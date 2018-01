Phóng sự về buổi Thảo Luận tại tòa soạn báo TAZ ngày 10.1.2018



Chúng tôi đến địa điểm TAZ Café ở gần Check Point Charlie vào khoảng hơn 18:00 giờ , thế mà trong phòng nhìn qua cửa sổ kính đã thấy chât ních người và ngoài cửa ra vào đang có một nhóm người đứng chụm lại với hai viên Cảnh Sát để kiểm soát trước khi cho vào cửa.





Tìm mãi chúng tôi mới chọn được chỗ ngồi khiêm tốn mhưng có vị trí khá tốt . Số khách đến tham dự khoảng trên một trăm người với khoảng 60% là người Đức , đa số là các báo giới . Trong số người Việt Nam có nhiều bạn trẻ hiện là sinh viên gốc Việt tại Đức cũng như thể hệ thứ 2 đã sinh ra tại đây

Người phụ trách chương trình là Nữ Phóng Viên Marina Mai , bà giới thiệu Anne Renzenbrink, Chuyên gia châu Á và phụ trách báo chí của tổ chức Phóng viên không biên giới, cùng hai diễn giả là Blogger Người Buôn Gió và Nhà Báo Lê Trung Khoa Chủ Nhiệm tờ báo điện tử Thoibao.de tại Berlin, trên bàn cử tọa còn có Thông Dịch Viên Phạm Văn Thanh .





Bà Anne Renzenbrink mở đầu với tường trình về tình hình tự do báo chí ở VN với chỉ số Tự Do Báo Chí đứng vào hàng thứ 175 trên 180 nước , đứng sau Thổ Nhĩ Kỳ bậc 155/180 . Chỉ số này nói lên sự kiểm soát hệ thống truyền thông gắt gao tại VN . Bà cho biết hiện tại ở VN có cả thảy 19 Blogger đang ở trong tù và trong những tháng vừa qua có 25 vụ bắt bớ hoặc trục xuất các Blogger. Sự quy tội của nhà nước VN đối với những Blogger này rất mơ hồ như âm mưu lật đổ nhà nước hay tuyên truyền nói xấu nhà nước. Các Blogger bị bắt giam nhiều tháng rồi mới bị xử án hoặc trong vòng bí mật hoặc kết tội thật nặng . Hai ví dụ là Blogger Mẹ Nấm ( Mutter Pilz ) bị xử 10 năm tù và Blogger Phạm Minh Hoàng bị trục xuất một cách vô nhân đạo từ Việt Nam sang Pháp .





Blogger Người Buôn Gió người đang được hưởng quy chế tị nạn và nguyên là người được nhận học bổng „Nhà văn lưu vong“ của CLB PEN ngày 17 tháng 4 năm 2013 .Ông cho trình chiếu một đoạn Video tự quay về sự đàn áp bằng vũ lực của Công An Việt Nam đối với dân chúng đặc biệt là sự truy bắt bạo hành đối với Phú Long , người làm thơ chống Trung Quốc và vụ truy sát chết người tại Văn Giang trong việc cưỡng chế đất. Blogger NBG đã bị bắt năm 2009 với tội “lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm an ninh quốc gia”chỉ vì ông viết Blog chỉ trích các tha hóa trong xã hội VN , và bị tù chung với hai Blogger Đoan Trang và Blogger Mutter Pilz. Hiện tại ông tiếp tục viết Blog trên Facebook và có 162.000 người kết bạn .



