Trump: American First Không Phải Là Tự Cô Lập

DAVOS - Trong phát biểu biện hộ chủ trương America First tại diễn đàn kinh tế Davos, TT Hoa Kỳ hô hào doanh nghiệp khắp thế giới đầu tư tại Hoa Kỳ.TT Trump cũng kêu gọi hợp tác quốc tế trong sứ mạng chống khủng bố và gây áp lực buộc Bắc Hàn từ bỏ tham vọng nguyên tử.Ông Trump tuyên bố thành công kinh tế trong năm đầu nhiệm kỳ và nói “Nay là lúc thuận lợi nhất để quý vị mang việc làm ăn tới Hoa Kỳ”. Ông diễn giải “Thế giới đang chứng kiến nước Mỹ trỗi dậy và lớn mạnh hơn”.Trước khi TT Trump lên diễn đàn tại Davos, chủ tọa Klaus Schwab nhận rằng luật thuế và chủ truơng hạn chế giám sát của chính quyền Trump giúp sức thúc đẩy tăng trưởng toàn cầu.Bài diễn văn ngày Thứ Sáu của TT Trump cũng giải thích “America First” không là cô lập, nhưng không thể có mậu dịch tự do và cởi mở nếu 1 số quốc gia lạm dụng.Về di trú, TT thứ 45 khẳng định cần điều chỉnh.Về cuộc chiến chống ISIS, TT Trump loan báo: liên quân do Hoa Kỳ dẫn đầu đã đánh đuổi khủng bố Hồi Giáo tại khắp Syria và Iraq – ngoài ra, ông hô hào tiếp tục áp lực với chế độ Pyongyang.