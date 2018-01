Giá Sầu Riêng Trái Vụ Tăng Đột Ngột Dù Không Khan Hiếm

Sầu riêng tăng giá đột ngột dù hàng không khan hiếm.Năm nay, sầu riêng trái vụ có lượng hàng ít biến động tại nhà vườn nhưng hiện các chủ cửa hàng vẫn tăng giá, có nơi tăng gấp 2.5 lần, theo VnExpress.net.Chị Hoa, chủ một ha sầu riêng ở Tiền Giang cho biết, sầu riêng chính vụ có sản lượng lớn thường vào tháng 4 đến tháng 7 ÂL, còn trái vụ là khoảng tháng 10 -12 ÂL. Các năm trước sầu riêng trái vụ đã tăng giá mạnh vì ngập lụt, sản lượng kém.“Còn năm nay sầu riêng chính vụ ít biến động nên giá ổn định. Tôi bán sạch cho thương lái tại vườn với giá 55,000 đồng một kg loại mongthong. Loại này tuy trái không to nhưng khá đồng đều nên dễ bán”, Chị Hoa nói.Cũng có 1.5 ha sầu riêng giống Ri6, ông Năm ở Tiền Giang cho biết, nếu năm ngoái sầu riêng trái vụ 75,000 đồng/kg thì nay ông chỉ bán với giá 60,000 đồng. Đó là hạng trái ngon mà thương lái tới mua thường lựa chọn để xuất đi Trung Quốc. Còn với hạng trái nhỏ thì giá chỉ 40,000 đồng/kg.Theo VnExpress, trong khi giá bán tại nhà vườn không có biến động nhiều như trên thì tại các chợ, đặc biệt là các cửa hàng nhỏ lẻ, giá sầu riêng trái vụ tăng đột biến.Cụ thể, Tại chợ Bà Chiểu (quận Bình Thạnh), chợ Tân Định (quận 1), chợ Thái Bình (quận 1) giá sầu riêng Ri6 loại 1 đến 120,000 đồng/kg, còn mongthong 90,000 đồng/kg, có nghĩa đã lần lượt tăng 100% và 63% so với giá tại vườn và tăng 50% so với hàng chính vụ.Theo các tiểu thương, sở dĩ giá bán sầu riêng tăng là do hàng trái vụ khan hiếm. Mặt khác, nhu cầu tăng mạnh nhưng nguồn cung ít nên giá bán phải tăng.VnExpress dẫn lời chị Loan, tiểu thương tại chợ Bà Chiểu cho biết, ngoài lý do hàng trái vụ thì chi phí vận chuyển tăng cao cũng góp phần đẩy giá lên. Mặt khác, thị trường Trung Quốc ưa chuộng sầu riêng Việt nên nhiều thương lái gom hàng đem xuất khiến sản phẩm phục vụ trong nước giảm sút, buộc các tiểu thương tăng giá bán vì số lượng có hạn.Không chỉ tại các chợ giá sầu riêng tăng cao mà tại các cửa hàng trái cây giá cũng cao ngất ngưởng.Tại cửa hàng chuyên bán sầu riêng trên đường Phan Văn Trị (quận Bình Thạnh), sầu riêng Ri6 có giá 150,000 đồng/kg, còn mongthong là 130,000 đồng, tức lần lượt tăng 2.5 lần và 2.3 lần so với giá bán tại vườn.Còn tại một cửa hàng trên đường Nguyễn Tri Phương (Quận 5), sầu riêng Ri6 thịt có giá 160,000 đồng một kg, mongthong 150,000 đồng và sầu riêng Thái giá 170,000 đồng.Trao đổi với VnExpress, bà Nguyễn Thanh Hà, Phó giám đốc chợ đầu mối nông sản Thủ Đức cho biết, mặc dù lượng sầu riêng về chợ không nhiều như chính vụ nhưng giá chênh lệch không cao, hiện giá bán ra loại trái này tại đây dao động từ 40,000 đến 60,000 đồng/kg.