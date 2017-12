6 Dân Biểu Mỹ: Xin ICE Thả 200 Người VN, Khmer

WESTMINSTER (VB) -- Một nhóm 6 vị dân biểu liên bang từ California đã gửi một lá thư tới Tổng Thống Donald Trump, một lá thư tới Quyền Bộ Trưởng Nội An Elaine C. Duke để kêu gọi can thiệp giúp hơn 100 người Cam Bốt và 100 người Việt Nam đang bị giam bởi các cơ quan di trú và có thể sắp bị trục xuất về nguyên quán.Hai lá thư ký tên các Dân biểu liên bang: Alan Lowenthal, Zoe Lofgren, J. Luis Correa, Ro Khanna, Ted W. Liew, Judy Chu.Thư nói rằng nhóm người Cam Bốt và Việt Nam bị bố ráp, bắt giam và chuẩn bị trục xuất đã làm quan ngại nhiều gia đình và trong các cộng đồng di dân.Thư nói rằng Hầu hết - nếu không phải tất cả -- những người bị giam đó đều là thường trú nhân tại Hoa Kỳ, vào Mỹ với tư cách tỵ nạn sau Cuộc Chiến VN và sau trận diệt chủng của Khmer Đỏ.Nhiều người trong đó ra đời trong trại tỵ nạn và chưa từng đặt chân tới các nước mà cơ quan chức năng di trú ICE muốn trục xuất họ về.Khi vào Mỹ, nhiều người gặp hậu chấn từ cuộc chiến, có những lầm lỡ trong thời niên thiếu và rồi bị vướng vào lao lý. Tất cả nhóm đó đều đã ra tù và đa số trở thành các thành viên cộng đồng tích cực, các chủ kinh doanh, các bậc ba mẹ yêu thương con em và giúp nuôi gia đình.Thư nói rằng họ đã thực hiện những yêu cầu của ICE, có khi trình diện ICE cả nhiều thập niên, vậy mà bây giờ laị bị bắt và bị giam.Thư kêu gọi chính phủ Mỹ trả tự do cho các nhóm dân này, thúc giục ICE chia sẻ thông tin về số người tương tự đang bị giam khắp Hoa Kỳ, và khuyến cáo hãy minh bạch thông tin với các gia đình và các tổ chức hỗ trợ những người bị ảnh hưởng.