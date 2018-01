Texas: Nạn Nhân Bắt Cóc Bị Bắn Chết Trong Vụ Giải Cứu

HOUSTON - Thám tử FBI bắn chết nạn nhân bị bắt cóc trong 1 nỗ lực giải cứu rủi ro – 3 nghi can bị đưa ra toà trong ngày Thứ Sáu giữa lúc giới chức sở tại xác nhận thất bại trong hệ thống.Cảnh sát trưởng Philip Dupuis tại Conroe nói “Chúng tôi làm việc cứu dân – vụ này diễn ra không đúng như tính toán”.Hung đồ xâm nhập nhà tư trước 4 giờ sáng Thứ Năm, bắt cóc trẻ em và đòi tiền chuộc.Chủ nhà tại Conroe, sát phiá bắc Houston là Ulises Valladares 47 tuổi – cảnh sát tới, súng nổ. 1 người hàng xóm xác nhận nghe 4 tiếng súng. Không rõ tình huống nào khiến thám tử FBI nổ súng. Cảnh sát hay tin: 2 hung đồ xông vào nhà, dùng súng uy hiếp ông Valladares và con trai 12 tuổi, đòi tiền chuộc – chúng cũng lục lọi tìm kiếm nữ trang quý giá. Sau đó, 2 hung đồ đưa ông Valldares ra khỏi nhà, để lại cậu con trai mà sau đó tự giải thoát chạy sang hàng xóm gọi điện thoại cho cảnh sát.Em chủ nhà tới gặp cảnh sát, nhận đuợc điện thoại từ hung đồ đòi tiền chuộc.Bên kia đầu dây, hung đồ nói tiếng Tây Ban Nha và xưng là thành viên băng đảng Gulf Cartel, đòi tiền chuộc 20,000 MK. Cảnh sát tiếp xúc FBI – thám tử tìm đầu mối điện thoại dẫn tới khu vực khách sạn Best Western cách xa 1 giờ lái xe – con tin Valladares không có mặt tại đây, nhưng thám tử thấy 2 người giống như nghi can mà cậu con 12 tuổi mô tả.3 nghi can bị bắt, gồm Cunningham 42 tuổi là bà con với vợ ông Valladares. 1 nữ trong 3 nghi can là So[hia Perez Heath 35 tuổi, là bạn gái của Cunninghams. Tên này khai con tin bị giữ tại nhà của Heath ở khu đông bắc Houston, theo hồ sơ toà án.Lý do súng nổ không đuợc mô tả trong cuộc họp báo của FBI – FBI chỉ cho biết: đang điều tra nội bộ, sẽ báo cáo Bộ tư pháp.Người nổ súng gây thiệt mạng con tin bị bắt cóc bị nghỉ việc không luơng trong lúc điều tra.