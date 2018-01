Nhật Ký Biển Đông: Ô. Trump Nổi Đóa Với Pakistan



Đào Văn Bình



Nhật Ký Biển Đông hai tuần đầu Tháng Giêng ghi nhận những biến chuyển quan trọng như sau:

Tình hình Hoa Kỳ :

-Tổng Hợp ngày 1/1/2018: Một trẻ vị thành niên 16 tuổi tại Long Branch, New Jersey đã dùng khẩu súng bán tự động bắn chết bố 44 tuổi, mẹ 42 tuổi, em gái 18 tuổi và một người bạn của gia đình 70 tuổi vài phút trước khi bước sang năm 2018. Theo Chicago Tribune ngày 13/12018, một thanh niên 22 tuổi ở Hoffman Estates đã bị bắt giam không cho đóng tiền thế chân vì đã bắn chết cha mình sau khi cãi cọ với cha vào buổi sáng về việc nhà và tìm kiếm công ăn việc làm. Alec Tarasiuk bị kết tội giết cha mình là Walter Tarasiuk 57 tuổi khi người cha đang chơi trò chơi điện tử (games) trong phòng ngủ.

Thật kinh hoàng! Ngày nay, những bữa cơm tụ hội tại gia đình hay chính gia đình có thể biến thành địa ngục, một cuộc thảm sát chỉ vì một vài lời nói hay một cử chỉ không ưng ý gì đó. Nền tảng xã hội, gia đình Hoa Kỳ đổ vỡ rồi chăng? Tại sao trẻ nhỏ có thể nóng nảy và hung bạo hơn cả thú dữ như vậy? Chúng ta còn nhớ, vào ngày 25/11/2107, một mục sư ở Virginia đã bắn chết vợ, con gái của vợ cùng bạn trai của cô này ngay trong bữa tiệc Thanksgiving tại nhà, có thể do cãi cọ chuyện gì đó trong gia đình.

-AP ngày 4/1/2018: “Sau khi kiểm phiếu hai bên ngang nhau, thật là may mắn, dân biểu tiểu bang David Yancey (Cộng Hòa, Virginia) đã thắng nhờ cuộc rút một trong hai lá thăm được bỏ trong một cái bát bằng đồ gốm.”

Mọi cuộc bầu cử ở Hoa Kỳ giờ đây đều căng thẳng như một cuộc tỉ thí võ đài. Nguyên do chỉ vì cử tri bỏ phiếu theo đảng, Dân Chủ bầu Dân Chủ, Cộng Hòa bầu Cộng Hòa và không cần suy xét xem chương trình, kế hoạch của ứng cử viên nào có lợi cho đất nước, cho địa phương mình hay không? Phải chăng dân trí cao và dân chủ tột đỉnh sẽ là chia rẽ theo lằn ranh của đảng và không bao giờ có sự thỏa hiệp? Sau cuộc bầu cử, nếu thua sẽ biểu tình, chống đối đến cùng cho đến khi nào “đảng ta” thắng mới thôi? Tôi có một ý nghĩ “quê mùa” và “ba phải” là, “Phải chăng dân trí cao là theo dõi tình hình của đất nước rồi suy xét xem chương trình của đảng nào, dù không phải đảng mình, làm lợi cho đất nước thì bỏ phiếu, chứ không phải bỏ phiếu theo đảng.” Tin mới nhất cho biết Ô. Cuomo (Dân Chủ) - thống đốc Tiểu Bang New York sẽ kiện chính quyền Liên Bang về luật thuế mới của Đảng Cộng Hòa với lý do vi hiến và kỳ thị Tiểu Bang Nữu Ước và các tiểu bang đã không bỏ phiếu cho Ô. Trump trong kỳ bầu cử.

Từ thực tế nước Mỹ chúng ta có thể rút ra một kết luận rất tức cười là: Xứ nào dân trí thấp, người dân khờ khờ, không thông minh lắm thì dễ bảo nhau và ít biểu tình, tranh cãi. Còn xứ nào dân trí cao, quá nhiều trí thức, quá nhiều người thông minh, quá nhiều lãnh tụ… thì liên tục chống đối nhau, biểu tình liên miên, không ai chịu ai, khiến cộng đồng, đất nước tan nát. Thông minh cần phải đi kèm với lòng bao dung, khiêm tốn, nhường nhịn và cảm thông nếu không nó sẽ là tai họa vì ai cũng thông minh, ai cũng là lãnh tụ cho nên không ai nhường nhịn ai! Một đất nước có quá nhiều người thông minh, quá nhiều “lãnh tụ” sẽ là một thảm họa. Phải chăng dân trí cao là: Biết hết mọi chuyện, tin tức gì cũng biết, nhưng chỉ tôi đúng, còn anh sai, rồi đấu đá nhau?

