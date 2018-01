Nhật: Phi Cơ F-35 Ra Trấn Biên

(Xem: 92)

Báo Hải Quan ghi nhận tăng trưởng kinh tế năm 2017 đạt được 6,81%. Trong khi đó, dự báo cho thấy, tăng trưởng kinh tế năm 2018 ước đạt 6,58%, tăng trưởng xuất khẩu dự báo ở mức 9,4%, thặng dư thương mại ở mức 1,1 tỷ USD và mức tăng giá tiêu dùng bình quân so với 2017 là khoảng 3,74%. Kinh tế vĩ mô VN trong năm 2018 có thể chịu ảnh hưởng của một số yếu tố, như quá trình phục hồi tăng trưởng của kinh tế thế giới ít nhiều còn bất định, tự do hóa thương mại đa phương gặp nhiều thách thức, do xu hướng bảo hộ và cách tiếp cận thương mại song phương dần phổ biến hơn, trả đũa thương mại giữa các nền kinh tế lớn có thể diễn biến phức tạp…