Biển Đông: TQ Tăng Lực

Trần KhảiHỏa lực là sức mạnh vũ khí. Nhưng hỏa lực là nói vê sức mạnh mềm, mà nhà nước Bắc Kinh đưa ra để tằm ăn dâu Biển Đông, trong khi làm đủ cách để suy yếu các nước láng giềng, từ kinh tế tới buôn lậu...Kể cả phá hoại kho tàng văn học Việt Nam bằng cách đề ra tiếng Việt mới?Trước tiên, nói chuyện vũ khí. Báo The Diplomat hôm 30/11/2017 trong bản tin “China’s Navy Inducts 2 More Sub Killer Stealth Warships” cho biết rằng quân đội TQ trong tháng 11/2017 đã đưa vào hoạt động 2 tàu chiến tàng hình chuyên diệt taù ngầm. Nói tàu chiến tàng hình là nói về kỹ thuật không bị radar dò ra. Nói là diệt tàu ngầm, phải chăng đây là một vũ khí nhắm trước tiên vào Hải quân Việt Nam với sức mạnh chủ lực đang dựa vào các tàu ngầm mua từ Nga.Bản tin The Diplomat nói rằng 2 tàu chiến mới TQ là thuộc loại Type 056/056A thuộc lớp Jiangdao.Chiếc đầu tiên có tên Guangyuan (mang số: 552) hạ thủy ngày 16/11/2017, và chiếc thứ nhì là Suining (mang số: 551), hạ thủy ngày 28/11/2017 tại 1 căn cứ hải quân ở Guangzhou, tỉnh Guangdong, phía nam Trung Quốc.Cả 2 tàu chiến này gia nhập Hải đoàn Nam Hải của Hải quân TQ (chữ Nam Hải là nói bao gồm về Biển Đông của VN).Trong khi đó, báo South China Morning Post hôm 29/11/2017 cho thấy một thủ đoạn hiểm độc của Bắc Kinh: sử dụng xác tàu chìm đê dựng lên một lịch sử các tuyến thương mại đường biển mà TQ dùng để “chứng minh” rằng Biển Đông là “Con Đường Tơ Lụa” của thương thuyền cổ Trung Hoa, nghĩa là người Trung Hoa cổ đã khám phá Biển Đông trước nhất, và sử dụng tuyến đường Biển Đông như ao nhà Bắc Kinh từ xa xưa.Thế là, TQ bỗng nhiên, theo báo SCMP, trở thành chuyên gia về khảo cổ hải dương hàng đầu trong khu vực Châu Á.Báo này dẫn ra rằng TQ không hề có môn học khảo cô hải dương cho tới các năm 1990s, vậy mà bây giờ môn học này là ưu tiên lớn nhất của TQ.Trong tuần lễ này, hơn 100 chuyên gia khảo cổ hải dương hàng đầu trong khu vực từ 23 quôc gia đã họp ở bảo tàng viện Hong Kong Maritime Museum.Đó là hôi nghị về di sản văn hóa dưới đáy biển có tên là “Asia-Pacific Regional Conference on Underwater Cultural Heritage,” khai mạc hôm Thứ Hai 27/11/2017.Trong khi đó, bàn tay của TQ vẫn đang thò sang ám trợ các tay chân thân tín ở các nước láng giềng.Bản tin RFI hôm 29/11/2017 ghi nhận: Trung Quốc thúc đẩy xu hướng toàn trị ở Đông Nam Á.Chính sự hỗ trợ cả về mặt kinh tế lẫn ngoại giao của Trung Quốc đang thúc đẩy xu hướng toàn trị ở một số quốc gia Đông Nam Á, đặc biệt là tại Cam Bốt, nơi mà chính quyền Hun Sen đã triệt tiêu phe đối lập, bất chấp sự lên án của phương Tây.Hôm Thứ Tư 29/11/2017, thủ tướng Hun Sen rời Cam Bốt sang Trung Quốc dự một cuộc họp thượng đỉnh từ ngày 30/11 đến ngày 03/12, do Đảng Cộng sản Trung Quốc tổ chức. Theo lời một cố vấn của thủ tướng Cam Bốt, nhân dịp này, ông Hun Sen sẽ hội kiến chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, cũng như tiếp xúc với các nhà đầu tư Trung Quốc để bàn về viện trợ và đầu tư nhằm tạo thêm công ăn việc làm ở Cam Bốt.Theo hãng tin Reuters, phát biểu với các phóng viên, ông Sry Thamrong, cố vấn của thủ tướng Hun Sen, cho biết là Cam Bốt cần xây thêm cầu trên sông Mekong, xây thêm đường xá, xe lửa, …. Hiện giờ, Trung Quốc đã là nhà tài trợ lớn nhất cho Cam Bốt và chính sự hỗ trợ của Bắc Kinh khiến ông Hun Sen có thể hành động bất chấp những chỉ trích của phe đối lập rằng lãnh đạo Cam Bốt đang phá hủy nền dân chủ ở xứ chùa tháp.Hãng tin Reuters nhắc lại rằng, theo yêu cầu của chính phủ Phnom Penh, ngày 16/11 vừa qua, Tòa án Tối cao Cam Bốt đã ra lệnh giải thể Đảng Cứu nguy Dân tộc Cam