Nhà báo Lê Trung Khoa được giới thiệu là người thuộc thế hệ thứ hai, con của người hợp tác lao động thời Đông Đức. Ông trở sang Đức năm 1990 để học tập trong Đại Học Truyền Thông ( Media Studium ) và lập ra tờ báo điện tử Thoibao.de từ 13 năm nay , trong đó có 9 năm đi đúng đường lối nhà nước Việt Nam và đã ký giao kèo với Bộ Thông Tin Báo Chí VN . Nhưng từ những năm gần đây và đặc biệt là trong năm vừa rồi đã có những biến động chính trị khiến cho ông muốn thực hiện nghiệp vụ nhà báo chân chính ´´ để xây dựng một đất nước Việt Nam giàu mạnh và văn minh, người dân ở đây cần được cung cấp thông tin đa chiều, trung thực, vì chỉ khi được trang bị những kiến thức đúng đắn của nhân loại thì thế hệ trẻ mới có đủ điều kiện suy xét và lựa chọn con đường tốt nhất cho dân tộc, tạo sức cạnh tranh với các nước trên thế giới. Nếu truyền thông không có tự do, thì điều ngược lại sẽ xẩy ra với cả đất nước có trên 90 triệu người này, đó là sự tụt hậu với thu nhập chỉ còn đứng trên Lào và Campuchia như hiện nay và tự biến con em nước Việt thành nô lệ thời hiện đại ´´. Tờ báo Thoibao.de có một lượng độc giả đến 1 triệu lượt đọc mỗi ngày. Ông đã nhiều lần bị đe dọa từ cơ quan an ninh Việt Nam và mất đi một số quảng cáo của công ty quốc doanh trong nước . Nhưng những điều đó không làm cho ông sờn lòng . Ngoài ra Cảnh sát hình sự Berlin cũng đã lên tiếng bảo vệ ông và gia đình.





Nữ nhà báo Đức Marina Mai cũng chia sẻ những đe dọa mà các nhà báo và người cầm bút gốc Việt tại Đức phải đối diện khi ´´ thường xuyên bị theo dõi các sinh hoạt cá nhân, thóa mạ trên các mạng xã hội, đe dọa đánh bom bẩn và bắn chết..´´. Nhà báo Lê Trung Khoa cho biết thêm``Cơ quan điều tra và cảnh sát Đức đã ghi nhận các trường hợp này cùng những mối liên hệ với các đối tượng quá khích hiện sống tại Đức để phục vụ theo dõi, điều tra lâu dài. Khi bị xét xử, họ cũng đối diện với bản án phải trục xuất khỏi nước Đức nếu có bằng chứng liên hệ với mật vụ Việt Nam ´´.





Blogger Người Buôn Gió cũng nói thêm về kinh nghiệm 10 năm sống trong sự khủng bố tinh thần và đe dọa của cơ quan an ninh Việt Nam . Trang Facebook của ông có một tiếng vang rộng lớn , đa phần người đọc là trong nước với con số trên 160.000 tham gia và cả triệu người đọc mà không lên tiếng . Trước ảnh hưởng này nhà cầm quyền Việt Nam mới đây đã lập ra một Bộ Tư Lệnh Tác Chiến Không Gian Mạng với 10.000 quân để trấn áp . Nhà nước VN đã nhiều lần hủy thành công trang Facebook của ông . Hiện tại ông đang có một thời hạn 30 ngày để phản biện sự tố cáo trang Facebook của ông đăng tin tình dục (!!!) . Ngoài ra trên không gian mạng có cả thảy 200 trang Facebook giả mạo tên ông để bán đồ kích dâm….





Trong phần trao đổi ý kiến bà Anne Renzenbrink cũng nêu lên ´´ hiện nay Facebook cũng gặp hạn chế trong việc kiểm chứng các báo cáo giả, điều đó là một kẽ hở để những thể chế độc tài lợi dụng nhằm kiểm soát truyền thông tự do´´.





Blogger Người Buôn Gió cho biết thêm là Truyền Thông nhà nước Việt Nam cho tuyển những người Việt biết tiếng Đức để viết tin giả ( Fake News ) từ nước Đức gửi về Việt Nam, hầu mong lung lạc lòng dân trong nước, khiến họ hiểu lầm là người Đức vẫn còn ủng hộ Cộng Sản Việt Nam.





Bà Luật Sư Petra Schlagenhauf cũng tường thuật về sự kiện bà bị trục xuất ra khỏi VN tại Phi Trường Nội Bài ngày 4.1.2018 để gặp gỡ đồng nghiệp, điều này vi phạm ngay cả Nghị quyết số 46/NQ-CP của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam được ký kết và đưa ra thực hiện năm 2015 với quy định miễn Visa 15 ngày cho tất cả các công dân Đức khi tới đây mà không phân biệt mục đích nhập cảnh.





Các nhà báo có mặt đại diện các khối truyền thông như AFP , Deutschlandfunk , rbb…rất quan tâm và đã phỏng vấn riêng các diễn giả , sau khi chương trình 90 phút của TAZ đã chấm dứt .

Hoàng Thị Mỹ Lâm