-The Huffington Post ngày 4/1/2018: “Số dân Mỹ gốc Hồi Giáo đang gia tăng một cách đều đặn, vượt qua số dân theo Do Thái Giáo và giữ vị trí nhóm tôn giáo lớn thứ nhì ở Mỹ. Đợt lượng giá mới nhất của Pew Research Center cho thấy ở Mỹ có 3.45 triệu người Hồi Giáo đang sinh sống ở Hoa Kỳ năm 2017 tức chiếm 1.1% tổng số dân.”

-AP ngày 5/1/2018: “Hai thượng nghị sĩ Cộng Hòa lần đầu tiên đưa vấn đề phạm tội trong những cuộc điều tra của quốc hội liên quan đến việc Nga can dự vào cuộc bầu cử 2016 - nhắm vào tác giả của tài liệu nói rằng Tổng Thống Donald Trump có liên hệ với Nga. TNS. Chuck Grassley (Iowa) và TNS. Linsey Graham (North Carolina) đã chuyển tên của một cựu điệp viên Anh là Christopher Steele tới Bộ Tư Pháp yêu cầu điều tra về tài liệu giả mạo của ông này nói về chính phủ Hoa Kỳ (về Ô. Trump). TNS. Lindsey Graham là Chủ Tịch Ủy Ban Tư Pháp của Thượng Viện. Việc yêu cầu điều tra này xuất hiện giữa lúc Đảng Cộng Hòa trong Quốc Hội đã có vài hành động đánh vào uy tín của Công Tố Viên Đặc Biệt Robert Mueller, Bộ Tư Pháp cũng như FBI và cáo buộc rằng đã có sự bất công đối với Ô. Trump của một số viên chức liên bang và công tố viên.”

Ô.Trump nhiều lần lên tiếng cho rằng cuộc điều tra chỉ nhằm triệt hạ đối thủ chính trị (Witch Hunt) chứ ông không có cấu kết với Nga.

Tình hình thế giới:

-New York Post ngày 1/1/2018: “Một nhà lãnh đạo Do Thái tại Đức nói rằng tinh thần bài Do Thái lan tràn tới nỗi cần phải có cảnh sát bảo vệ cho những buổi lễ nơi công cộng. Charlotte Knobloch-cựu chủ tịch của Hội Đồng Trung Ương Do Thái tại Đức tin rằng đời sống của người Do Thái phải cần có sự bảo vệ của cảnh sát một cách nghiêm ngặt và tinh thần bài Do Thái đang là trọng tâm của xã hội Đức. Một đoạn thu hình được phổ biến trên hệ thống liên mạng cho thấy một người đàn ông đang xỉ vả một chủ nhà hàng Do Thái tại Bá Linh và sự đe dọa đáng phẫn nộ này là chuyện không lạ lùng gì. Chửi rủa Do Thái một lần nữa đang sống lại ở Đức.”

-Washington Post ngày 2/1/2018: “Tổng Thống Donald Trump đe dọa cắt tiền viện trợ cho Palestines giữa khi quyết định công nhận Jerusalem là thủ đô Do Thái của ông gặp chống đối và hành động này có thể gây trở ngại cho tiến trình hòa đàm ở Trung Đông.” Theo Reuters ngày 6/1/2018, Ngoại Trưởng Ayman Safadi của Jordanie cho biết các quốc gia Ả Rập đang vận động Liên Hiệp Quốc công nhận quốc gia Palestines với Đông Jerusalem là thủ đô mà Do Thái chiếm đóng năm 1967.

-AFP ngày 6/1/2018: “Trước khi lên đường đi Pháp, Tổng Thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan lên án Hoa Kỳ và Do Thái đã can thiệp vào chuyện nội bộ của Ba Tư sau khi quốc gia láng giềng này có những ngày bất ổn khiến 21 người chết và cả ngàn người bị bắt trong một tuần lễ biểu tình liên tiếp và là thách đố lớn nhất cho chế độ Hồi Giáo kể từ cuộc biểu tình khổng lồ năm 2009. Ô. Erdogan nói rằng chúng tôi không chấp nhận một vài quốc gia, nhất là Hoa Kỳ và Do Thái can thiệp vào công việc nội bộ của Ba Tư và Hồi Quốc. Trong chuyến công du Pháp vào ngày 5/1/2018, Ô. Erdogan và Giám Đốc Điều Hành của Airbus đã ký một thỏa thuận không ràng buộc về một đơn đặt hàng 25 chiếc A350-900. ”

Bạn đến thăm một quốc gia tư bản, không gì quý báu cho bằng mua hàng của họ và bạn sẽ là người bạn tốt. Còn bạn đến để xin viện trợ thì họ sẽ nhìn bạn bằng con mắt khác.

