Apple Mở Cửa Hàng Đầu Tiên Ở Nam Hàn Vào 27/01/2018

Khoảng giữa tháng 01/2018, Apple đã công bố kế hoạch khai trương cửa hàng bán lẻ chính hãng đầu tiên tại Hàn Quốc vào ngày 27/01/2018, để giúp khách hàng ở Hàn Quốc có thể dễ dàng mua sắm, trải nghiệm hoặc bảo hành, sửa chữa các sản phẩm của Apple.Được biết, cửa hàng mới sẽ nằm tại khu phố Garosugil, khu vực giàu có phía nam quận Gangnam sầm uất của thành phố Seoul, và sẽ mở cửa từ 10 giờ sáng đến 10 giờ tối cả 7 ngày trong tuần. Tại cửa hàng, người dùng sẽ có cơ hội trải nghiệm các sản phẩm như iPhone, iPad, Apple Watch, MacBook, cùng nhiều thiết bị khác do Apple sản xuất. Ngoài ra, khách hàng cũng có thể đến để sửa chữa máy và tham gia các buổi tập huấn cách sử dụng những tiện ích của Apple ngay tại cửa hàng. Apple cũng đang gấp rút tiến hành hợp tác với các nhà mạng Hàn Quốc, bao gồm SK Telecom, KT và LG Uplus, để người dùng sau khi mua máy có thể hoàn thiện ghi danh và cài đặt thiết bị của mình ngay tại cửa hàng.Choi Soo-yeon, người hâm mộ lâu năm của iPhone tại Seoul cho biết: “Tôi rất vui khi Apple quyết định mở cửa hàng chính thức tại Hàn Quốc, nhưng điều khó hiểu là tại sao đến tận bây giờ hãng mới quyết định làm điều này”.Đây cũng là nghi vấn của nhiều người tiêu dùng Hàn Quốc đặt ra trong nhiều năm qua. iPhone đã xuất hiện tại Hàn Quốc từ tháng 11/2009, nhưng đến 2018, Apple mới chính thức mở cửa hàng đầu tiên tại đây. Trong khi đó, Nhật Bản đã có Apple Store từ năm 2003, còn Trung Quốc là vào năm 2008.Nhiều chuyên gia cho rằng Apple liên tục bỏ qua Hàn Quốc trong chiến lược của hãng là vì thị phần của iPhone tại Hàn Quốc là khá thấp so với các quốc gia khác. Theo những dữ liệu từ Kantar Worldpanel, tính đến hết tháng 11/2017, thị phần của Apple ở Trung Quốc chiếm gần 25%, tại Nhật Bản cũng vượt ngưỡng 50%, còn ở Hàn Quốc, con số chỉ 20% do sức cạnh tranh quá lớn từ Samsung và LG.Ngược lại, từ lâu, người tiêu dùng Hàn Quốc đã mong muốn Apple có thể mở cửa hàng chính thức tại Hàn Quốc. Họ cho biết mỗi khi các thiết bị như iPhone hay iPad gặp trục trặc, rất khó để có thể tìm được các kỹ sư lành nghề để khắc phục sự cố. Ngoài ra, khi muốn sở hữu các sản phẩm chính hãng của Apple, họ sẽ phải đến các cửa hàng Apple Store tại nước ngoài nếu không muốn phải chờ đợi các cửa hàng trung gian nội địa.Các chuyên gia phân tích cũng tỏ ra tích cực trước động thái mới của Apple, dù hãng đang phải hứng chịu rất nhiều chỉ trích sau scandal thừa nhận tự ý giảm hiệu năng của các dòng iPhone cũ qua những bản cập nhật iOS. Giới chuyên gia nhận xét: “Chúng tôi nghĩ doanh số iPhone tại Hàn Quốc sẽ không bị ảnh hưởng nhiều trước những rắc rối mà Apple đang gặp phải. Người dùng iPhone vốn rất trung thành với sản phẩm của mình. Với cửa hàng chính thức đầu tiên tại Hàn Quốc, có thể thấy Apple đang nuôi tham vọng thâm nhập sâu vào thị trường quê nhà của Samsung và LG, và củng cố vị thế của mình”Tuy nhiên, thời điểm khai trương Apple Store đầu tiên tại Hàn Quốc là tương đối nhạy cảm. Apple đã phải đối mặt với vụ kiện dân sự đầu tiên tại thị trường Hàn Quốc, và bị yêu cầu phải bồi thường cho những người dùng bị ảnh hưởng từ vụ việc giảm hiệu năng iPhone cũ.Nguoivietphone.com.