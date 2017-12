Cá Tra VN Sang Liên Âu Giảm

Báo Nông Nghiệp VN ghi nhận là trong vài năm gần đây cá tra XK sang thị trường Liên Âu (EU) sụt giảm, từ chiếm tỷ trọng 24% 2012 xuống còn 15% 2016. Trong 9 tháng đầu năm 2017 kim ngạch XK cá tra sang EU đạt 154 triệu USD, chiếm tỷ trọng 11,8%, đứng thứ ba sau TQ-HK và Mỹ. Theo đánh giá chung có thể do yếu tố khách quan như khủng hoảng kinh tế chung trên thế giới; do năng lực cạnh tranh của DN chế biến cá tra so với các DN quốc tế đang kinh doanh các loài cá thịt trắng bản địa (cá tuyết, cá Alaska pollock…), cá biển khác: cá ngừ, cá hồi...