Thật tức cười, sau hơn 50 năm là đồng minh gắn bó trong Liên Minh Bắc Đại Tây Dương, giờ đây Thổ Nhĩ Kỳ là quốc gia đang chống lại chính sách ngoại giao của Hoa Kỳ. Có thể do ba nguyên nhân:

-Hoa Kỳ hỗ trợ cho lực lượng người Kurd chống lại Nhà Nước Hồi Giáo ở Syria nhưng lực lượng này lại là nguy cơ chia cắt đất nước Thổ Nhĩ Kỳ.

-Có thể Hoa Kỳ đã ngấm ngầm tổ chức cuộc đảo chính hụt ngày 15/7/2016 để lật đổ Ô. Erdogan khiến ông tức giận.

-Sở dĩ Hoa Kỳ “o bế” Thổ là để Thổ chống Nga. Nhưng chống Nga thì Thổ Nhĩ Kỳ không được gì và gây phiền phức dài dài với nước láng giềng. Khôn ngoan nhất hòa bình với nước láng giềng, bung ra ngoài thế giới để phát triển đất nước. Chính vì thế Thổ Nhĩ Kỳ đang theo đuổi chính sách ngoại giao đa phương để tạo uy tín của Thổ trên chính trường quốc tế.

-Newsweek ngày 6/1/2018: “Tổng Thống Erdogan của Thổ Nhĩ Kỳ trong một cuộc họp báo đã chỉ trích hệ thống pháp luật tại Hoa Kỳ sau khi một chủ ngân hàng lớn của Thổ bị tòa án Hoa Kỳ kết tội đã kiếm lời từ chuyện né tránh cấm vận Ba Tư. Ô. Erdogan nói rằng Hoa Kỳ đã sử dụng phương tiện này để làm suy yếu nền kinh tế và lãnh đạo của Thổ và nếu đây là nền công lý của Hoa Kỳ thì thế giới sẽ tận diệt (doomed).”

-Al Jazeera (Qatar) ngày 6/1/2018:”Đại sứ Nga tại Liên Hiệp Quốc nói rằng Hoa Kỳ lợi dụng cuộc biểu tình chống đối chính phủ tại Ba Tư để nhận chìm thỏa hiệp hạt nhân ký kết giữa Ba Tư, Hoa Kỳ và 5 cường quốc Anh, Pháp, Đức, Nga, Trung Hoa năm 2015 dưới thời TT. Obama.” Theo Washington Post, tại cuộc họp của Hội Đồng Bảo An LHQ, một số thành viên cho rằng cuộc biểu tình tại Ba Tư là vấn đề nội bộ mà tổ chức quốc tế không nên can thiệp. Tin ngày 12/1/2018 cho biết TT. Donald Trump ký tái xác nhận Ba Tư tuân thủ thỏa hiệp hạt nhân nhưng áp đặt thêm cấm vận.

-Reuters ngày 9/1/2018: “Hôm nay Nam Triều Tiên nói rằng họ sẽ xem xét việc tạm thời gỡ bỏ lệnh cấm vận nếu thấy cần thiết để làm dễ dàng cho phái đoàn Bắc Triều Tiên tham dự Thế Vận Hội Mùa Đông tổ chức vào tháng tới. Nam Triều Tiên vừa đơn phương ngăn cấm một số viên chức Bắc Triều Tiên vào đất nước họ để đáp trả lại chương trình hạt nhân và bắn thử hỏa tiễn liên lục địa của Bình Nhưỡng. Nếu Nam Triều Tiên tiến hành bước khởi đầu để giúp phải đoàn Bắc Triều Tiên tham dự Thế Vận Hội thì họ sẽ tham khảo với Hội Đồng Bảo An LHQ và những quốc gia liên hệ.”

Thôi thì ông Nam Triều Tiên nhường nhịn chút ít. Ông Bắc Triều Tiên bớt điên khùng đi một chút cho dân chúng đỡ nghẹt thở và thế giới bớt đau đầu và đau tim.

-Newsweek ngày 10/1/2018: “Bộ tham mưu của Tổng Thống Donald Trump vừa chấp thuận bán bốn hệ thống hỏa tiễn phòng không có tên “Hit-to-Kill” trị giá 133 triệu Mỹ Kim để gia tăng sức mạnh phòng không cho để Nhật chống lại Bắc Triều Tiên. Hỏa tiễn này có thể bắn hạ các hỏa tiễn đạn đạo trên đường bay, từ ngoài bầu khí quyển của Trái Đất.”



