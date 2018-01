Nước Sạch: Nam Hàn Giúp VN

SAIGON -- Nguồn nước tại Việt Nam không được vệ sinh... do vậy, Nam Hàn lên kế hoạch giúp VN về nguồn nước, theo tin KBS. Trong khi đó, báo Tiếp Thị Thế Giới và Khoa Học & Phát Triển nêu cơ nguy nguồn nước sạch và ngọt ở Miền Tây ô nhiễm nguy kịch.Bản tin KBS ghi rằng Bộ Khoa học, công nghệ, thông tin truyền thông Nam Hàn hôm thứ Bảy (20/1) công bố "Dự án hỗ trợ khoa học công nghệ cho các nước đang phát triển năm 2018" với quy mô vốn hỗ trợ là 3,3 tỷ won (3,08 triệu USD). Nam Hàn đã tiến hành dự án này từ năm 2006 nhằm hỗ trợ và tăng cường quan hệ hợp tác khoa học với các nước đang phát triển.Dự án năm nay là thành lập Trung tâm công nghệ thích hợp tại trường Đại học xây dựng do Giáo sư Khoa Xây dựng và môi trường của Đại học quốc gia Seoul Han Moo-yeong phụ trách nghiên cứu chính. Khoảng ba đến năm nhà nghiên cứu Nam Hàn sẽ được cử đến Trung tâm này để tiến hành nghiên cứu chung với những nhà nghiên cứu của Việt Nam, phát triển công nghệ cung cấp nước uống và áp dụng vào nhà vệ sinh của người dân tại đây.Tổng cộng 2 tỷ won (1,87 triệu USD) sẽ được đầu tư vào dự án kéo dài trong vòng bốn năm này.Theo Giáo sư Han, nước là một nguồn tài nguyên chiến lược, là yếu tố cơ bản của tự nhiên và nền tảng cho nhiều hoạt động kinh doanh. Sự khan hiếm nước đã ảnh hưởng tới tất cả các ngành công nghiệp và nhiều quốc gia đang phải đối mặt với sự mất cân bằng ngày càng gia tăng giữa lượng nước có thể cung cấp và nhu cầu sử dụng.Mặc dù Việt Nam đã cải thiện tình hình cung cấp nước nhưng vẫn phải đối mặt với một số thách thức như cải thiện khả năng tiếp cận nước sạch và vệ sinh cho cả khu vực đô thị và nông thôn, tăng cường kiến thức vệ sinh nước của người dân, tăng cường quản lý lưu vực sông.KBS ghi nhận thêm rằng hiện tại, tỷ lệ cung cấp nước sạch ở khu vực đô thị là 61% trong khi khu vực nông thôn lân cận chỉ đạt 9%.Trong khi đó báo Tiếp Thị Thế Giới và Khoa Học & Phát Triển ghi rằng nguồn nước sạch, ngọt ở đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) đang có dấu hiệu suy kiệt và sẽ nguy kịch hơn khi nguồn nước ngầm bị huỷ hoại do ô nhiễm. Cứu nguồn nước chính là cứu cuộc sống con người ở nơi đây.Nguồn nước sạch, ngọt ở ĐBSCL đang có dấu hiệu suy kiệt và sẽ nguy kịch hơn khi nguồn nước ngầm bị huỷ hoại. Các kịch bản ít chú ý tới nước ngầm nhiễm phèn, sắt và đất nhiễm mặn. Đợt hạn, mặn nặng nề nhất từ năm 1926 – 2016, cho thấy những sơ hở trong nhận thức.Bộ môn khoa học đất thuộc khoa Nông nghiệp – sinh học ứng dụng (đại học Cần Thơ) và trại thực nghiệm thuộc trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ TP Cần Thơ, đã nghiên cứu thực nghiệm thành công mô hình sản xuất nước tưới nông nghiệp, để xử lý nước ngầm nhiễm phèn sắt, góp phần cải tạo đất mặn.Bằng cách đưa nguồn nước nhiễm mặn qua các thiết bị xử lý từ trường làm tươi mới nguồn nước và khử muối đất, đồng thời thay đổi tính chất vật lý của nước. Việc sản xuất nước tưới nông nghiệp theo cách này giúp cây phát triển tốt hơn gấp 1,47 lần so với nghiệm thức sử dụng nước chưa xử lý, và gấp 1,29 lần so với nghiệm thức sử dụng nước máy.Bản tin ghi thêm: Chất lượng của các loại cây đều tốt, giúp cây trồng hấp thụ dưỡng chất trong đất và phân bón tốt hơn, sinh trưởng khoẻ và không có sâu bệnh gây hại. Các khảo nghiệm thực tế: trồng cải xanh trên đất nhiễm mặn và trồng cải mầm trên các giá thể khác nhau (xơ dừa, mùn cưa…) cho thấy, thời gian xử lý nước tương đối ngắn nhưng hiệu quả mang lại khá cao, có thể ứng dụng vào thực tế ở các vùng đất bị nhiễm phèn, nhiễm mặn, như Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau… và một số vùng tại TP Cần Thơ ,như: Ninh Kiều, Vĩnh Thạnh, Phong Điền, Cờ Đỏ....