CSVN: Chánh Trị Hóa Bóng Đá

Vi AnhTin VOA ngày 27-1, “Bộ trưởng Quốc phòng, Đại sứ Mỹ chúc U23 Việt Nam ‘may mắn.”… Trong 2 ngày ở Việt Nam, Tướng Mattis cũng ghi nhận “sự phấn khích” của người Việt Nam vào thời điểm đang diễn ra giải Vô địch U23 châu Á, trong đó đội tuyển Việt Nam đã lập được “kỳ tích” khi tiến vào trận chung kết để tranh tài với đội tuyển Uzbekistan. Những bạn nào đã ra đường, tôi chắc các bạn đều thấy sự phấn kích trên màn hình TV khi các bạn đi qua.”… “Đại sứ Hoa Kỳ cho biết trên đường trở về nhà sau bữa tối, ông đã bị kẹt cứng trong dòng người đổ ra đường mừng chiến thắng của đội tuyển Việt Nam trước đội tuyển Qatar hôm 23/1.”Cũng tin VOA cùng ngày, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) hôm 26/1 cho biết sẽ dùng chuyên cơ của một hãng hàng không Việt Nam để đón đội tuyển bóng đá Việt Nam U23 trở về sau trận chung kết gặp tuyển Uzbekistan tại Trung Quốc, trong khi Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gửi thư khen ngợi và động viên “Thầy Park và toàn thể đội tuyển bóng đá U23”. VFF cho biết ngay khi về đến Việt Nam vào trưa 28/1, đội tuyển sẽ được đưa tới Văn phòng Chính phủ để diện kiến Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.”Nhưng tin sau cùng, RFI ngày 27-1 cho biết, “Trong trận chung kết hôm, 27/01/2018 tại sân vận động Thường Châu, Trung Quốc, trong điều kiện thời tiết khắt nghiệt, tuyết rơi quá nhiều và khí trời giá lạnh, đội tuyển Việt Nam đã thua đội tuyển Uzbekistan với tỷ số 2-1, để vuột mất chiếc cúp vàng.”Tin báo Tuổi Trẻ online hôm 29-01 (giờ địa phương) “Hà Nội ngày 28-1 đã đi vào lịch sử bóng đá VN và dân tộc khi lần đầu tiên hàng trăm ngàn người dân đã xuống đường suốt 5 tiếng đồng hồ để chào đón sự trở về của một đội bóng đá. Trước đó, Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL Nguyễn Ngọc Thiện cho rằng lần đầu tiên trong lịch sử, U-23 Việt Nam lần lượt chiến thắng những tên tuổi lớn như Úc, Iraq và Qatar để trở thành thế lực mới trong ánh mắt ngưỡng mộ của các đối thủ ở khu vực và người hâm mộ. "U-23 Việt Nam quyết tâm thi đấu, tính kỷ luật, chiến thuật hiệu quả, trên hết là lòng tự tôn dân tộc, được hun đúc từ hàng triệu trái tim người hâm mộ” - ông Nguyễn Ngọc Thiện phát biểu.”Từ việc nhà cầm quyền CSVN biến vụ đá banh thành quốc gia đại sự, người dân VN trong ngoài nước ước gì nhân dân VN và nhà cầm quyền trong nước cũng dồn nỗ lực, phát huy nội lực, biến tinh thần quyết thắng của quốc gia dân tộc vào trận đấu, trận đánh đuổi quân Tàu ra khỏi biển đảo của VN ở Biển Đông, đó sẽ là đại thắng của những anh hùng dân tộc thực sự của VN.Chớ làm cho dân đam mê bóng đá theo kiểu Đảng Nhà Nước CSVN đã đang làm để dân chúng quên nguy cơ mất nước vào tay TC là rất có tội đối với Tổ Quốc VN. Đó là hủ hoá môn bóng đá, lạm dụng bóng đá cho mưu đồ chánh trị.Nhớ năm 2016, bốn tỉnh Miền Trung VN cá chết trắng bờ. Nước biển nhiễm độc tràn lan. Mặc kệ... Giải túc cầu hay đá banh Euro 2016 theo cách nói của dân Miền Nam, và “bóng đá” theo kiểu dân Miền Bắc -- là cả cơn sốt từ bắc chí nam. Nhứt là thanh niên sinh viên, dân ở đô tỉnh thị. Say mê “bóng đá ngất ngây”. Cá độ rầm rộ tá lả bùng binh. Tán gia bại sản tùm lum, tá la. Đánh lộn, đánh lạo mút mùa lệ thuỷ. Hết chỗ nói.