-CNBC ngày 11/1/2018: “Hoa Lục cảnh cáo sẽ trả đũa về mọi mặt sau khi Hạ Viện Hoa Kỳ thông qua hai dự luật nhắm thúc đẩy mối bang giao cực kỳ quan trọng Mỹ-Đài Loan (Cần Thượng Viện thông qua và Tổng Thống ký ban hành) . Dự luật có tên Taiwan Travel Act khuyến khích việc thăm viếng của các giới chức cao cấp, mọi cấp của chính quyền. Dự luật thứ hai nói Hoa Kỳ giúp Đài Loan lấy lại vị trí quan sát trong tổ chức Y Tế Thế Giới.”



-Newsweek ngày 11/1/2018: “Các giới chức bắc Trung Hoa vừa phá bỏ thêm một nhà thờ nữa khiến gây lo ngại là Đảng Cộng Sản không tin vào Thần Linh (Atheist) có thể tiến hành chiến dịch chống lại Thiên Chúa Giáo. Ngôi nhà thờ lớn khá nổi tiếng Golden Lampstand ở Thành Phố Linfen Tỉnh Sơn Đông đã bị phá sập bằng chất nổ. Theo đạo luật tôn giáo nghiêm ngặt, mọi tôn giáo đều phải khai báo với chính quyền địa phương. Nhà thờ Golden Lampstand là nhà thờ độc lập không khai báo với chính quyền và điều hành bởi một cặp vợ chồng theo phái Phúc Âm (Evangelist) có 50,000 tín đồ.”



Tình hình Trung Đông :

-US News and World Report ngày 3/1/2018: “Hai binh sĩ Nga tử thương và ít nhất bảy phi cơ của Nga và một kho đạn đã bị phá hủy trong một đợt pháo kích bằng súng cối của nhóm Hồi Giáo quá khích vào căn cứ quân sự Hmeymim ở Syria.”

-Fox News ngày 7/1/2018: “Không Lực Hoàng Gia Ả Rập Sê-út nói rằng hai phi công của máy bay bị rớt trong cuộc hành quân tại Yemen đã được giải cứu. Công bố chính thức cho biết tai nạn do trục trặc máy móc nhưng phiến quân Yemen nói rằng chiếc Tornado do Anh chế tạo đã bị bắn trên không phận bắc Tỉnh Saada nằm ở biên giới rồi rớt trên lãnh thổ Ả Rập Sê-út.”

-UPI ngày 8/1/2018: “Với sự yểm trợ của không quân Nga, quân đội Syria nhang chóng tiến vào vùng thôn quê của Idlib, bao vây cả ngàn quân Thổ Nhĩ Kỳ và phiến quân do Thổ hỗ trợ. Thổ Nhĩ Kỳ đã đưa quân vào thành phố tan nát vì chiến tranh này vào Tháng 10. Chưa rõ quân chính phủ sẽ dừng tại cửa ngõ thành phố hay tiến công. Nếu quân chính phủ chiếm được Idlib, nó sẽ đợt cuối cùng trục xuất lực lượng nổi dậy ra khỏi các thành phố.” Vào ngày 101/2018, Thổ Nhĩ Kỳ kêu gọi Nga và Ba Tư làm áp lực lên Syria ngưng tấn công vào Thành Phố Idlib do phiến quân chiếm đóng trong lúc quân chính phủ đã làm chủ căn cứ không quân Abu-Duhur rộng lớn trọng yếu này.

Tình hình Biển Đông:

-Defence Update ngày 3/1/2018: “Bộ Quốc Phòng ở địa phương cho biết ba Tàu Tấn Công Đa Năng của Phi Luật Tân sẽ được trang bị hỏa tiễn đa nhiệm Spike ER của Do Thái.”

-US News &World Report ngày 4/1/2018: “Một viên chức cao cấp của Trung Quốc nói rằng cuộc tổng tuyển cử năm nay tại Căm Bốt sẽ diễn ra công bằng sau khi Hoa Kỳ và Liên Hiệp Âu Châu rút lại sự hỗ trợ tài chính vì quyết định giải tán đảng đối lập. Hoa Lục là quốc gia giúp tiền nhiều nhất và sự hỗ trợ này làm tăng thêm uy thế cho nhà lãnh đạo kỳ cựu Hun Sen.” Theo Reuters ngày 11/1/2018, sau khi thảo luận với nhau ở Phnom Penh, Thủ Tướng Lý Khắc Cường của Trung Quốc và Ô. Hun Sen đã ký 19 thỏa hiệp viện trợ và đầu tư giữa hai quốc gia khoảng vài tỷ Mỹ Kim như làm một đường tốc hành dài 200 km nối Thủ Đô Phnom Penh và Cảng Sihanoukville và Phi Cảng Quốc Tế Phnom Penh mới và dự định gia tăng thương mại song phương lên 6 tỷ vào năm 2020 cho nên Căm Bốt không cần viện trợ của Mỹ và Âu Châu.”

