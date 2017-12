Trường Thẩm Mỹ Advance Beauty College Tưng Bừng Tổ Chức Kỷ Niệm 30 Năm Thành Lập Và Lễ Mãn Khóa Niên Học 2017

Hình ảnh trong lễ kỷ niệm và mãn khóa của Trường Thẩm Mỹ ABC.(Photo VB)Garden Grove (Bình Sa)- - Trường Thẩm Mỹ Advance Beauty College Gaden Grove số 10121 Westminster Ave, Thành Phố Garden Grove, CA 92843 đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm thành lập nhân ngày mản khóa niên học 2017 cho hơn 250 học viên các ngành.Buổi lễ đã được tổ chức vào lúc 1 giờ trưa Thứ Tư ngày 13 tháng 12 năm 2017 tại hội trường Advance Beauty College.Tham dự buổi lễ ngoài các Thầy, Cô giáo, cùng 250 học viên tốt nghiệp niên khóa 2017 còn có một số các cựu học viên về từ khắp nơi để tham dự ngày kỷ niệm 30 năm thành lập trường, đặc biệt có sự tham dự của Bà Nguễn Kiên Tâm thân mẫu của BS. Tâm Nguyễn và Cô Linh Nguyễn là người đã cùng phu quân là cựu Hải Quân Trung Tá Nguyễn Tâm thành lập ngôi trường nầy cách đây 30 năm.Quan khách tham dự có một số qúy vị dân cử, đại diện dân cư, Liên Bang, Tiểu Bang, Quận Hạt, Thành phố, một số đại diện các hội đoàn, thân hữu, một số cơ quan truyền thông.Theo thông lệ hằng năm của trường, trước khi vào lễ chính thức, ban tổ chức mời Thượng Nghị Sĩ Tiểu Bang Bà Janet Nguyễn, Thị Trưởng Thành Phố Garden Grove ông Steven R. Jones, Nghị Viên Thu Hà và Hoa Hậu Garden Grove, Bà Nguễn Kiên Tâm, BS. Tâm Nguyễn, Cô Linh Nguyễn cùng qúy quan khách, Ban Giảng Huấn nhà trường ra trước sân trường làm lễ phóng sanh một số chim bồ câu, trong lúc nầy đàn chim được tung cánh bay vào vùng trời tự do với những tràng pháo tay thật lớn.Sau đó mọi người vào hội trường, buổi lễ bắt đầu với một nhạc cảnh quê hương do các học viên của trường trình diễn thật xuất sắc để chào mừng quan khách và tất cả mọi người tham dự.Tiếp theo BS. Tâm Nguyễn và Cô Linh Nguyễn lên chào mừng và cảm ơn quan khách cũng như các cựu học viên về từ khắp nơi tham dự.Sau đó BS. Tâm Nguyễn mời Thượng Nghị Sĩ lên phát biểu, trong lời phát biểu TNS Janet Nguyễn đã ca ngợi những đóng góp lớn lao của trường trong suốt thời gian qua, đào tạo hơn 45 ngàn học viên trong các ngành thẩm mỹ là một việc làm không nhỏ đối với cộng đồng người Việt nói riêng và cộng đồng các sắc tộc nói chung. Sau đó Bà trao bằng Tưởng Lệ của Thượng Nghị Viện Tiểu Bang đến Ban Giám Đốc nhà trường.Tiếp theo phần phát biểu của Thị Trưởng Garden Grove ông Steven R. Jones và Nghị Viên Thu Hà Nguyễn, những người nầy trong lời phát biểu ca ngợi những đóng góp của trường và đã nói: “Chúng tôi rất hãnh diện trong Thành phố chúng tôi đã có một ngôi trường, tạo công ăn việc làm, góp phần vào sự phồn vinh của thành phố.”Sau đó một số qúy vị đại diện dân cữ cũng đã lên ca ngợi việc đóng góp hữu ích của Trường Advane Beauty College và trao bằng tưởng lệ đến Ban Giám Đốc nhà trường.Chương trình tiếp tục với lễ ra trường, phát bằng tốt nghiệp và chụp hình lưu niệm theo từng lớp.Xen lẫn chương trình có cuộc thi trình diễn các ngành chuyên môn thuộc các lớp Nail, Cosmo, Massage, Hair, Facial và phần trình diễn văn nghệ do các học viên thực hiện.Được biết trường Thẩm Mỹ Advance Beauty College được thành lập năm 1987 do cựu Hải Quân Trung Tá Nguyễn Tâm và phu nhân là Bà Nguyễn Kiên Tâm, điều hành cho đến năm 1999 thì trường giao lại cho hai người con (Thế hệ thứ hai) là Bác Sĩ Tâm Nguyễn và cô Linh Nguyễn đã tốt nghiệp Đại Học California State University, Fullerton. Linh Nguyễn đã có bằng BA về quản trị kinh doanh của Đại Học California State University, Fullerton. Tâm Nguyễn đã có bằng BS về khoa Sinh Học và quản trị Doanh Nghiệp Nhỏ từ Đại Học UC Irvine vào năm 1995. Ông cũng đã hoàn tất bằng Cao Học vào năm 2000 và đã có được bằng MBA tại Cal State Fullerton vào năm 2005, hai người nầy đã tiếp tục điều hành ngôi trường từ đó đến nay.Ngôi trường nầy cũng đã góp phần vào sự thành công của các thế hệ tiếp nối, những phụ huynh tốt nghiệp từ ngôi trường nầy đã tạo được điều kiện để lo cho con em theo học các trường đại học và đã trở thành những Bác Sĩ, Kỷ Sư, những chuyên viên kỷ thuật, những khoa học gia đang làm việc trong các cơ quan Hoa Kỳ trên nhiều lãnh vực khoa học, kỷ thuật, v.v….