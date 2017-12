Truyện Nôm Nữ Tú Tài 傳喃女秀才

[11] Ố t : Từ xưa có nghĩa: thiệt là, chắc chắn là, rõ ràng là. Tự vị Huỳnh Tịnh Của HTC): Ốt: Ắt thật. Bản Thành Thái, ông Durand đọc 沃là ốc. Đinh Gia Thuyết (ĐGT) thay chỗ từ ốt nầy bằng chữ đích. Tuồng Tây Du Ký, hồi 20 có chữ ốt nầy: Tên ở đâu rất rối, Nói mọi việc (20 2A) không xong. Cách nước non ốt chửa mấy trùng, Xa nhà cửa thoắt sanh báo oán. Ghi nhận là chữ Nôm hai bản văn viết khác nhau về chữ ốt.

[23] Đoạn nầy cho thấy Tử Trung nói ra lòng ước ao của mình, Soạn Chi điềm đạm hơn không nói ra trước nhưng chẳng chịu thua, cũng nói ra sự kiện mình thích có người vợ như Tuấn Khanh . Chữ cho chúng tôi đọc theo mạch văn. Nguyên văn viết là chữ tông , 宗 ngờ là nhầm với chữ chu 朱 do hơi giống tự dạng nhứt là vội vàng khi khắc bản mà không rõ nghĩa (thợ Tàu, khắc ở bên Tàu.)

[24] Tuấn Khanh nghe bạn nói thì giựt mình ôn lại những cử chỉ trước đây, lo sợ rằng mình có gì thất thoát trong sự cải trang cùng cử chỉ. Do đó Tuấn Khanh xin kiếu từ.. Lõa lồ hình dong 課露形容: (Tuấn Khanh sợ) Bị thấy gì đó mà người ta có thể đoán được chân tướng muốn giấu của mình.

[46] Không biết gì hết về nhân vật nầy. My nga chưa tỏ 眉娥渚訴: Chưa rõ mặt mày như thế nào.

[59] Hạnh may hương lửa hữu duyên 幸埋香焒有縁: May mắn mà có được sự thành trong cuộc hôn nhơn nầy. Chữ hạnh may có thể đọc là hạnh mai, chỉ cây hạnh và cây mai, chỉ hai người, nhưng khi viết Nôm đúng thì viết cách khác, 杏梅, chúng tôi đọc theo cách viết Nôm của chữ mai埋và chữ hạnh幸 trong nguyên bản.