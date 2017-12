TC: Ngoại Giao Bạo Ngược

Vi AnhĐã quá đủ rồi, đã đến lúc các nước trên thế giới tẩy chay ngoại giao bạo ngược theo luật rừng của TC. Như hai trường hợp, hai bằng cớ rõ rệt không chối cãi được sau đây.Một là TC làm nhục TT Obama của Mỹ tại phi trường Hàng Châu ngày 3-9, nơi TC tổ chức Hội nghị thượng đỉnh G20 (khai mạc ngày 4-9). TC không cấp, không cho cầu thang cuốn ráp vào cửa chánh trước của máy bay US Air Force One, để TT Obama phải đi xuống bằng cửa sau. TC cũng không trải thảm đỏ, TT Obama phải đi khép nép theo lề cỏ tránh đường bùn. Còn phái đoàn viên chức Mỹ trong đó có Cố vấn của TT Obama và báo chí Mỹ bị mật vụ của TC quát tháo ầm ĩ, không cho đi gần tổng thống để làm nhiệm vụ lấy tin và hình theo thông lệ quốc tế khi tổng thống bước chân xuống lãnh thổ nước chủ nhà.Theo tập tục ngoại giao quốc tế và Mỹ lúc phi cơ của nguyên thủ quốc gia như Air Force One chở Tổng thống Barack Obama hạ cánh xuống, thì các nhà báo quốc tế được phép đứng dưới cánh máy bay, sau hàng rào dây màu xanh do lực lượng an ninh dựng lên để theo dõi, chụp ảnh nguyên thủ quốc gia bước xuống bậc thang máy bay là vị trí rõ, đẹp nhất.Nhưng theo tin thông tấn xã Reuters của Anh, lúc ấy một cán bộ an ninh TC tiến đến đuổi phái đoàn báo chí khỏi vị trí ấy, viện lẽ có thể gây cản trở cho công tác bảo vệ. Khi một giới chức Phủ tổng Thống Mỹ đến can thiệp với lời giải thích rằng đây là cách nhà báo quốc tế tác nghiệp quen thuộc để đón Tổng thống Mỹ thì cán bộ mật vụ của TC quát lại ngay: "Đây là đất nước chúng tôi. Đây là sân bay của chúng tôi!".Sau đó, theo AFP, cán bộ mật vụ đó lại chặn đường, quát tháo Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Susan Rice khi bà nhấc dây thừng chắn lên để đi bộ đến đoàn xe chở ông Obama. Bà Rice cũng có lời đáp trả, nhưng các phóng viên có mặt tại hiện trường không thể nghe rõ, theo Reuters. Sau đó bà Rice có kể với giới truyền thông rằng "họ (phía Trung Quốc) thường làm những việc mà chúng tôi không thể dự đoán được". Khi xảy ra mật vụ TC ngăn trở Bà Rice, các Mật vụ bảo vệ yếu nhân của Mỹ tiến lên can thiệp và hộ tống bà Rice đến đoàn xe để đi cùng Tổng thống Obama.Chưa hết thông tấn xã AP của Mỹ còn cho biết tại Nhà khách quốc gia Trung Quốc, nơi Chủ tịch Tập Cận Bình chuẩn bị tiếp đón TT Obama, còn có chuyện đụng chạm do mật vụ TC gây ra nữa. Phía an ninh Trung Quốc gây căng thẳng, lôi kéo người của phái đoàn quan chức của Toà Bạch Ốc tháp tùng giúp cho nghi thức tiếp đón TT Obama. Điều đó khiến cho một quan chức Trung Quốc có trách nhiệm lo cho đoàn Mỹ phải quát lại bằng tiếng Hoa với quan chức an ninh TC: "Anh không được xô đẩy người. Không ai cho phép anh có quyền lục soát hoặc xô đẩy người như vậy". Theo phóng viên hãng tin AP, hai quan chức Trung Quốc này căng thẳng đến mức suýt đấm vào mặt nhau. May thay một quan chức khác phải nhảy vào xen ngang giữa hai người với lời cảnh báo: "Xin ngừng tranh cãi ngay! Có các nhà báo ở đây".Vài phút sau, quan chức Tòa Bạch Ốc của Mỹ lại tranh cãi với quan chức an ninh Trung Quốc về số nhà báo được phép vào phòng họp đưa tin cuộc gặp giữa hai lãnh đạo. Theo AP, rốt cuộc chỉ có 10 nhà báo được phép vào trong vì theo giải thích của quan chức Tòa Bạch Ốc là "chỗ phòng họp chật hẹp".Hai, TC coi thường Tổng Thống Hàn quốc, đánh bể mặt nhà báo Hàn Quốc nữa. Tin CNN của Mỹ, Tổng thống Moon Jae-in của Hàn Quốc đến dự cuộc họp ‘Quan hệ Thương mại và Kinh tế Hàn – Trung’ ở TQ, được coi là cơ hội củng cố mối quan hệ giữa hai nước sau thời gian bị ảnh hưởng lạnh nhạt vì vụ CS Bắc Hàn mà TC là đồng minh duy nhứt