Vi AnhLợi dụng Mỹ đang bận giải quyết cuộc khủng hoảng CS Bắc Hàn thử hoả tiễn và nguyên tử, và cảnh cáo Nhà Nước CSVN xích lại gần Mỹ được Mỹ cấp cho một tàu tuần duyên loại lớn, TC đánh phủ đầu dằn mặt VNCS. TC hai mặt giáp công VNCS.Một, TC cho Phe Nguyễn phú Trọng nội công phe Nhà Nước CSVN. Nguyễn phú Trọng như Thái Thú của Thiên Triều ở VNCS ra tay diệt tàn dư phe Nguyễn tấn Dũng từng xích lại gần Mỹ. Tổng Trọng áp lực, hù doạ ngầm mạnh mẽ đến nổi không một giới chức lớn nào của Đảng Nhà Nước tham dự tang lễ của thân mẫu Cựu Thủ Tướng Nguyễn tấn Dũng. Hotel 6 tầng của em vợ và em ruột của cựu Thủ Tướng Dũng đầu tư xây cất ngoài đảo Phú Quốc bị ‘báo đài’ của Đảng đánh kịch liệt, rung rinh. Con trai TT Dũng có thế mất chức bí thư tỉnh uỷ Kiên Giang.Còn tại Hà nội, Tổng Trọng cho mở cuộc điều tra, truy tố Trịnh xuân Thanh và bắt giam Đinh la Thăng để hai người này muốn tự cứu mạng sống phải khai ra Nguyễn tấn Dũng để Tổng Trọng diệt người cầm đầu, quét sạch tàn dư phe xích lại gần Mỹ.Vì quyền lợi riêng tư bất chấp rắc rối ngoại giao, tai hại kinh tế giữa VNCS và Đức, Tổng Trọng cho mật vụ CSVN qua Đức bắt cóc Trịnh xuân Thanh đem về VNCS để điều tra, truy tố. Bất chấp qui luật của Đảng Tổng Trọng ra lịnh bắt Đinh la Thăng thành viên của Bộ Chánh trị để điều tra, truy tố -- một sự kiện chưa từng có tiền lệ trong Đảng CSVN. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an chiều ngày 8 tháng 12 ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam ông Đinh La Thăng với lý do để điều tra về hành vi cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.Cả hai người này vốn là cánh tay mặt của Nguyễn tấn Dũng khi làm thủ tướng. Đa số dư luận cho rằng bắt xử Trịnh xuân Thanh và Đinh la Thăng, Tổng Trọng đang dùng mũi tên bắn ba con chim: Thanh, Thăng, Dũng. Và mở đường theo gương của quan thầy Tập cận Bình ‘nhất thể hoá công quyền’ mà Tổng Trọng là người lên làm vua VNCS đầu tiên có thể cho đến chết, như Mao trạch Đông, như Tập cận Bình.Tổng Trọng đã chuẩn bị tư tưởng và đường đi rồi. Y đã bảo Thủ Tướng Nguyễn xuân Phúc chuẩn bị cho y qua chỉ đạo trong cuộc họp chánh phủ. ‘Ý đồ’ Tổng Trọng cho thấy rõ, Tổng Trọng muốn "kiểm tra, giám sát, chỉ đạo, theo dõi và tham mưu" một cách toàn diện bộ máy công quyền ở VNCS, từ Đảng cho đến Nhà Nước, một cách trực tiếp.Hai, TC ngoại kích. TC đưa thêm 10 vệ tinh vào không gian từ đảo Hải Nam ở phía nam nước này để có thể dọ thám toàn bộ Biển Đông, một bước đi có thể kiểm soát chặt chẽ, củng cố hơn nữa đối với vùng biển tranh chấp. Tổ chức Sáng kiến Minh bạch Hàng hải Châu Á của CSIS ở Washington cho biết TC đã mở thêm 29 hectare cơ sở hạ tầng vào bảy hòn đảo nhân tạo này kể từ đầu năm ngoái. Tổ chức này nói việc xây cất thêm này cho thấy Bắc Kinh sẽ phát triển các tiền đồn lớn hơn này thành các căn cứ không quân và hải quân có khả năng hoạt động đầy đủ.TC đã mở rộng dọ thám bằng máy bay chiến đấu và các cơ sở quân sự ở Biển Đông giữa lúc đang tranh chấp chủ quyền với Philippines, Việt Nam, Đài Loan, Brunei và Malaysia. TC mở du lịch cho người TQ ra Hoàng sa mà TC đã đánh lấy và thôn tính vào lãnh thổ của TC.TC cũng đã xoa