Bản tin VinaNet ghi nhận rằng dự kiến năm 2018 ngành thép VN dự báo tăng trưởng 20 - 22%. Tại cuộc Hội thảo Tổng kết năm 2017 đối thoại công nghiệp thép Việt Nam và Thế giới 2017- dự báo 2018 chiều ngày 25/1, ông Nguyễn Văn Sưa cho biết, sản xuất các mặt hàng thép trong năm 2017 đạt 22,027 triệu tấn, tăng 23,5% so với năm 2016. Theo đó, sản xuất các mặt hàng thép trong năm 2017 đạt 22,027 triệu tấn, tăng 23,5% so với năm 2016. Bán hàng sản xuất thép các loại năm 2017 đạt 18,922 triệu tấn, tăng 20,7% so với 2016. Trong đó, tăng mạnh nhất là tôn mạ vàng, ống thép và thép xây dựng.