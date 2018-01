Biển Đông Chập Chùng

Trần KhảiBiển Đông sóng dạt về đâu? Phải chăng, Trung Quốc sẽ từ bi khựng lại, hay cứ mãi tiếp diễn lấn biển từ từ? Việt Nam sẽ kết thân với Ân Độ, Úc Châu, Nhật Bản hơn để có thể kình lại, hay sẽ nghiêng vào Hoa Lục thêm nữa?Tạp chí The Diplomat hôm 12/1/2018 có bài của Steven Stashwick, phân tích rằng cần quan sát 4 khuynh hướng tương tác Mỹ-Hoa trong khu vực Tây Thái Bình Dương trong năm 2018.Đó là các hiện tượng: quân sự hóa Biển Đông, vũ khí siêu thanh (hypersonic weapons), cái gọi là nghiên cứu hải dương học của TQ (Chinese oceanography), kình lại năng lực A 2/AD (Anti-Access/Area Denial capabilities) của đôi thủ.Tuy nhiên, có thực là Tập Cận Bình sẽ hung hăng tới mức gây kinh hoảng toàn khu vực chăng?Bởi vì, bất kỳ xao động nào làm gián đoạn tuyến hàng hải thương mại Biển Đông, cũng sẽ làm hại dây chuyền kinh tế Hoa Lục.Và cũng bởi vì, những cuộc xâm lăng đường bộ do TQ thực hiện ở Đông Nam Á, xuyên mấy quóc gia như Lào, Cam Bốt, Miến Điện, Thái Lan... vẫn chưa ở tốc độ đồng bộ với tốc độ TQ dễ dàng lấn ép ở Biển Đông.Thêm nữa, một ưu tiên lớn của TQ là sáp nhập Đài Loan... và nếu TQ hung hăng với Việt Nam, Philippines, Lào, Cam Bốt... sẽ chỉ làm Đaì Loan thêm quyết tâm chống lại viễn ảnh sáp nhập “đất mẹ Trung Quốc.”Thêm nữa, TQ không muốn làm Mỹ phân tán lực đối phó với Bắc Hàn sang nơi khác... trong khi đang nhìn thấy quân lực Mỹ đang thực tập các mô hình chiến trận mới, rõ ràng là nhắm vào viễn ảnh kình lại TQ ở Biển Đông.Thí dụ khái niệm có tên là “Multi-Domain Battle” (Trận Đánh Đa Phương) do Hải quân và Thủy Quân Lục Chiến Mỹ tập trận, trong đó có những kế hoạch sử dụng phi đạn và pháo binh từ bờ biển bắn chìm tàu chiến đối thủ.Tạp chí The Diplomat cũng cho biết Phòng Vệ Quân Nhật Bản đang đầu tư vào các dàn phi đạn hành trình bay thấp, và đang xây các căn cứ phi đạn mới ở nhiều đaả xa phía tây nam Nhật Bản, gần các đảo tranh chấp ở Biển Hoa Đông.Nghĩa là, pháo bông có thể sẽ nổ bùng ở Thái Bình Dương từ nhiều hướng... và TQ có thể gọi là bị mai phục tứ phương.Trong khi đó, bản tin VOA ghi nhận rằng các lực lượng quân sự Mỹ và Nhật đã tiến hành các cuộc tập trận chung trong bối cảnh đang có căng thẳng với Bắc Triều Tiên về chương trình tên lửa đạn đạo và hạt nhân của nước này.Các cuộc diễn tập Iron Fist (Quả Đấm Sắt) lần thứ 13 khởi sự hôm thứ Sáu 12/1 ở bang California, và sẽ tiếp tục cho đến hết ngày 12 tháng 2.Hơn 500 binh sĩ Thủy quân lục chiến và Hải quân Mỹ phối hợp cùng khoảng 350 thành viên thuộc Lực lượng Phòng vệ mặt đất Nhật Bản để tham gia tập trận với các hoạt động chống hỏa hoạn và tấn công đổ bộ.Thiếu úy Tori Simenec, phát ngôn viên của Đơn vị 11 Thuỷ quân Lục chiến Viễn Chinh, nói với VOA:"Đây là một chương trình huấn luyện thực tế và đầy thử thách với đối tác Nhật Bản để chuẩn bị tốt hơn cho cả lực lượng Mỹ và Nhật sẵn sàng đối phó và đáp ứng với bất cứ tình huống nào có thể xảy ra ở Thái Bình Dương".Chính phủ Nga chú ý tới phương diện khác... Bản tin từ thông tấn Nga Sputnik News cho thấy bàn tay TQ đang thọc vô be sườn VN.Bản tin tựa đề “Trung Quốc và các nước dọc sông Mekong nhất trí hơn 100 dự án”...Lãnh đạo Trung Quốc và các quốc gia Đông Nam Á nằm dọc theo sông Mekong đồng thuận xúc tiến hơn 100 dự án với sự hỗ trợ tài chính của Bắc Kinh.Hôm thứ Tư, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường nhóm họp với lãnh đạo các nước Myanmar, Lào, Thái Lan, Campuchia và Việt Nam tại thủ đô Phnom Penh của Campuchia. Đây là hội nghị lần thứ hai của Diễn đàn Hợp tác sông Lan Thương - sông Mekong. Hội nghị lần thứ nhất được tổ chức vào năm 2016 theo đề xuất của Bắc Kinh.Thủ tướng Campuchia Hun Sen cho biết khuôn khổ này sẽ giúp tăng cường hợp tác với Trung Quốc và thúc đẩy phát triển