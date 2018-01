Hồ Puskarini, Lumbini, Nepal.Đường BìnhTơi và hai mươi lăm người theo thầy đi hành hương Phật tích Ấn Độ. Từ thành phố Patna miền nam Ấn Độ, xe chạy quanh co dưới dãy núi Hy Mã Lạp Sơn đến biên giới Nepal. Xe chạy vào bãi đậu đối diện với văn phịng biên cảnh Nepal. Làm xong thủ tục nhập cảnh, xe chở chúng tơi vượt biên vào nội địa Nepal. Đến khách sạn Lumbini trời đã tối, khách sạn đã lên đèn, sương mù lờ mờ mọi người mệt mỏi mang hành lý vào khách sạn lấy phịng. Khách sạn cho ăn bữa tối thức ăn Nepal nhẹ và rất ngon. Lạ nơi khĩ ngủ đến nửa đêm tơi rời phịng đi dạo bên ngồi khách sạn, bỗng dưng thấy đèn pha an ninh chung quanh khách sạn bật lên sáng trưng, nhân viên an ninh mở cổng, một đồn xe buýt chạy vào sân khách sạn. Xe ngừng thấy hai vị sư Tây Tạng xuống xe đi vào khách sạn, theo sau là một đám đơng nam và nữ.Một đồn viên nĩi với tơi: Chúng tơi cĩ 200 người, từ Brazil (nước Ba Tây) Nam Mỹ đến. Anh tươi cười dí dỏm: Chúng tơi khơng phải cầu thủ đá banh, tất cả chúng tơi theo thầy hành hương Phật tích Ấn Độ. Mục tiêu đầu tiên là ngày mai chúng tơi đến thăm hồ thiên Puskarini và ngơi nhà của Đức Phật đản sanh. Tơi và anh vui vẻ bắt tay hẹn gặp nhau tại hồ thiên Puskarini.Khi mẹ tơi cịn sanh tiền bà kể rằng: Ngày xưa, khi Hồng Hậu Maya mang thai, gần đến ngày sinh nở, theo tục lệ của người Thích Ca, bà phải trở vể quê nhà cha mẹ ruột sinh nở. Khi đi đến Lâm Tỳ Ni, bà cho đồn người dừng lại nghỉ ngơi bên hồ Puskarini. Thấy cành hoa đẹp, bà với tay phải lên hái hoa thì chuyển bụng, bà sanh ra Hồng Tử Tất-đạt-đa (Siddhartha). Hồng Hậu Maya thực hiện nghi lễ tắm đầu tiên cho Phật tổ tại hồ này. Cĩ người cịn gọi hồ Puskarini là hồ Thiên.Một người bạn đồng hành mách nhỏ: Ở đây lúc nào cũng cĩ người đến chiêm bái. Họ từ nhiều nước trên thế giới đến đây, họ hy vọng một lần trong đời được cái diễm phúc soi mình dưới mặt nước hồ Thiên, và tận mắt nhìn thấy ngơi nhà đức Phật đản sanh tại Lâm-Tì-Ni.Suy nghĩ lời nĩi của ơng bạn đồng hành thật là chí lý. Ơng và tơi cùng lứa tuổi U80+, cái tuổi mà người đời gọi là "bát thập cổ lai hy", những ngày cịn lại của đời tơi khơng cịn được bao nhiêu. Thành bại trong cuộc đời này là ngày hơm nay, để rồi cát bụi sẻ trở về với cát bụi. Từ ngàn dậm xa xơi tơi đến đây, soi mình hồ nước thiên Puskarini, được ngồi dưới bóng mát của cây Bồ Đề (Vơ Ưu) cổ thụ và thăm ngơi nhà đức Phật đản sanh, tơi rất may mắn được cái diễm phúc này.Tấm hình trên đây là một đồn người đang đi bên hồ Thiên Puskarini. Màu nước trắng đục như ngọc thạch, dưới ánh nắng ban mai phản chiếu đồn người thiền hành bên hồ. Chung quanh đây cĩ nhiều người đang đi, nhìn cách trang phục của mỗi nhĩm tơi cĩ thể phân biệt họ từ đâu tới. Tất cả mọi người với vẻ mặt trang nghiêm, trẻ con và người lớn bước chân chầm chậm theo hàng lối thiền hành quanh hồ. Một nhĩm người khác đang đi quan sát những cột trụ màu đỏ dấu tích các ngơi chùa hai ngàn năm xưa bị thời gian tàn phá. Mấy vị sư áo vàng đang ngồi dưới gốc cây Bồ Đề tịnh tâm, mấy hàng cờ vải Phật Giáo treo trên hàng giây bị giĩ thổi bay phất phới, nhiều người ngồi trên bục thềm núp dưới cây cổ thụ miệng thì thầm đọc kinh. Một nhĩm Phật tử Thái Lan ngồi tịnh tâm sám hối phát nguyện. Một con rùa trên mình cĩ văn hoa màu đen từ dưới hồ nổi lên mặt nước bình thản nhìn mọi người, một con cá râu màu đen xì tung tăng vẩy đuơi theo sau, cả hai con vật từ từ lặn sâu dưới con mắt của mọi người. Thật là diễm phúc cho tơi.Đường Bình