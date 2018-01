  TẤM LÒNG CỦA TRƯỞNG      

(Xem: 342)

tham nhũng không phải do nghèo, tham nhũng là do chế độ độc tài, không có tự do báo chí và xuất bản để tạo cơ chế phản hồi. Mọi chiến lược chống tham nhũng hữu hiệu cần bao gồm chính yếu và trước tiên là tự do ngôn luận