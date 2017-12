TQ Thò Tay Khắp Nơi

Trần KhảiVậy là hung hăng không ngừng... Có vẻ như sẽ không thấy Trung Quốc ngừng tay ở đâu nữa.Báo Global Times hôm 13/12/2017 có bài viết của Wang Cong nói thẳng rằng TQ cần dầu lây sâu từ đáy biển và kể về dàn khoan nửa chìm Blue Whale Two, xem như đây là một bước nhảy về tiến bộ kỹ thuật trong ngành khoan cực sâu (ultra-deep-water semi-submersible drilling rig Blue Whale Two).Và bản tin nói thẳng rằng, qua lời Lin Boqiang, Giám đốc viện nghiên cứu năng lượng China Center for Energy Economics Research tại đaị học Xiamen University, rằng hồi 10 năm trưóớc, kỹ thuật khoan dầu đáy biê3n sâu của TQ là sô không, và bây giờ là hàng đầu.Có thực là kỹ thuật khoan dầu TQ là hàng đầu?Lin nói như thế đấy.Và không chỉ cụ thể Biển Đông, Lin qua bằng ngôn ngữ mơ hồ trên Global Times, nói rằng các công ty TQ đang đặt chân tại nhiều biển sâu nhiều dầu khắp thế giơi.Nghĩa là, Biển Đông của VN nằm trong vòng sẽ khai thác.Trong khi đó, báo Today của Singapore nói rằng hai chính phủ TQ và Singapore đã cam kết tăng thêm trao đổi quân sự, kê cảnh tập trận chống khủng bô và tập trận Hải quân.Phó Đô Đốc Hải quân TQ Jiang Guoping nói hôm Thứ Hai rằng TQ đã sẵn sàng hợp tác sâu thêm với Singapore vê nhiều lĩnh vực, như hợp tác chông khủng bô và tập trận Hải quân.Bộ Trưởng Quốc Phòng của Singapore là Chan Yeng Kit đang cùng với Jiang đóng vai chủ tọa hội nghị đôi thoại về chính sách quóc phòng giữa 2 Bộ quốc phòng TQ và Singapore.Trong khi đó, bản tin RFA ghi nhận tình hình Không quân Trung Quốc tuần tra "bao vây đảo" gần Đài Loan, theo một nguồn tin quân sự được Reuters trích dẫn hôm nay, 12/12/2017.Theo phát ngôn viên không quân Trung Quốc, Trần Kim Khoa (Shen Jinke), các oanh tạc cơ H-6K, chiến đấu cơ Su-30, J-11 và máy bay trinh sát đã tham gia các cuộc tuần tra "thường lệ" và "có kế hoạch" để bảo vệ chủ quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ.Cũng theo Reuters, Bộ trưởng Quốc Phòng Đài Loan Phùng Thế Khoan (Feng Shih Kuan) cho biết những hành động tuần tra trên không có gì bất thường và không đáng báo động.RFA nhắc rằng Trung Quốc từng tổ chức nhiều cuộc tuần tra, tập dượt quân sự gần Đài loan trong năm nay và luôn nói rằng đó là những cuộc tuần tra bình thường. Bắc Kinh thường coi Đài Loan là vấn đề nhạy cảm và quan trọng trong mối quan hệ với Mỹ.Hồi tháng Chín, quốc hội Mỹ khi thông qua đạo luật về ngân sách quốc phòng tài khóa 2018, có điều khoản cho phép có các cuộc viếng thăm trao đổi giữa chiến hạm Đài Loan và Mỹ.Hôm 10 tháng Mười Hai 2017, một quan chức ngoại giao Trung Quốc tuyên bố Bắc Kinh sẽ tấn công quân sự Đài Loan nếu chiến hạm Mỹ ghé lãnh thổ này.Trong khi đó, một bản tin từ thông tấn Đài Loan RTI ghi nhận rằng vào hồi 1 giờ sáng ngày 13-12 theo giờ Đài Loan, tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký “Luật ủy quyền quốc phòng năm tài chính 2018” (Gọi tắt là NDAA), trong đó trong nội dung “Tăng cường quan hệ về quốc phòng giữa Đài Loan và Mỹ” có đề cập đến 7 “ý kiến của quốc hội”, trong đó bao gồm việc mời Đài Loan tham dự diễn tập quân sự Red Flag và xem xét việc tái khởi động khả năng tàu chiến hai bên Đài Loan và Mỹ thăm lẫn nhau và neo đậu.Nghĩa là, CSTQ hăm dọa, nhưng Đài Loan cũng có kiểu chơi bàn tay nhung bọc săt.Vào ngày 13-12 Phủ Tổng thống Đài Loan cho biết, Mỹ là đồng minh quan trọng nhất của Đài Loan trên quốc tế, sự hòa bình ổn định của khu vực Đông Á, bao gồm quan hệ liên tục và tốt đẹp giữa Đài Loan và Mỹ đều rất quan trọng đối với Đài Loan và mọi quốc gia trong khu vực này. Phủ Tổng thống cũng nhấn mạnh, là một thành viên của cộng đồng quốc tế, Đài Loan cũng sẽ tiếp tục phát triển mối quan hệ hợp tác càng vững chắc hơn với phía Mỹ, cùng góp thêm sức mạnh cho sự ổn định hòa bình của khu vực.RTI ghi rằng trả lời phỏng vấn khi tới dự “Diễn đàn quốc tế về nguồn năng lượng mới” vào ngày 13-12, Thủ tướng Lại Thanh Đức cũng cho biết: “Về nguyên tắc, trước sự hăm dọa của Trung Quốc, Đài Loan cần có sự ủng hỗ của Mỹ, Nhật bản, Hàn Quốc, thậm chí sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế, ngoài việc Đài Loan cần đặc biệt nỗ lực bao gồm tăng cường sức mạnh quốc gia, sức mạnh quốc phòng, để củng cố chủ quyền và an ninh của Đài Loan, thì ngoài ra đương nhiên chúng ta cũng hy vọng sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế, do vậy nếu nước Mỹ sẵn sàng hỗ trợ, tôi cảm thấy rằng đối với Đài Loan mà nói đó là điều tốt.”Trong khi đó, thông tấn Nga Sputnik và Viettimes ghi rằng Việt Nam đang không ngừng tăng cường khả năng hoạt động kinh tế trên biển, khả năng tuần tra trên biển, khả năng đối phó xung đột trên biển... gây chú ý với dư luận Trung Quốc.Dĩ nhiên, Hà Nội đang mua nhiều vũ khí, và vũ khí Nga đã, đang và sẽ trang bị cho VN... nhưng CSVN có thực tâm chống CSVN hay không?Còn năm 2020 thì sao, có phải đó là thi điểm sáp nhập VN vào TQ chăng?Trong khi đó, Philippines, Singapore đều đang lạnh cẳng trước TQ, và Cam Bốt và Lào bị CSTQ mua chuộc...TQ không giấu gì đấy nhé... Sẽ khoan dầu đáy sâu các vùng biển toàn cầu. Nghĩa là, bao gồm Biển Đông...