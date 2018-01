CSVN Bắt Thầy Giáo Vũ Hùng

HANOI -- Nhà nước CSVN lại bắt Cựu tù nhân lương tâm Vũ Hùng, theo tin RFA và VOA.Bản tin RFA ghi rằng cựu tù nhân lương tâm, thầy giáo Vũ Hùng, hiện đang bị bắt giữ tại Công an Quận Thanh Xuân, Hà Nội.Lý do trong thông báo do thượng tá Nguyễn Thế Bảy, phó thủ trưởngCơ Quan Cảnh sát Điều Tra của Công an Quận Thanh Xuân ký ngày 4 tháng giêng, đưa ra là ông Vũ Hùng ‘có hành vi gây rối trật tự công cộng’ theo điều 318 Bộ Luật Hình sự Việt Nam.Vào chiều ngày 5 tháng giêng, lúc 5:10 phút bà Lý thị Tuyết Mai, vợ của thầy giáo Vũ Hùng, khi có mặt tại trụ sở Công an Quận Thanh Xuân chờ để gửi một số đồ dùng cá nhân vào cho thầy giáo Vũ Hùng, nói với Đài Á Châu Tự Do RFA một số thông tin về việc người chồng bị bắt giữ:“Anh Hùng bị công an bắt từ chiều hôm qua, sau khi bắt họ đưa về Công an Phường Thanh Xuân Bắc. Rồi tối hôm qua họ đưa anh ấy lên Quận Thanh Xuân. Hiện giờ đang ở quận Thanh Xuân và tôi cũng đang đứng chờ anh điều tra viên để gửi đồ vào cho anh Hùng. Anh điều tra viên nói đang làm việc, khi nào xong sẽ gọi tôi vào gửi đồ gồm quần áo, thức ăn cho anh Hùng.Hôm qua họ nói anh Hùng gây gối trật tự công cộng; nhưng khi tôi đến lúc hơn 10 giờ và tôi hỏi thì anh Hùng nói là họ vu khống và đánh anh ấy nữa.”Thầy giáo Vũ Hùng hiện cư ngụ cùng gia đình tại Lô 53, Khu Dân cư mới Đa Sỹ, phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Ông từng là giáo viên môn Vật Lý tại trường Trung học Cơ sở Bích Hóa, huyện Thanh Oai, tỉnh Hà Tây cũ.RFA nhắc rằng bản thân ông từng phải đi tù hai lần. Lần thứ nhất vào năm 2007 sau khi ông cho một đồng nghiệp cùng trường mượn xem một số sách về dân chủ, nhân quyền tại Việt Nam.Vào trung tuần tháng 9 năm 2008, ông bị bắt giữ cùng đợt với 9 nhà đấu tranh ôn hòa khác. Việc bắt giữ diễn ra sau phiên xử blogger Điếu Cày Nguyễn Văn Hải. Thầy giáo Vũ Hùng bị bắt lúc đó với lý do kẻ những khẩu hiệu treo ở cầu Thăng Long với nội dung kêu gọi đa nguyên, đa đảng.Trước khi bị bắt ông tham gia cuộc biểu tình chống Trung Quốc nhân dịp rước đuốc Thế Vận Hội Bắc Kinh 2008.Sau lần bị bắt vào năm 2008, thầy giáo Vũ Hùng bị tuyên án 3 năm với cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước theo điều 88 Bộ Luật Hình sự Việt Nam.Trong khi bị giam tù, thầy giáo Vũ Hùng từng nhiều lần tuyệt thực để phản đối cách đối xử của nhà tù đối với những người bị giam giữ, cũng như phản đối bản án mà ông cho là vi phạm nhân quyền.Vào tháng giêng năm 2009, tổ chức Ân Xá Quốc Tế ra thông cáo kêu gọi hành động khẩn cấp đối với tình trạng sức khỏe của tù nhân Vũ Hùng trong nhà tù Việt Nam sau cả tháng trời tuyệt thực. Thông tin thầy giáo Vũ Hùng tuyệt thực trong tù được các tù nhân ra tù cho gia đình ông biết.Sau khi mãn án tù, thầy giáo Vũ Hùng tiếp tục sinh hoạt cùng các nhà bất đồng chính kiến và giới xã hội dân sự độc lập.Bản tin VOA giaỉ thích về sự kiện nghi là do công an gài bẫy để kiếm cớ bắt thầy giáo Vũ Hùng.Nhà hoạt động Vũ Văn Hùng bị công an tạm giữ ở một quận của Hà Nội, từ hôm 4/1, với cáo buộc “gây rối trật tự công cộng”. Bà Lý Thị Tuyết Mai, vợ ông Hùng, xác nhận thông tin này với VOA. Tin ông Vũ Văn Hùng bị bắt cũng được loan báo trên trang Facebook cá nhân của một nhà hoạt động khác là ông Lê Anh Hùng.Theo lời kể của bà Mai, chồng bà bị bắt hồi đầu giờ chiều ngày 4/1, sau khi có “xô xát” giữa ông và một số người ở thời điểm ông đi bộ về đến gần nhà. Nhà chức trách đã không thông báo gì cho gia đình bà về vụ việc.Đến tối muộn, sau khi chủ động dò hỏi thông tin và đi tìm, bà Mai đã gặp được ông Hùng ở đồn công an phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân. Bà cho VOA biết về những gì ông Hùng nói với bà lúc đó:“Anh bảo là anh bị người ta vu khống và còn đánh anh nữa. Rồi công an không cho tôi gặp anh ý. Họ bắt tôi ra ngoài không được vào trong phòng đấy”....Ông Lê Văn Hùng kể lại với VOA rằng khoảng giữa ngày 4/1, nhóm các nhà hoạt động và thành viên Hội Giáo chức Chu Văn An gồm 8 người ăn uống ở một nhà hàng. Giữa chừng, một nhóm hơn 10 người - mà ông Lê Văn Hùng cáo buộc là các nhân viên công an, an ninh - đã ép buộc nhóm của các nhà hoạt động phải dừng ăn uống, đồng thời bắt nhà hàng tính tiền và ngừng phục vụ cho nhóm. Rời nhà hàng, các thành viên nhóm chia tay. Riêng ông Vũ Văn Hùng đã gặp rắc rối và bị bắt.Trong ngày 5/1, bà Mai đã gặp hoặc liên lạc qua điện thoại với ông Kim Minh Đức, điều tra viên bên công an, và được ông Đức cho biết ông Vũ Văn Hùng bị bắt vì “gây rối trật tự công cộng” và “gây thương tích” tại một bến xe buýt.Ông Đức nói thêm với bà Mai rằng chồng bà “có sử dụng dao, gây xước, đứt tay” và có “nhiều nhân chứng”. Viên công an cũng nói vụ việc vẫn đang được điều tra, có thể mất tối đa 9 ngày.