khu vực.Bản tin Sputnik News cũng nói là Nhật Bản cũng đang giúp đỡ 5 nước dọc theo sông Mekong cải thiện hệ thống cơ sở hạ tầng và suốt 9 năm nay vẫn tổ chức họp thượng đỉnh hàng năm với các nước này.Trong khi đó, một bản tin RFA cho biết: Trung Quốc vào ngày 11 tháng 1/2018 lên tiếng phản đối Việt Nam kêu gọi Ấn Độ đầu tư vào lĩnh vực dầu khí tại Biển Đông.Mạng báo The Economic Times loan tin này theo đó phát ngôn nhân Lục Khảng của Bộ Ngoại giao Trung Quốc đưa ra phản đối như vừa nêu sau khi đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ, Tôn Sinh Thành, vào ngày 9 tháng giêng, phát biểu với báo giới nước sở tại rằng Hà Nội hoan nghênh mọi đầu tư từ Ấn Độ vào Biển Đông.Đại sứ Tôn Sinh Thành nói thêm hợp tác quốc phòng là một trong những lĩnh vực hợp tác quan trọng và hiệu quả giữa Việt Nam và Ấn Độ. New Dehli có thể giúp Hà Nội tăng cường khả năng quốc phòng.Phát ngôn nhân Lục Khảng được dẫn lời rằng Trung Quốc không phản đối việc phát triển quan hệ song phương bình thường giữa các lân bang của Trung Quốc với những quốc gia khác. Tuy nhiên Trung Quốc mạnh mẽ phản đối các bên liên quan dùng điều đó như là một lý do để xâm phạm điều mà Bắc Kinh cho là quyền lợi hợp pháp tại Biển Đông; cũng như làm phương hại đến hòa bình và ổn định trong khu vực.Đây không phải lần đầu tiên Trung Quốc lên tiếng phản đối Ấn Độ đầu tư vào lĩnh vực dầu khí tại khu vực Biển Đông thuộc chủ quyền Việt Nam. Trong những năm qua, Bắc Kinh luôn phản đối hoạt động thăm dò của Tập đoàn Dầu Khí Ấn Độ (ONGC) tại những lô thuộc Việt Nam tại Biển Đông.New Dehli lên tiếng khẳng định rằng việc thăm dò của ONGC thuần túy là hoạt động thương mại không liên quan gì đến tranh chấp lãnh hải giữa Bắc Kinh và Hà Nội.Một bản tin từ RFI cũng ghi nhận về Biển Đông: Tàu sân bay Trung Quốc lại tập trận gần Hoàng Sa?Trong bối cảnh hầu như tất cả các nhà quan sát đều dự báo là trong năm 2018, Trung Quốc sẽ tiếp tục khuấy động Biển Đông bằng việc tiếp tục đà quân sự hóa các thực thể mà họ kiểm soát trên cả hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, bất chấp quan ngại của các láng giềng cũng như của các nước ngoài khu vực, những tin tức đầu năm đã bước đầu xác nhận các dự đoán đó: Tàu sân bay Liêu Ninh đã được điều xuống Biển Đông, có khả năng là đã phối hợp tập trận với thủy quân lục chiến Trung Quốc gần Hoàng Sa.RFI cũng ghi về tình hình Hải Quân Trung Quốc tập trận đổ bộ trên Biển Đông...Do việc Trung Quốc hoàn toàn im lặng về hoạt động của tàu sân bay Liêu Ninh ở Biển Đông, nhiều suy đoán đã được đưa ra. Trong một bài viết khác ngày 09/01/2018, trang mạng East Pendulum đã gắn chuyến công tác của tàu Liêu Ninh với những cuộc tập trận vừa diễn ra của Hải Quân và Thủy Quân Lục Chiến Trung Quốc trên Biển Đông.Theo trang mạng Pháp, lần đầu tiên trong lịch sử, ngày 03/01/2018, chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã ra lệnh cho toàn thể quân đội nước này khởi động các cuộc tập huấn quân sự cho năm mới 2018. Trong khuôn khổ đó, một đơn vị Thủy Quân Lục Chiến với thiết bị hùng hậu, đã đặc biệt được phái xuống Biển Đông.Một bài viết trên trang web của quân đội Trung Quốc cho biết là tiểu đoàn Thủy Quân Lục Chiến đó đã khởi sự chiến dịch tập trận bằng một bài tập theo kịch bản khẩn cấp chuyển quân và thiết bị lên tàu, dưới sự yểm trợ của lực lượng phòng không và phòng thủ ven biển.Các đơn vị xe tăng lội nước ZTD-05 cùng các loại xe bọc thép và lực lượng bộ binh khác đã dồn dập đổ về căn cứ hải quân Trạm Giang theo đường bộ và đường biển, để từ đó chuyển lên chiếc Tỉnh Cương Sơn 999, một trong những chiếc tàu đổ bộ lớn của Hải Quân Trung Quốc lớp 071, có khả năng vận chuyển đến hơn 20.000 tấn, cũng như lên một chiếc tàu vận chuyển xe tăng khác.Nghĩa là, TQ mài dao đê chờ các trận đánh ở Biên Đông? Hay chỉ là để hù doạ thôi? Đằng nào, ai cũng thấy là rất hồi hộp.