Lào Ưa Thích Than Đá Việt

Bản tin Vinanet ghi rằng tuy xuất cảng nhóm hàng than đá từ VN sang thị trường Lào chỉ chiếm 1,1% tổng kim ngạch, nhưng so với cùng kỳ lại có mức tăng vượt trội, mặc dù giá xuất trung bình giảm. Theo thống kê từ TCHQ, tháng 11/2017 kim ngạch xuất cảng của Việt Nam sang thị trường Lào đạt 49,8 triệu USD, tăng 23,54% so với tháng 10 nâng kim ngạch xuất cảng 11 tháng 2017 lên 475,3 triệu USD, tăng 12,81% so với cùng kỳ năm 2016. Trong đó 3 nhóm hàng chủ lực Việt Nam xuất sang thị trường Lào 11 tháng đầu 2017 là xăng dầu, sắt thép, phương tiện vận tải với tổng kim ngạch 194,3 triệu USD chiếm 40,8%, trong đó xăng dầu là nhóm hàng đạt kim ngạch cao nhất 78,9 triệu USD với 143,3 nghìn tấn, tăng 18,54% về lượng và tăng 48,5% về trị giá, giá xuất bình quân 550,7 USD/tấn, tăng 25,28% so với cùng kỳ.