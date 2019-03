New Zealand: Christchurch Cầu Nguyện Vụ Thảm Sát

CHRISTCHURCH - Cư dân thành phố Christchurch dự lễ cầu kinh theo thông lệ ngày Thứ Sáu hàng tuần của đạo Hồi, truy điệu các nạn nhân bị thảm sát trong tuần qua tại 2 đền Hồi Giáo.Công chúng dự lễ tập trung tại công viên theo lời hô hào của Thủ Tướng Jacinda Ardern – buổi lễ đã được tường thuật trực tiếp qua các làn sóng phát thanh và truyền hình toàn quốc New Zealand. Nơi hành lễ cách đền Al Noor chỉ 500 mét, nơi 42 người bị sát hại.Thủ Tướng Andern trùm đầu bằng khăn truyền thống Hồi Giáo của phụ nữ Arap tuyên bố “Khi 1 bộ phận cơ thể bị đau, toàn thân cũng cảm thấy đau – tín đồ Hồi Giáo và toàn quốc New Zealand luôn là một”.Vị thuyết giảng của đền Al Nour cho hay “Lòng hiểm khích và giận dữ có thể nhận thấy rõ trong đôi mắt của hung thủ - chúng ta vỡ tim, nhưng chúng ta không tan rã”.Hàng ngàn người ngoài đạo Hồi dự lễ tại Christchur - 1 số người dùng y phục Hồi Giáo để tỏ tình đoàn kết.Dân số New Zealand theo đạo Hồi không hơn 50,000.Cảnh sát địa phương báo tin: 2 đền chứng kiến cảnh tượng thảm sát mở cửa hoạt động lại bình thường từ Thứ Bảy tuần này.