Ngạn ngữ có câu, “Phóng tài hóa, thu nhân tâm”. Khi bạn cho tiền ai mà hoàn toàn vì từ tâm/vô vị lợi thì sẽ chinh phục lòng người. Khi bạn cho tiền ai mà có điều kiện, chẳng hạn như bắt phải làm cái này, bắt phải làm cái kia…thì sự cho đó vô tác dụng và có khi phản tác dụng vì người ta có thể nghĩ bạn là người xấu.

Không có gì ngạc nhiên. Hoa Lục hài lòng với chính sách ngoại giao của Ô. Hun Sen và dĩ nhiên không muốn ông này ra đi khiến tình hình chính trị trở nên hỗn loạn. Kinh nghiệm lịch sử cho thấy một nền chính trị độc tài như Saddam Hussein lại tốt hơn là khi ông ta bị giết, đưa tới cuộc nội chiến kéo dài 14 năm, Nhà Nước Hồi Giáo ra đời khiến 500,000 dân thường bỏ mạng (thống kê năm 2015) chưa kể binh sĩ, cảnh sát, nhân viên

an ninh và khủng bố lan tràn khắp thế giới.

-Tổng Hợp ngày 5/1/2018: Các nguồn tin thân cận với Giải Phóng Quân Trung Hoa nói với South China Morning rằng Hoa Lục đã khởi đầu đóng chiếc HKMH thứ ba tối tân hơn hai chiếc trước. Tham vọng của Hoa Lục là họ sẽ có bốn HKMH hoạt động trên biển vào năm 2030.

Bốn chiếc HKMH này mà nó lảng vảng ở Biển Đông hay nghênh ngang ở Thái Bình Dương thì khả năng phòng thủ từ xa của Hoa Lục đã mở ra rất rộng. Ai muốn tấn công Hoa Lục thì phải đánh chìm bốn chiếc này trước kẻo nó phóng hỏa tiễn nguyên tử vào đất nước mình thì nguy to. Khi bạn có KHMH, có những căn cứ quân sự ở xa thì bạn sẽ là cường quốc quân sự toàn cầu.



- Business Standard India ngày 7/1/2018: “Thủ Tướng Căm Bốt Hun Sen dẫn đầu cuộc tập họp khổng lồ kỷ niệm ngày xụp đổ của chế độ diệt chủng Khờ-Me Đỏ, nắm lấy cơ hội này để đánh bóng tăm tiếng của ông như là một vị cứu tinh của đất nước. (Cambodian PM. leads rally on anniversary of Khmer Rouge's fall) Bốn chục ngàn người (40,000) đã tham dự buổi lễ kỷ niệm do đảng đương quyền tổ chức, được quân đội Việt Nam dựng lên ngày 7/1/1979 sau khi lật đổ chế độ Khmer Đỏ của Pol Pot. Số người tham dự cuộc tập họp năm nay lớn hơn những năm trước được tổ chức giữa lúc Ô. Hun Sen kiểm soát chính quyền mạnh mẽ hơn sau khi giải tán một cách có hệ thống đảng đối lập trước cuộc tổng tuyển cử vào Tháng Bảy năm nay.” Thà để Ô. Hun Sen độc quyền cai trị Căm Bốt còn hơn Đảng Cứu Nguy Dân Tộc của Ô. Sam Rainsy nắm quyền. Với chính sách “bài Việt’ và đòi lại Miền Nam thì chiến tranh Miên-Việt sẽ nổ ra và cả thế giới lại phải xúm lại can thiệp như kiểu Hòa Đàm Paris 1991.

Ô. Hun Sen là một chính trị gia rất bản lĩnh. Chỉ vì Kampuchia là một nước quá nhỏ bé cho nên thiên hạ coi thường ông. Nếu nước ông lớn như Hoa Kỳ, Trung Hoa hay Ấn Độ thì người ta đã viết sách và ca ngợi ông hết mình. Con hổ vồ con nai thì người ta ca ngợi sức mạnh kỳ diệu của con hổ. Nhưng ít ai ca ngợi sự can đảm trốn chạy để thoát hiểm của con nai.

-US & World Report ngày 8/1/2018: “Hôm nay Việt Nam loan báo thành lập Bộ Tư Lệnh Tác Chiến Điện Tử để bảo vệ chủ quyền (an ninh quốc gia) trên hệ thống liên mạng toàn cầu (Internet) với tuyên bố của thủ tướng chỉnh phủ là những nguy cơ này liên hệ tới sự tranh chấp ở Biển Đông, tình hình phức tạp của khu vực và thế giới. Đơn vị mới có trách nhiệm khảo cứu và tiên liệu những cuộc chiến tranh điện tử. Lời tuyên bố này được loan tải trên trang tin chính thức của bộ quốc phòng và cũng trích dẫn lời Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc nói rằng Việt Nam bị đẩy vào cuộc tranh chấp kéo dài với Trung Hoa tại Biển Đông.”

