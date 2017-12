Đôi lời thân ngỏ : Ethnic cleaning và Ethnic Cleansing

2017-12-14: Đôi lời thân ngỏ cùng quý thân hữu :

Ethnic cleaning và Ethnic Cleansing

Phan Văn Song

Kính thưa quý thân hữu,

Trong bài viết tuần qua, bày tỏ một quan điểm ủng hộ sự im lặng của Giải Nobel Hòa Bình bà Aung San Sưu Kyi, chúng tôi đã phải nói đến cái hành động của quân đội Miến Điện khi đuổi người Hồi giáo Rohingyas ra khỏi đất nước Miến, không xem họ người cùng dân tộc, là một thái độ bị dư luận thế giới đánh giá là Tẩy sạch Chủng tộc. Tiếng Pháp, hoặc Nettoyage ethnique hoặc Épuration ethnique. Với tiếng Pháp cả hai từ Nettoyage hay Épuration được dùng, bất luận và không ai phản đối. Trái lại, trong bài viết chúng tôi, khi dùng từ tiếng anh, cho các độc giả Anh thoại, chúng tôi dùng từ Ethnic Cleaning thay vì dùng Ethnic Cleansing, liền gặp phản đối!

Bài vừa gởi đi, chúng tôi nhận ngay một warning của đàn anh Tiến sĩ Luật sư Lưu Nguyễn Đạt trân quý, cảnh báo nhưng không nói tôi phải sửa. Cám ơn anh Đạt! Trái lại, nhận qua điện thoại, qua điện thư, lời bảo tôi Phải sửa cho đúng Anh văn. Xin cám ơn tất cả những lời chỉ bảo trong hai ngày qua.Với tất cả, tôi đều có trả lời với dẫn chứng, biện hộ lập trường của chúng tôi. Nay xin viết lá thư mở nầy cho tất cả thân hữu để chia sẻ lập trường chánh trị nầy.

Đây, xin đôi lời nói rõ lập trường dùng từ ngữ Ethnic CLEANing, thay cho Ethnic CLEANSing?

Thưa quý vị, chúng tôi khi dùng Ethnic CleaNing, là nói rõ thái độ lập trường chánh trị của tôi.

Chiếu theo tự điển, - Webster’s dictionary on line - hai động từ To Clean và To Cleanse đều là Rửa Sạch, Tẩy sạch.

To clean là chùi sạch, làm sạch, tẩy sạch xóa bỏ. To cleanse cũng có nghĩa là xóa bỏ, tẩy sạch, nhưng trừu tượng hơn, với cái ý là thanh lọc. Trong một định nghĩa khác tìm được, to clean là động tác vứt cái bẩn đi ; to cleanse hành động làm cho sạch – sạch tâm hồn, không nghĩ đến.

Lau cái bàn cho sạch = to clean. Xưng tội, đọc kinh, tu tâm làm sạch tâm hồn = to cleanse.

Trở về « Xóa bỏ Chủng tộc hay Tẩy sạch Chủng tộc » Tiếng Pháp, dùng bất luận nettoyage và épuration, bất luận, khi nầy khi nọ. Theo thiển ý, có hai trường hợp:

Vì vậy, tôi dịch « nettoyage » bằng CleaNing ; và « épuration » bằng CleanSing. Xin phép trình bày:

Tôi xin phép, nhơn danh kinh nghiệm xương máu của người dân miền Nam Việt Nam, của công dân Việt Nam Cộng Hòa (tôi không dùng chữ cựu) để biện hộ lập trường của chúng tôi.

Khi người Cộng sản Việt Nam buộc tất cả chúng ta, người miền Nam phải đi cải tạo (để trở thành người (công? ) dân của Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, họ đã làm một Ethnic CleanSing. Chủ đích: con người Việt Nam trước 30 – 04 – 1975 ở miền Nam sẽ bị xoá đi, để biến tâm linh, suy nghĩ, tư tưởng, ĐỂ trở thành con người Việt Nam của một Việt Nam mới với cái chuẩn được định nghĩa bởi tư tưởng (nếu có) và tập tục do người Cộng Sản Việt Nam, nhưng vẫn một cái xác, ngoại hình cũ! CleanSing là gội lọc tư tưởng, linh hồn (nếu có) ; cái xác vẫn còn.

Và một thời gian sau đó, Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức đuổi, loại bỏ thoạt đầu tất cả người Việt gốc Hoa, người Việt có tiền, và sau đó bán qua chương trình HO tất cả những người Nam Việt không CleanSing được để thanh lọc người công dân của Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Đó là một Ethnic CleaNing! Cả cái Xác, cả cái thân!

Tất cả chúng ta, người Nam Việt của Việt Nam Cộng Hòa, không phải là người Việt Nam (theo chuẩn và định nghĩa của người Việt Cộng). Chúng ta là rác rưởi, phải vứt bỏ. Cả xác lẫn hồn!

Khmer Đỏ đập đầu giết, Ethnic CleaNing, đúng! vừa man rợ, vừa phí của. Dư luận thế giới chê bai ghê tởm.

Việt Cộng, tổ chức (bán) vượt biên bán chánh thức, vừa hốt tiền hốt của, tổ chức (bán ) cuộc ra đi có trật tự (H.O) với tiền Mỹ cho. Cũng là một Ethnic CleaNing nhưng không ai thấy! Đã làm giàu có lợi còn được thế giới khen!

Văn hóa Anh Mỹ ; anglo – saxon, văn hóa Tin Lành rất ngại đụng chạm, cái political correctness hay politically correct của người anh-mỹ, - từ ngữ politiquement correct của người pháp – nói tóm lại, xin tạm dịch quan niệm hay thái độ chánh trị tử tế, buộc người Anh Mỹ dùng từ ngữ Ethnic CleanSing để tránh đụng chạm, kỳ thị chủng tộc.

Do đó, chúng tôi xin phép dùng một néologisme – một tân từ ngữ, Ethnic Cleaning, để định nghĩa cho thái độ của quân đội Miến ( và cả dân chúng Miến) đối với người Rohingyas – người Rohingyas Hồi giáo, cả xác lẫn hồn không phải là người Miến Điện! Hợp tình hợp lý hơn!

Xin cảm ơn quý vị đã chia sẻ!

Nay Kính Thư

Phan Văn Song