Ở Sàigòn rộ lên phong trào chạy vay tiền “chợ đen” để cá độ nhân mùa tranh giải vô địch túc cầu Âu châu, Euro 2016. Hàng trăm mẫu quảng cáo khắp đường, khắp chợ, dán kín các cột điện, bờ tường, cho vay trả góp, vay không cần thế chấp, tiền lời thấp…1 triệu đồng vay, 1 ngày vốn cộng lời trả 30 ngàn. Nói nghe dễ, nhưng vướng vào từ chết tới bị thương. Nếu không trả góp nổi mỗi ngày thì lãi mẹ đẻ lãi con thành số tiền quá lớn, bán vợ đợ con cũng trả không nổi. Bịnh ghiền cờ bạc của người dân Việt nổi lên dưới dạng “cá độ”. “Báo đài” của Đảng Nhà Nước, truyền thông xã hội của dân bùng lên, quảng cáo cá độ, quảng cáo nơi xem tràn lan, làm bịnh ghiền, thói mê say đá banh, đá bóng thành cơn sốt. Tính bằng tiền hàng ngàn tỷ.Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến, Cục trưởng Cục Cảnh sát Hình sự (C45 Bộ Công an CSVN) cho báo chí biết. Tại TP Thanh Hóa, một tỉnh thường xin cứu đói giảm nghèo, đường dây cá độ bóng đá ước tính lên đến hơn 1.300 tỷ.Tỉnh Nam Định, đường dây cá độ bóng đá cực "khủng" với số tiền lên đến hàng trăm tỷ đồng.Thiết nghĩ, đối với cá nhân, cầu thủ chuyên nghiệp sống bằng nghề đá banh nên cửa nên nhà, nên danh nên phận, nên mê say là phải. Còn người thường thích coi đá banh là chuyện bình thường và điều tốt vì đó là trò giải trí, môn thể thao, thể dục. Nhưng khi cái thích trở thành say mê, đam mê, biến thành cá độ, bỏ dở việc làm, bê tha trong sinh họat là điều xấu.Một cầu thủ, một đội banh hay, giỏi có thể làm cho nước mình nổi tiếng, lợi cho tăm tiếng thể thao, chớ không ích nước lợi dân -- là giá trị cao quí hơn thể thao vốn là một hình thức giải trí cho dân thôi. Huống hồ một cầu thủ hay có thể trở thành siêu quốc gia, đa quốc gia, hay vô quốc gia vì các nước giàu trả tiền mắc để mua cầu thủ ấy cho hội nước mình.Đối với xã hội, nhà cầm quyền tán trợ đá banh để người dân giải trí, khuyến khích thể dục, thể thao là điều tốt. Nhưng lợi dụng đá banh trong mưu đồ chánh trị, làm say sưa thanh niên, mê hoặc người dân bằng đá banh để quên nỗi khổ, quên thân phận, vận mạng nước non nhà, biến tranh đua tài nghệ thành tranh giành tài nghệ giữa địa phương hay giữa các dân tộc là bá đạo, là điều không tốt.Thói mê say đá banh cộng với thói mê say cờ bạc là đại nạn của người dân Việt trong thời kỳ khó khổ của quốc gia dân tộc. Nhà cầm quyền thường lợi dụng thói mê say này để hoá giải nỗi bất mãn của dân đối với chế độ. Lịch sử cận đại VN đã chứng kiến.Những fan trẻ sinh viên, thanh niên, học sinh ở VN đang ngất ngây “bóng đá” như đã thấy ở trên đâu có khác gì một số ông bà của lớp trẻ ấy bị Thực dân Pháp làm say sưa, ngây ngất trong thời thực dân Pháp suy yếu ở Đông Dương. Lúc bấy giờ Đông Dương thuộc Pháp mất hậu thuẫn vì “mẫu quốc” Pháp quá yếu trước đe dọa xâm chiếm của Đức. Toàn Quyền Ducouroy sợ người Việt nổi dậy giành độc lập, chủ quyền, nên làm mê say thanh niên VN bằng cách cho tổ chức những trận “ đá banh sanh tử”, với quan tài để sẵn ở cầu môn (goals) để ngươi xem quên đi thân phận nô lệ của người dân Việt và vận mạng đen tối của đất nước VN.Bây giờ CSVN là một loại “tự thực dân” độc tài đảng trị toàn diện còn độc hại, gian ác hơn Thực dân Pháp nhiều, cũng áp dụng lại cái trò gạt dân ấy: thả cửa cho dân mê đá banh, mê nhậu nhẹt để quên thân phận cá nhân bị tước đoạt nhân, dân quyền, quốc gia dân tộc nằm trong gộng kềm CS, lệ thuộc quân Tàu Cộng./.(VA)