Mùa Xuân An Bình

Mục sư Cao Mỹ PhượngKính thưa Quý vị, Nhân Mừng Xuân Mới, Điểm Hẹn KC Kính Chúc Quý Đồng Hương một Mùa Xuân An Lành và Hạnh Phúc.Năm mới ai ai cũng mong muốn cái gì cũng mới, tốt hơn, bình an, vui vẻ, mạnh khỏe là tốt rồi. Những cái gì xấu, củ, hư năm qua quý vị cũng muốn quên nó đi để đón chào những điều tốt đẹp phía trước. Chúng tôi một lần nữa cũng ước mong quý vị tìm được những điều tốt đẹp nhất mà lòng quý vị ao ước trong năm mới này.Chúng ta đang sống trong một thế giới loạn lạc, kinh tế khó khăn và công ăn việc làm ổn định không phải là một điều dễ dàng. Việc học hành của con cái cũng là những thách thức cho cha mẹ. Việc bất đồng ngôn ngử giữa hai thế hệ của cha mẹ và con cái, giữa ông bà và con cháu cũng trở thành một mối lo âu không kém.Cuộc sống mỗi ngày khó khăn không khiến cho chúng ta sanh ra mối lo lắng phải không quý vị. Ngày đầu năm quý vị có muốn biết một tin tốt lành là quý vị không còn lo lắng nữa và quý vị sẽ có được sự bình an thật sự mặc dù đang ở trong bất cứ hoàn cảnh nào.“Hỡi những ai mệt mõi và gánh nặng hãy đến cùng Chúa, Ngài sẽ cho chúng ta được yên nghĩ.” Ma-thi-ơ 11:28Sức của loài người có giới hạn! Nhiều khi chúng ta không gánh nổi mà cần phải có một sự vùa giúp từ trên cao. Từ Chúa, là Chúa Trời Đấng đã tạo nên muôn loài vạn vật, trong đó có quý vị và tôi. Trong những buổi ban đầu, Chúa cho loài người được quyền tự do nhưng loài người đã chọn lựa sai lầm đã khiến họ phải mất Chúa và cuối cùng của tội lỗi là sự chết.Nhưng Chúa Trời yêu thương thế gian ban Con một của Ngài, xuống thế làm người cứu vớt nhân loại. Hầu cho ai tin đến Ngài là Chúa thì sẽ được cứu và được trở nên con cái của Ngài.Bắt đầu từ giây phút quý vị tin những điều này thì quý vị sẽ nhận được sự bình an siêu nhiên mà không ai có thể cho quý vị được chỉ có được từ Chúa Giê Xu.Hãy giao hết những gánh nặng về gia đình, con cái, việc làm, việc học, bịnh tật, cô đơn, buồn bả lên cho Chúa. Ngài chắc sẽ gánh thay cho quý vị theo như lời hứa của Ngài.Chúa là cha yêu thương quý vị, Ngài quan tâm đến mỗi con người trên mặt đất, Ngài không muốn cho người nào bị hư mất nhưng được cứu, được sự sống và sự sống dư dật bình an hạnh phúc bên Ngài. Khi có Chúa trong lòng, mặc dầu quý vị đang đối diện với những khó khăn, nguy nan cở nào thì hãy nhớ rằng Chúa sẽ gánh thay quý vị. Ngài đang ẩm bồng quý vị vượt qua bảo tố, chông gai.Năm mới, tôi cầu xin Chúa thương yêu dẩn quý vị tìm được ý nghĩa thật của cuộc sống. Thế gian một ngày gần đây sẽ đi đến sự cuối cùng, tận thế. Mỗi người sẽ đứng trước mặt Chúa và bấy giờ Chúa sẽ hỏi, con có biết Ta không?..Chỉ có những ai tin nhận Ngài không bị hư mất mà được sống đời đời.Có Chúa có sự bình an, vui vẻ, phước hạnh, không có Chúa thì không có gì cả. Tôi tin rằng quý vị biết được tầm quan trọng cho cuộc đời mai sau và làm những chọn lựa đúng đắn.Chúng tôi đang sinh hoạt tại ĐIỂM HẸN KC tại 9265 Bishop Place, Westminster CA 92683. Giờ sinh hoạt: Sáng Chúa nhật 10 am, Tối Thứ Ba 6:29pm. Tiệm sửa xe bình dân của anh Kevin tên tiệm là Kevin’s Auto Body đã mở cửa ra cho Chúa vào và thế nào Chúa đã chúc phước dồi dào cho cơ sở thương mại của anh. Đây là bằng chứng khi đi theo Chúa thì sự bình an và phước hạnh của Chúa sẽ đi theo quý vị. Tại nơi đây nhiều người đã được chữa lành và giải cứu, nhiều người đã tìm được lẽ thật và ý nghĩa đời sống.Chúng tôi Kính Mời quý vị vui lòng ghé qua cùng trà đàm. Cầu nguyện. Học Lời Chúa thông công với nhau trong tình yêu thương chân thật của con cái Chúa. Mọi thắc mắc muốn tìm hiểu về niềm tin sẽ được hướng dẩn rỏ ràng. Xin quý vi liên lạc với chúng tôi:Mục sư Cao Mỹ Phượng 714 603 4481 vàMục sư Cao Hữu Trí 714 657 9726.Trân trọng Kính Mời.