốc trên mỗi mẫu xe trong năm, và điểm trung bình được tính theo tỷ lệ số lượng xe bán ra.Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập:Trang web chính thức của EPA: http://www.epa.gov/Trang web Công Nghệ Môi Trường của Mazda: http://www.mazda.com/technology/env/