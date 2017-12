Tỉnh Thừa Thiên-Huế lại bị bão làm cho ít nhất 1 người chết và 1 người bị thương, hơn 7000 căn nhà bị ngập lụt, theo bản tin hôm Thứ Ba của Đài Á Châu Tự Do (RFA) cho biết. Bản tin RFA viết như sau: “Có ít nhất 1 người chết, 1 người bị thương và hơn 7000 căn nhà bị ngập ở Thừa Thiên-Huế do ảnh hưởng của bão số 14, với tên gọi quốc tế là Kirogi (20/11/2017). Trong hình, cảnh lũ lụt tại phố cổ Hội An, Việt Nam, 22/11/2017. (Hình Ryan Phạm, Vietbao Houston)