-Điểm Báo Việt Nam ngày 8/1/2018: “Đại Tướng Yamazaki Koji- Tham Mưu Trưởng Lực Lượng Tự Vệ Diện Địa Nhật Bản đã sang thăm và thảo luận với các lãnh đạo quân sự Việt Nam.”

-Newsweek ngày 9/1/2018: “Theo South China Morning Post, Hoa Kỳ cam kết cái gọi là tuần tra để bảo vệ tự do hàng hải tại Biển Đông khi cáo buộc Bắc Kinh khiêu khích quân sự tại những hòn đảo còn tranh chấp. Ô. Brian Hook – một viên chức cao cấp, cố vấn về chính sách Á Châu của Bộ Trưởng Ngoại Giao Rex Tillerson nói với các ký giả trong một cuộc họp báo bằng điện thoại vào ngày hôm nay rằng Hoa Kỳ sẽ phản đối mọi hành động đơn phương của Hoa Lục tại Biển Đông trong lúc vấn đề chủ quyền tại đây vẫn chưa được giải quyết.”

-AP ngày 11/1/2018: “Lãnh tụ các quốc gia Đông Nam Á nằm dọc Sông Mekong gặp nhau vào ngày 10/1/2018 tại Thủ Đô Phnom Penh, Căm-Bốt giữa lúc Hoa Lục thúc đẩy việc xây thêm đập để chuyển nguồn nước khiến gây lo ngại về môi trường. Cuộc họp do thủ tướng Căm-Bốt Hun Sen và Trung Hoa Lý Khắc Cường chủ tọa bao gồm lãnh đạo các nước Thái Lan, Lào, Việt Nam và Miến Điện. Các nhà lãnh đạo đồng ý về bản công bố chung nhằm tăng cường mối liên hệ giữa các quốc gia để thúc đẩy việc kỹ nghệ hóa, đô thị hóa, thương mại và hội nhập tài chính. Các nhà lãnh đạo cũng kêu gọi hợp tác hơn nữa trong việc quản trị và sử dụng nguồn nước Sông Mêkong. “

Nhận Định:

Theo Reuters ngày 2/1/2018, Hồi Quốc (Pakistan) đã triệu tập đại sứ Hoa Kỳ để phản đối việc Tổng Thống Donald Trump đã đưa lên Twitter những lời giận dữ nói rằng Hồi Quốc nói láo và gian trá (lies and deceit) và ngoại trưởng Hồi Khawaja Asif không coi đợt bùng nổ này là một thủ đoạn chính trị (politcal stunt). Trong thời gian nghỉ lễ tại Mar-A-Lago Ô. Trump đã nói trên Twitter rằng Hoa Kỳ trong 15 năm đã ngu dại (foolish) viện trợ cho Hồi Quốc 33 tỉ đô-la nhưng không nhận được gì cả ngoài việc nói láo và gian trá, đồng thời đe dọa giữ lại số viện trợ đã hứa cho Hồi Quốc.

Ô. Trump nổi đóa với Hồi Quốc là vì 17 năm qua Hoa Kỳ không sao giải quyết được cuộc chiến tranh A Phú Hãn do Ô. Bush Con gây ra rồi thành lập một liên quân, có lúc lên tới 53 quốc gia hùng mạnh. Hiện nay Hoa Kỳ vẫn còn khoảng 18,000 quân, 352,000 quân chính phủ Kabul, 20,000 lực lượng an ninh do Hoa Kỳ thuê mướn… mà vẫn không tiêu diệt được Taliban với số quân khoảng 60,000 với lối đánh du kích và tấn công tự sát. Những vũ khí tối tân nhất của Hoa Kỳ đã được sử dụng tại đây như: bom áp nhiệt của Dương Nguyệt Ánh, bom khổng lồ “Mẹ của các loại bom”, siêu pháo đài bay B-52, F-16, F-22, trực thăng vũ trang, trực thăng Chinook đổ quân chuyển vận xe tăng, đại bác, một hệ thống pháo binh diện địa hùng mạnh, chiến thuật trực-thăng-vận đổ quân rất nhanh tới bất cứ nơi nào với thủy quân lục chiến và biệt kích tinh nhuệ có thể đột kích bất ngờ.

