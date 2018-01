Biển Đông: Cản Bước TQ

Trần KhảiNgay cả báo Nga cũng lo ngại về tình hình Trung Quốc ngày càng hung hăng ở Biển Đông. Tuy nhiên, Bộ Ngoaị Giao Mỹ nói rằng Hoa Kỳ không rời bỏ Biển Đông làm chi. Trong khi đó, chính phủ VN lập Bộ Tư lệnh Tác chiến không gian mạng... nghĩa là, chúng ta có thể hình dung cuộc chiến sắp tới, ngay khi Hải quân TQ ào ạt tiến chiếm Trường Sa, tin tặc VN sẽ đánh sập mạng lưới điện phi trường Bắc Kinh, và sẽ cho các phi cơ bay lảo đảo trên bầu trời Hoa Lục?Trong khi đó, bản tin Sputnik từ Nga nêu câu hỏi: Mỹ có thể làm gì để ngăn Trung Quốc thống trị châu Á - Thái Bình Dương?Bản tin này ghi rằng sẽ nguy hiểm cho Hoa Kỳ và chính các đồng minh, đối tác nếu chấp nhận quan điểm rằng, Trung Quốc sẽ thống trị khu vực này là "định mệnh".Giáo sư Hal Brands chuyên nghiên cứu các vấn đề toàn cầu Đại học Johns Hopkins ngày 5/1 có bài phân tích đăng trên Bloomberg nhận định: Trung Quốc sẽ không thể thống trị được Thái Bình Dương, trừ khi bạn nghĩ rằng họ có thể.Bản tin Sputnik ghi rằng:“Giáo sư Hal Brands tin rằng, thực tế không thể phủ nhận là Trung Quốc đã có những nỗ lực đẩy mạnh quyền lực của họ trong khu vực những năm gần đây, nhưng Hoa Kỳ đã có những ứng phó hiệu quả.”Trong khi đó, báo VnEconomy ghi nhận tình hình VN thiết lập Bộ Tư lệnh Tác chiến không gian mạng.Không gian mạng được coi là môi trường tác chiến thứ 5 gắn kết chặt chẽ với tác chiến trên không, trên bộ, trên biển và trong không gian vũ trụ...Bản tin nói, vào chiều ngày 8/1, Bộ Quốc phòng VN đã tổ chức lễ công bố quyết định thành lập Bộ Tư lệnh Tác chiến không gian mạng.Bản tin VnEconomy viết:“Trong giai đoạn hiện nay, trước tình hình thế giới, khu vực và biển Đông diễn biến phức tạp, tiềm ẩn mất ổn định, khó lường, việc bảo vệ không gian mạng góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia......Thủ tướng yêu cầu Bộ Quốc phòng đề xuất ban hành các cơ chế, chính sách, kế hoạch việc tổ chức hoạt động tác chiến trên không gian mạng đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.Cùng với đó biên chế phải tinh gọn, trang bị vũ khí phải đồng bộ, hiện đại nhất. Thường xuyên nắm chắc tình hình, tham mưu đề xuất xử lý kịp thời các tình huống, không để bị động, bất ngờ.Phối hợp chặt chẽ với các quân, binh chủng trong quân đội, các lực lượng liên quan như Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông để bảo vệ hệ thống thông tin quân sự, quốc phòng và tham gia bảo vệ các hệ thống thông tin quan trọng của quốc gia, bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia trên không gian mạng.”(ngưng trích)Có một điểm tiêu cực trong bản tin cho ta suy đoán: Lực lượng 47 với 10,000 dư luận viên cũng nằm trong Bộ Tư Lệnh Tác chiến không gian mạng.Nghĩa là, CSVN nhìn dân chúng cũng như kẻ thù tiềm năng, và cần dư luận viên dập tắt các ý kiến ngoaì luồng.Trong khi đó, Báo Thanh Niên ghi nhận: Mỹ tái khẳng định cam kết ở Biển Đông.Bản tin TN nói rằng Quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ đồng thời khẳng định vai trò của Việt Nam trong chính sách của Washington đối với khu vực.Thông tin về chính sách của Mỹ ở châu Á, ông Brian Hook, cố vấn cấp cao về chính sách của Ngoại trưởng Mỹ cho hay trong gần một năm sau khi nhậm chức, Tổng thống Mỹ Donald Trump luôn xem khu vực này là trung tâm của các chính sách.Theo ông Hook, trong các cuộc gặp cấp cao, phía Mỹ đều khẳng định sự ủng hộ đối với tự do hàng hải và nêu rõ Trung Quốc không được có hành động đơn phương thay đổi hiện trạng.“Tổng thống Donald Trump, Ngoại trưởng Rex Tillerson đều luôn nhắc đến cam kết về khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương tự do và rộng mở”, ông nhấn mạnh.Báo Thanh Niên ghi lời Ông Hook khẳng định “không có gì nghi ngờ” về việc Mỹ và Việt Nam đang tăng cường mối quan hệ, tập trung vào an ninh và thương mại. Theo đó, việc Mỹ chuyển giao tàu cảnh sát biển cho Việt Nam mới đây đánh dấu chặng đường mới trong việc làm sâu sắc hơn mối quan hệ, đồng thời thể hiện Mỹ muốn hỗ trợ Việt Nam trong lĩnh vực hàng hải.Trong khi đó, bản tin VOA ghi nhận: Thi thể của 1 trong 32 thuyền viên mất tích đã được tìm thấy vào ngày 8/1 khi các đội cứu hộ vật lộn để khống chế lửa trên chiếc tàu chở dầu Iran sau khi tàu này đâm vào một tàu hàng Trung Quốc ở Biển Hoa Đông vào đêm 6/1, theo Reuters.Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) dẫn lời các chuyên gia cứu hộ cho biết về nguy cơ tàu chở dầu có thể phát nổ và chìm đang ngày càng tăng.Thời tiết xấu càng làm cản trở công việc cứu hộ, Reuters dẫn lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói tạo cuộc họp báo thường kỳ.Hiện chưa thể đánh giá quy mô ảnh hưởng của dầu tràn từ con tàu và mức độ ảnh hưởng đến môi trường, nhưng đây có thể được xem là vụ tai nạn tồi tệ nhất kể từ năm 1991 khi 260.000 tấn dầu chảy ra ngoài bờ biển Angola.VOA ghi nhận:“Các giới chức Iran và Trung Quốc xác nhận thi thể của 1 trong số 32 thủy thủ trên tàu đã được tìm thấy vào chiều 8/1.Mohammad Rastad, người đứng đầu Cơ quan Hàng hải và Cảng biển của Iran, được hãng thông tấn ISNA dẫn lời cho biết thi thể thuyền viên trên đã được gửi đến Thượng Hải để nhận dạng. Chưa rõ số phận của 31 thủy thủ còn lại ra sao.Tàu chở dầu Sanchi của hãng vận tải dầu hàng đầu của Iran, National Iranian Tanker Co, đã va chạm với tàu CF Crystal vào tối 6/1 ở vị trí khoảng 160 hải lý ngoài khơi Trung Quốc, gần phía Thượng Hải và cửa sông Dương Tử.”Như thế, chúng at nhận ra rằng: Nga cũng thấy tham vọng của TQ ở Biển Đông, và Hoa Kỳ cam kết không hề có ý rời bỏ Biển Đông.