của CS Bắc Hàn. Nhưng TC tiếp đón quá tệ, có đấm đá, có máu chảy, xương gãy của nhà báo Hàn Quốc bị 14 mật vụ TC ‘bề hội đồng’.Mật vụ của TC hơn mười người đã ‘bề hội đồng’ một nhà báo ảnh Hàn Quốc bi bể mặt, gãy xương mũi khi người này đi cùng Tổng thống Moon Jae-in đến lấy tin, hình của cuộc thương mại song phương.Báo Yonhap News của Hàn Quốc cho biết, nhóm 14 nhà báo Hàn Quốc tham gia đưa tin tại sự kiện nhưng bị các bảo vệ Trung Quốc chặn lại không cho đi theo Tổng thống Moon. Khi phản đối việc chặn đường này, vào ngày 14-12, một nhà báo Hàn Quốc chụp ảnh bị nhóm mật vụ TC đẩy ra ngoài. Nhà báo bị hành hung tập thể đó là Lee Chung-woo đến từ tờ Doanh nhân Maeil tại Seoul. Trong đoạn video ghi hình, đám đông những mật vụ mặc đồ đen vây quanh tấn công ông Lee, xô đẩy, vật Ông ngã xuống đất rồi mọi người an ninh đá vào nhà báo bị vật xuống đất, bị đá liên tục vào mặt khiến mặt và tay ông Lee chảy máu khá nhiều xương mặt bị nứt và mạch máu mắt bị bể sau khi khám. Trong khi đó, nhà báo Hàn liên tục hét lên bằng cả tiếng Hàn và tiếng Anh kêu gọi họ không động vào máy ảnh và tìm người phụ trách lực lượng an ninh Trung Quốc. Theo CNN, ông Lee đã được đưa đến bệnh viện để điều trị.Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngay sau đó yêu cầu mở cuộc điều tra về nôi vụ. Đảng đối lập của Hàn Quốc thậm chí còn yêu cầu Tổng thống Moon hủy chuyến đi đến Bắc Kinh. “Xâm phạm các thành viên báo giới đi cùng lãnh đạo quốc gia ngay trong chuyến thăm cấp nhà nước là một hành vi khủng bố chống lại Hàn Quốc” – ông Jang Je-won của Đảng Tự do nói. Phủ tổng thống Hàn quốc chánh thức yêu cầu Trung Quốc chính thức xin lỗi.Lục Khảng, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói với các nhà báo: “Nếu có người thực sự bị thương, tất nhiên chúng tôi rất quan tâm.” Chỉ dùng chữ quan tâm, chớ không phải chữ xin lỗi, hay đáng tiếc.Còn Hoàn Cầu Thời Báo của TC thì đổ thừa cho người Hàn Quốc gây nên cớ sự, nói "Tất nhiên, chẳng tốt đẹp gì khi một phóng viên bị đánh. Nhưng sự kiện được tổ chức bởi người Hàn Quốc và các nhân viên an ninh được thuê bởi một cơ quan của Hàn Quốc. KOTRA phải chịu trách nhiệm cho việc này và đưa ra lời xin lỗi chứ không phải Chính phủ Trung Quốc".Hãng tin AFP ghi nhận công luận của báo chí quốc tế cũng như cư dân mạng ở Hàn Quốc đã nhập cuộc, khẳng định vụ này là bằng cớ rõ ràng nhất về thái độ của "gã khổng lồ" châu Á đối với những quốc gia láng giềng.Chosun Ilbo, tờ nhật báo bán chạy nhất Hàn Quốc, đi tin hàng đầu: "Ngược đãi Tổng thống Moon và hành hung nhà báo Hàn Quốc - Đây là Giấc mộng Trung Hoa".Dân chúng Hàn Quốc nhận định, những hành động ngoại giao bạo ngược rừng rú đó của TC "không hề vô ý", mà được tiến hành bằng "sự kiêu ngạo và bản chất bạo lực" của Trung Quốc. TC còn coi thường Hàn quốc thậm tệ. Chosun Ilbo và nhiều tờ báo Hàn Quốc khác nhấn mạnh vào điểm cho rằng ba bữa ăn đầu tiên của ông Moon tại Trung Quốc chẳng hề có bóng dáng một quan chức Trung Quốc nào cả. TC còn huỷ bỏ bữa trưa của Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường với TT Hàn quốc.Nếu năm rồi Ngoại trưởng TC Vương Nghị chào đón Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte, thì báo Chosun Ilbo cho biết TC chỉ cho Phụ tá Ngoại trưởng Khổng Huyễn Hựu ra sân bay đón TT Hàn Quốc 13/12.Một bình luận đơn cử trong làn sóng này là "Trung Quốc đã chà đạp Hàn Quốc và tất cả những người Hàn Quốc". Tờ báo Chosun Ilbo, lớn nhất Nam Hàn viết “Đối xử tệ với Tổng Thống Moon và đánh đập nhà báo Nam Hàn -- đây là hình ảnh của ‘Giấc Mơ Trung Quốc’ do Chủ Tịch Tập Cận Bình hứa hẹn của với dân Trung Quốc về thịnh vượng và ảnh hưởng của TC với cả thế giới!/. (VA)