Cái khó của chiến trường A Phú Hãn là nó nằm trong hóc kẹt, ngoài con đường tiếp vận từ Hồi Quốc thì không còn đường nào khác. Do đó Hoa Kỳ trong 15 năm qua đã viện trợ cho Hồi Quốc 33 tỉ đô-la để “mua đường”. Nhưng khốn nỗi, quân Taliban đã lợi dụng một vùng biên giới núi non trùng điệp cả ngàn cây số với Hồi Quốc để ẩn náu rồi thỉnh thoảng tung ra những cuộc tấn công bất ngờ…làm Hoa Kỳ điên đầu. Hồi Quốc cũng đã mở những cuộc tấn công vào vùng này nhưng tổn thất mà không hiệu quả, đồng thời tạo ra những cuộc biểu tình phản đối, tấn công tự sát vì 74% dân chúng Thổ thù ghét Hoa Kỳ. Do đó để yên thân, Hồi Quốc theo chính sách mập mờ, không ủng hộ Taliban nhưng cũng không ngu dại hành quân tiêu diệt Taliban hao tổn mà không được gì cả…khiến Ô. Trump nổi đóa vì cho rằng “Ăn tiền tui mà không làm gì cả”.

Trong cuộc tranh cử vừa rồi Ô. Trump hứa, “diệt nhanh, diệt gọn, diệt đẹp” Taliban. Nếu hai năm nữa mà Taliban vẫn sống nhăn thì Ô. Trump khó ăn khó nói với cử tri và Đảng Dân Chủ sẽ vin vào đó để đánh bại ông. Ô. Trump đang lo cho “cái ghế” của ông năm 2020. Đảng Dân Chủ bây giờ cũng đang “lựa gà” để ra “đá” với ông. Sách lược muôn thuở để chiến thắng là “attack and promise” nghĩa là “tấn công và hứa hẹn”. Thế võ này vô cùng hiểm độc và đã hạ bao nhiêu tổng thống đương nhiệm. Một ứng cử viên tổng thống Hoa Kỳ muốn thắng cử không cần thực tài mà cần quyên được nhiều tiền và “tấn công cho giỏi, hứa hẹn cho hay”. Ông Bill Clinton một tay mơ ở Arkansas mà quật ngã Ô. Bush Cha; Ô. Obama một thượng nghị sĩ tầm thường gần như không tên tuổi hạ Bà Clinton trong bầu cử sơ bộ, quật ngã Ô. McCain kinh nghiệm đầy mình. Ô. Trump một thương gia chưa có kinh nghiệm chính trị, chưa từng giữ bất cứ một chức vụ nào trong chính quyền mà đè bẹp Bà Clinton nổi danh khắp thế giới và được cả thế giới ủng hộ. Chính trị là thủ đoạn chứ không phải thực tài. Thủ đoạn ở đây là chớp thời cơ, tấn công đối thủ, kể cả chơi đòn bẩn (low road) và hứa hẹn thật nhiều, dù là những điều không sao thực hiện được. Dân chúng muôn đời thích nghe những lời hứa hẹn, kích động tự ái dân tộc, thích một thiên đường ảo ảnh, mà ít chịu nhìn vào thực tế. Ai không biết hứa hẹn thì không thể làm chính trị.





Ngày 12/3/2107, New York Times trong bài viết “Cuộc Chiến Không Bao Giờ Chấm Dứt Ở A Phú Hãn” (The Never-Ending War in Afghanistan) đã có đoạn, “Cho dù đã đổ vào hơn 750 tỉ đô-la từ năm 2001, quân đội A Phú Hãn bị vây khổn bởi nạn thổi phồng quân số, với những cấp chỉ huy quân sự địa phương bỏ túi tiền viện trợ của Hoa Kỳ trả cho lính không thực sự có. Số lính tham chiến đang chiến đấu cùng với lính ma (ghost soldiers) chỉ là một phần của số lính cần phải có để chiến đấu.” Ô hô, lính ma và lính kiểng đã là nguyên do làm suy yếu quân đội A Phú Hãn và làm nản lòng Hoa Kỳ. Hiện nay các tướng Mỹ chỉ huy chiến trường A Phú Hãn đòi tăng thêm 150,000 quân nhưng Ô. Trump chỉ dám đưa thêm 3000 quân mà thôi. Không chiến thắng ở A Phú Hãn làm ông Trump tức giận và đổ lên đầu Hồi Quốc. Vào ngày 4/1/2018, bộ tham mưu của Ô. Trump tuyên bố đình chỉ viện trợ an ninh 225 triệu Mỹ Kim cho quân đội Hồi Quốc cho đến khi họ có hành động dứt khoát chống lại lực lượng Taliban và Haqqqni đang tấn công vào quân đội Hoa Kỳ ở A Phú Hãn. Và tổng số viện trợ 2 tỉ Mỹ Kim cho Hồi Quốc để “mua đường” và mua các thiết bị quân sự của Mỹ cũng đang bị đe dọa. Được hỏi có thể nào Hồi Quốc sẽ đóng con đường tiếp vận từ Hồi Quốc vào A Phú Hãn hay không, Bộ Trưởng Quốc Phòng Jim Mattis nói rằng ông không lo lắng về chuyện này.

