Apple Thêm Tính Năng Mới Đặt Mua Hàng Trên App Store

NEW YORK CITY - Nghi can trong vụ nổ hôm Thúứ Hai 11/12/2017 nơi hệ thống xe điện ngầm New York khai rằng y cho nổ quả bom tự chế nhân danh quân ISIS để trả thù những cái chết của người Hồi giáo toàn cầu.