dịu Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) bằng việc đồng ý bắt đầu các cuộc đàm phán về một bộ quy tắc ứng xử được chờ đợi từ lâu cho vùng biển này.Các nhà phân tích nói TC đang lợi dụng tình hình tương đối yên ổn để lặng lẽ củng cố sự kiểm soát của họ đối với vùng biển.Một phát ngôn viên quân đội TC hôm 30/11 cảnh cáo các nước bên ngoài Biển Đông làm rối tình hình, sau khi Úc phổ biến bạch thư chính sách đối ngoại của chính phủ Australia phổ biến trong tháng 11.Tân Hoa Xã trích lời ông Ngô Khiêm, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc, nói tại cuộc họp báo thường kỳ rằng Australia, một bên không trực tiếp liên quan đến vấn đề Biển Nam Trung Hoa, không có tư cách chỉ tay vào vấn đề. Ông Ngô nói Australia nên giữ lời hứa không ngả về một bên nào trong vấn đề Biển Đông.Ba, Cựu Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng là mục tiêu chánh. Hầu hết các giới quan sát trong ngoài nước VN nhận thấy vụ bắt giam Trịnh xuân Thanh và Đinh La Thăng liên quan đến cuộc đấu đá nội bộ của bên ‘thắng cuộc’ do Tổng Trọng cầm đầu thần phục TC đã hạ phe muốn xích lại gần Mỹ do Thủ Tướng Dũng cầm đầu. Trọng đã hạ Dũng xong bây giờ đang ra tay đào tận gốc bóc tận rễ, diệt sạch tàn dư của TT Dũng.Chưa có bằng cớ rõ rệt để nói ‘quan thầy’ TC là Chủ Tịch Tập cận Bình có chỉ vẽ đòn phép cho Tổng Trọng không. Nhưng cách đánh của Trọng vẫn giống y cách đánh của Chủ Tịch Bình. Vẫn dùng chiêu bài, chiến dịch gọi là ‘đả hổ diệt ruồi’ tham nhũng để diệt phe cánh chống Chủ Tịch Bình trên đường lên làm hoàng đế Trung Hoa. Thì Trọng cũng vậy dùng chiêu bài bài trừ tham nhũng để chống phe Nguyễn tấn Dũng từ gốc đến ngọn, lấy là củi khô củi ướt, củi nào lò tham nhũng nóng cũng cháy.Ô. David Brown, nhà cựu ngoại giao Hoa Kỳ từng sống và làm việc nhiều năm ở Việt Nam cho rằng Ô Nguyễn Phú Trọng, đang tìm cách “thanh trừng các đồng minh của cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng”, người từng thất bại trong cuộc tranh giành quyền lực trước thủ lĩnh của Đảng Cộng sản Việt Nam năm ngoái. Nhận định trên giống của thông tấn xã Reuters của Anh hôm 9/12 phân tích cuộc gọi là chống tham nhũng hiện tại, Ô. Nguyễn phú Trọng “nhắm vào những người thân cận với cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng”.Tinh hình cho thấy hai ông Đinh La Thăng, Trịnh xuân Thanh ‘chưa phải là mục tiêu cuối cùng’. Tổng Trọng chỉ dùng làm mồi cho bắt lửa, lò đốt tham nhũng của Trọng cháy bùng lên. Lúc đó người ta nghĩ Tổng Trọng sẽ đưa củi ướt là Cựu Thủ Tướng Nguyễn tấn Dũng vào, theo lời khai của hai người thân cận của TT Dũng. Mục tiêu cuối cùng của Tổng Trọng là cựu Thủ Tướng Nguyễn tấn Dũng, người bị Tổng Trọng cho là dân ‘Nam kỳ cục’, không ‘lý luận’ tức là ngu dốt không làm tổng bí thư được để đại hội Đảng vận động cho Thủ Tướng Dũng rút lui, cho Tổng Trọng độc diễn tiếp tục làm tổng bí thư. Kỳ đại hội đảng trước Trọng mới thủ tiêu sinh mạng chánh trị của Dũng. Trong chiến dịch trị tham nhũng này nếu Trọng thành công, Trọng sẽ đốt cháy Dũng tiêu sinh mạng, tài sản, gia đình, dòng họ của Dũng như xưa vua tru di tam tộc vậy. Để Trọng an toàn lên làm vua CSVN kiêm Thái Thú cho Thiên Triều TC./.(VA)