Bốt, đảng đối lập chính ở nước này. Trước đó, lãnh đạo của đảng, ông Kem Sokha, đã bị bắt giữ vì bị cáo buộc có âm mưu lật đổ chính quyền với sự trợ giúp của Mỹ. Trước hành động này của chính phủ Pnhom Penh, Hoa Kỳ đã ngưng chương trình tài trợ cho bầu cử vào năm tới ở Cam Bốt và đã dọa sẽ thi hành các biện pháp trừng phạt khác.RFI ghi rằng cho tới nay, Trung Quốc vẫn ủng hộ chính sách đàn áp đối lập của chính quyền Hun Sen, một trong những đồng minh quan trọng nhất của Bắc Kinh trong khu vực. Tờ Nikkei Asian Review của Nhật Bản hôm Thứ Tư đã dành một bài để nói về sự yểm trợ này của Trung Quốc đối với chính phủ Cam Bốt.Tờ báo này nhắc lại rằng, ngoài việc bị giải thể và lãnh đạo đảng bị bắt giam, Đảng Cứu nguy Dân tộc còn bị mất ghế ở Quốc Hội: 55 ghế của đảng này (chiếm 44¨% tổng số ghế) đã được chia cho các đảng nhỏ hơn, trong đó có 41 ghế được trao cho đảng hoàng gia mà trước đây không hề có ghế nào.Hoa Kỳ và Liên Hiệp Châu Âu đã lên án việc giải tán Đảng Cứu nguy Dân tộc là một hành động “phi dân chủ” và đã dọa thi hành các biện pháp trừng phạt chính quyền Phnom Penh. Nhưng thủ tướng Cam Bốt đã không hề nao núng trước những lời đe dọa đó. Trong bài phát biểu với 5.000 công nhân ngành dệt may, ông Hun Sen đã thách Washington cắt đứt mọi viện trợ cho Cam Bốt.Theo Nikkei Asian Review, chính sự hỗ trợ của Trung Quốc đã khiến lãnh đạo Cam Bốt dám thách thức Hoa Kỳ như thế.Bản rin RFI cũng ghi rằng theo Nikkei Asian Review, tình hình cũng tương tự như đối với Miến Điện, nơi mà các chiến dịch đàn áp thô bạo của quân đội đã khiến hàng trăm ngàn người thiểu số Hồi Giáo Rohingya phải chạy sang nước láng giềng Bangladesh lánh nạn. Mặc dù cộng đồng quốc tế chỉ trích ngày càng gay gắt, Bắc Kinh vẫn ủng hộ lập trường của chính quyền Naypyitaw rằng cuộc khủng hoảng này là chuyện nội bộ của Miến Điện.Bà Aung San Suu Kyi cũng dự trù sẽ viếng thăm Trung Quốc trong nay mai, cho thấy là dường như giới lãnh đạo Miến Điện đang rời xa phương Tây để quay nhiều hơn về phía một láng giềng vẫn rất “thông cảm” với họ trong vấn đề người tị nạn.Tương tự, chính quyền quân sự Thái Lan cũng tỏ dấu hiệu nghiêng về phía Bắc Kinh. Quan hệ giữa Thái Lan với đồng minh truyền thống Hoa Kỳ đã trở nên nguội lạnh dưới thời tổng thống Barack Obama, vì chính quyền Obama vẫn thường xuyên chỉ trích các tướng lãnh cầm quyền. Tổng thống kế nhiệm Donald Trump thì cũng không mấy hài lòng với đồng minh Đông Nam Á này, vì thâm thủng mậu dịch giữa Hoa Kỳ với Thái Lan vẫn rất lớn.Trong khi đó, có một nỗi nghi nhức nhối rằng vận động khởi từ Hà Nội yêu cầu xóa sô quóc ngữ để buộc cả nước áp dụng Tiếng Việt mới do GS Bùi Hiền soạn ra có vẻ như vô hại, nhưng dường như có người dò ra là một phối hợp của kiểu “teen code” (chữ viết tắt của thiếu niên VN) với chữ Pinyin của Trung Quốc.Không biết có phải âm mưu để xóa sô văn hóa VN, vì dùng chữ mới sẽ buôc cả nước học chữ mới. Và kho tàng văn hóa, văn học, lịch sử, tài liệu chính trị của VNCH sẽ biến mất ngay trong 24 giờ, khi có lệnh đổi sang tiếng Việt mới?Xin đề nghị ông GS Bùi Hiền thử nghiệm dạy tiếng Việt mới cho con chaú trong nhà trước, rồi toàn gia họ hàng lên TV nói và viết thử cho đồng bào xem có êm tai không.Cũng đề nghị rằng Ban Chấp Hành Trung Ương Bộ Chính Trị CSVN gồm 19 người hãy học tiếng Việt mới trong một tuần rồi lên TV nói và viết thử cho cả nước nghe xem có giông tiếng Tàu không... Hay là, nếu tin là chữ mới hay ho, toàn bộ mấy trăm ủy viên trung ương hãy học tiếng Việt mới trong một tháng, rồi họp, nói và viết bằng tiếng Việt mới...Hẳn là Nguyễn Phú Trọng cũng đồng ý?