Hãng Toys R Us Đóng 182 Tiệm: Bán Hạ Giá Từ 2/2018 Tới 4/2018

Tổng Quản Trị công ty Toys R Us là David Brandon nói rằng để làm mới lại thương hiệu đã buộc chúng tôi có những quyết định gay go.Ông nói có 182 quyết định gay go đó.Đó là con số 182 cửa tiệm đồ chơi Toys R Us tại Hoa Kỳ công ty có thể đóng cửa, một phần trong kế hoạch khai phá sản để tái phối trí.Con số đó cũng là 20% tổng số cửa tiệm Toys R Us có tại Hoa Kỳ, và như thế là giảm mất 6.9 triệu square feet trong diện tích tiệm.Công ty đã nộp đơn ở tòa chiều Thứ Ba nói rằng có thể tranh đóng cửa một số cửa tiệm trong danh sách 182 tiệm dự trù đóng cửa, nếu thương lượng được giá thuê chỗ đặt tiệm cho rẻ hơn.Nhưng hầu hết trong cách tiệm trong danh sách đóng cưử đó dự kiến sẽ không tránh nổi số phận đóng cửa.Chiến dịch bán đaị hạ giá sẽ khởi sự kể từ tháng 2/2018 và sẽ hoàn tất vào tháng 4/2018.Bên cạnh việc đóng cửa, công ty dự định tại nhiều điạ điểm sẽ sáp nhập hai loaị tiệm chung nhau: Toys R Us và Babies R Us.Trước đó, vào sáng Thuư Ba, Toys R Us đã được tòa án phá sản chấp thuận một kế hoạch chi trả các chủ phố tới 1.3 triệu đôla để nói hợp đồng thuê chỗ đặt tiệm vượt quá ngày 16/4/2018.Luật sư của Toys R Us nói trước Chánh án Tòa phá sản là Keith L. Phillips taị phiên tòa ở Richmond, Virginia, rằng công ty cần thời gian để quyết định xem tiệm nào trong số 880 tiệm ở Mỹ của hãng cần đóng cửa.