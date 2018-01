Google Giúp CSVN Siết Internet

HANOI -- Công ty Google sẽ hợp tác với nhà nước CSVN để siết bớt quyền tự do phát biểu của người dân Việt Nam, theo tin từ thông tấn RFA.Trong khi đó, bản tin VOA ghi nhận Google và Hà Nội sẽ lập một danh sách đen, gồm những người bị nhà nước CSVN xem là cấm kỵ đối với Hà Nội.Các bản tin nói là siết chặt nhắm vào YouTube, nhưng không cho biết mạng thư Gmail có sẽ bị ảnh hưởng gì không.Bản tin RFA viết: Google đã hợp tác tốt hơn với chính phủ Việt Nam...Bản tin ghi rằng Giám đốc Chính sách công và quan hệ Chính phủ của Tập đoàn Google khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, bà Ann Lavin, vừa có cuộc làm việc với Ông Trương Minh Tuấn, Bộ trưởng Bộ thông tin và truyền thông Việt Nam, vào sáng 17 tháng 1 tại Hà Nội.Truyền thông Việt Nam loan tin tại buổi gặp gỡ, Bộ trưởng Trương Minh Tuấn đã đánh giá cao sự hợp tác của Google với chính phủ Việt Nam thời gian qua.Cụ thể theo Ông Tuấn, tính đến hết năm 2017, Google đã ngăn chặn và gỡ bỏ gần 6.500 trong số 7500 video clip mà phía Việt Nam yêu cầu gỡ bỏ khỏi Youtube và 6 trò chơi bị lấy khỏi Google Play do vi phạm pháp luật Việt Nam.Cũng tại buổi gặp gỡ, Bộ trưởng Trương Minh Tuấn đề nghị Google gỡ bỏ nguyên kênh vi phạm pháp luật Việt Nam thay vì gỡ bỏ từng video clip như hiện nay.Ngoài ra, Bộ Thông tin và Truyền thông cũng đề nghị Google lập văn phòng đại diện tại Việt Nam để xử lý nhanh các yêu cầu từ phía Việt Nam và cập nhật kết quả xử lý kênh vi phạm vào mỗi thứ ba hàng tuần.Ông Tuấn cũng cho biết phía Việt Nam đang lập danh sách đen các kênh vi phạm cũng như các kênh có đăng ký nội dung với chính phủ, và yêu cầu Google hợp tác làm việc với các đại lý quảng cáo về danh sách này để tránh sai sót.Về phía Google, trả lời báo chí trong nước, bà Ann Lavin cho biết, sau cuộc gặp gỡ vào năm 2017, Google và chính phủ Việt Nam đã hợp tác tốt hơn.Bà cũng cho biết Google đến quốc gia nào thì đều phải tuân thủ pháp luật quốc gia đó, trong đó có Việt Nam.Trước đó vào ngày 11 tháng 1 năm 2018, đại diện công ty Facebook cũng đã gặp gỡ Bộ Thông tin và truyền thông Việt Nam. Tại buổi gặp gỡ, phía Việt Nam cũng đã ghi nhận sự hợp tác của Facebook trong việc gỡ bỏ hơn 670 trong tổng số gần 5 ngàn tài khoản Facebook mà chính phủ Việt Nam cho là giả mạo, có nội dung tuyên truyền, xuyên tạc, chống phá Đảng và Nhà nước.Trong khi đó, bản tin VOA ghi nhận rằng Báo VietnamNet nói ông Tuấn khen ngợi thiện chí của Google trong việc ngăn chặn, gỡ bỏ thông tin vi phạm pháp luật Việt Nam trên YouTube trong thời gian qua, đặc biệt gỡ ứng dụng trò chơi “Lấy lại quê hương,” được cho là có nội dung “phản động, chống phá nhà nước” ra khỏi ứng dụng Google Play, đồng thời gỡ bỏ 6 video giới thiệu trò chơi này trên YouTube.Trò chơi “Lấy lại quê hương” nói về cuộc đối đầu bằng vũ lực trong đó có những nhân vật được cho là mô phỏng theo các nhà lãnh đạo ở Hà Nội.Báo trong nước cho biết tính đến ngày 31/12/2017, Google đã ngăn chặn và gỡ bỏ 6423/7410 video clip khỏi YouTube, cùng với 6 trò chơi khỏi Google Play.Ông Tuấn một lần nữa đề nghị Google mở văn phòng đại diện tại Việt Nam và bày tỏ mong muốn Google tìm hiểu kỹ pháp luật Việt Nam, phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan để xử lý vi phạm trên YouTube. Ngoài ra, phía Việt Nam còn đề nghị thiết lập một kênh riêng giữa Bộ Thông Tin và Google để thúc đẩy hợp tác nhiều hơn nữa.Ngoài ra, theo báo Hà Nội Mới, Google sẽ phối hợp với Bộ Thông Tin Việt Nam nhằm xây dựng, thực hiện ‘danh sách đen’ (black list), tức là danh sách cấm, và ‘danh sách trắng’ (white list), - tức là được phép. Google còn cử một chuyên gia tới Việt Nam để tư vấn về an toàn thông tin, chia sẻ thông tin với Chính phủ Việt Nam.VOA cũng nhắc rằng Việt Nam từ đầu năm ngoái đã “bắt đầu gây áp lực đối với các công ty quảng cáo trong nước” yêu cầu công ty Google phải gỡ các video của các nhà bất đồng chính kiến hoạt động ở hải ngoại đăng trên trang YouTube.Việt Nam thời gian qua đã bị nhiều tổ chức bảo vệ nhân quyền như Human Rights Watch chỉ trích về vấn đề “kiểm soát Internet”, nhưng Hà Nội luôn bác bỏ các cáo buộc này.