Không biết lời tuyên bố nảy lửa của Ô. Trump và quyết định ngưng viện trợ quân sự có làm sứt mẻ thêm mối bang giao với Islamabad không trong lúc ông đang phải đối phó với cuộc khủng hoảng Bắc Triều Tiên, Ba Tư và thế giới chống ông về quyết định công nhận Palestines là thủ đô của Do Thái? Theo AP ngày 5/1/2018, Hồi Quốc nói rằng còn quá sớm để nói quyết định của Hoa Kỳ ảnh hưởng thế nào tới cuộc chiến chống khủng bố kéo dài đã 17 năm khiến Hồi Quốc chi phí hơn 120 tỉ Mỹ Kim. Nói một cách công tâm nhất, Hồi Quốc bị vạ lây vì cuộc chiến A Phú Hãn. Trong một cuộc phỏng vấn với Geo News Channel, Ngoại Trưởng Khawaja Muhammad Asif của Hồi Quốc nói rằng giờ đây Hoa Kỳ không phải là bạn, cũng không phải đồng minh mà là người bạn luôn luôn phản bội. (In an interview Thursday with the Geo News channel, Foreign Minister Khawaja Muhammad Asif said that the United States was now neither a friend nor ally but a friend who always betrays.) Tuy nhiên cho tới nay Hoa Kỳ chưa nhận được thông báo chính thức nào từ phía Hồi Quốc là họ sẽ chấm dứt hợp tác quân sự, tình báo với Hoa Kỳ.



Theo tôi Hồi Quốc nên “wait and see” xem bước thứ hai Ô. Trump làm gì. Mình là nước nhỏ, muốn thành đại sự phải kiên nhẫn. Nếu ít ngày nữa Ô. Trump không cắt viện trợ thì mình tìm cách đối thoại để đưa ra giải pháp hợp lý. Còn nếu Ô. Trump cắt viện trợ thì việc hủy bỏ hợp tác là đúng, không ai trách mình được.

Theo Sputnik News, Trung Quốc dự định xây một căn cứ hải quân gần cảng quan trọng chiến lược ở Gwadar của Hồi Quốc. Hải cảng này là một phần của hành lang kinh tế Trung Quốc-Pakistan và là một trong những phần chính của kế hoạch “Một Vành Đai, Một Trục Lộ” của Ô. Tập Cận Bình. Trong khi đó lại có tin Hoa Kỳ đang thương thảo để sử dụng hải cảng Gwadar này hầu tiếp vận nhanh hơn cho binh sĩ ở A Phú Hãn. Thiếu tiếp vận hay tiếp vận bị ngưng trệ thì binh sĩ tiền tuyến coi như tan rã hoặc phải lập cầu không vận khẩn cấp để rút lui binh sĩ, bỏ lại tất cả vũ khí, chiến cụ. Theo CBS News ngày 12/1/2018, “Cuộc chiến A Phú Hãn khiến 2400 lính Mỹ tử trận, tốn hết 1000 tỉ Mỹ Kim, nhưng 16 năm sau tình hình thủ đô Kabul của đất nước này vô cùng nguy hiểm. Đường xá có nguy cơ bị mìn nổ rất cao, lính Mỹ không dám dùng đường bộ mà phải dùng máy bay từ Kabul tới bộ chỉ huy của họ chỉ cách đó hai dặm. 21 nhóm khủng bố quốc tế đang hoạt động trên lãnh thổ và có cả những xưởng chế tạo người ôm bom tự sát. Hoa Kỳ bao trả 90% ngân sách của chính phủ A Phú Hãn, thiếu viện trợ Mỹ 4 tỉ mỗi năm A Phú Hãn chỉ có thể nuôi quân trong sáu tháng. ” Tình hình A Phú Hãn thê thảm, giống hệt như Việt Nam Cộng Hòa những năm cuối cùng, viện trợ Mỹ không tháo khoán kịp thời thì không có tiền trả lương cho quân nhân, công chức. Xin nhớ, khi chiến tranh du kích lan rộng trên quy mô toàn quốc thì không một sức mạnh nào có thể tiêu diệt được. Hình ảnh một cuộc “Chiến Tranh Việt Nam” (A Vietnam War) lại hiện ra trước mắt người Mỹ.