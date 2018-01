Phe Cộng Hòa Dồn Sức Phá Cuộc Điều Tra Hồ Sơ Nga Của Mueller

WASHINGTON - Trong 10 ngày đầu năm, cuộc điều tra “hồ sơ Nga” của đoàn Mueller bị đả kích liên tục.TT Trump khẳng định hôm Thứ Tư: đã đến lúc giao việc điều tra này cho phe CH để sớm kết thúc nghi án phủ mây trên vai trò lãnh đạo của ông.Phe CH đang làm hết sức từ trước. Các đồng minh CH của TT tỉ phú đã tăng gấp đôi nỗ lực ngầm phá đoàn Mueller trong 10 ngày đầu của năm mới tây lịch 2018 để bảo vệ Trump chống thiệt hại về chính trị cũng như về pháp lý.Cùng ngày Thứ Tư, truyền thông thân Trump là Fox News quảng bá nguồn tin ẩn danh từ báo New York Post nhắc nhở: đoàn Mueller dùng nhiều người da đen.Cựu quản đốc tranh cử Paul Manafort, cũng là 1 đối tượng điều tra, nộp đơn kiện chống lại công tố viên Mueller hôm Thứ Tư, với các lý do: vượt quyền hạn và đuợc ủy nhiệm không đúng cách.Giới phân tích nhận xét: nỗ lực của phe CH chưa gây ảnh hưởng đáng kể với cuộc điều tra về toa rập, nhưng có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng với công việc thừa hành luật pháp và tự do báo chí.Tuần qua, cựu giám đốc FBI James Comey đặt vấn đề bằng twitter “Đâu là tiếng nói của những thủ lãnh biết Bộ tư pháp và FBI là quan yếu với quyền của công dân?”.