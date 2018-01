(Xem: 130)

Báo Lao Động ghi rằng khi kết thúc năm 2017, kim ngạch xuất cảng của ngành Dệt May Việt Nam đạt hơn 31 tỉ USD, tăng trưởng 10,23% so với năm 2016. Trong đó, kim ngạch xuất cảng hàng may mặc đạt 25,795 tỉ USD, xuất cảng vải đạt 1,354 tỉ USD, tăng 25,6%; xuất cảng xơ, sợi, dệt các loại đạt 3,604 tỉ USD; xuất cảng nguyên phụ liệu (NPL) dệt may đạt 1,208 tỉ USD... Giá trị sản xuất công nghiệp toàn ngành thực hiện năm 2017 đạt 41.255,3 tỉ đồng, tăng 8,2% so với cùng kỳ năm 2016.