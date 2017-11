Đầu Tư Nước Ngoài Vào VN Lên Hơn 33 Tỉ MK Trong 11 Tháng

Bản tin của Đài VOV hôm 29 tháng 11 trích số liệu của Cục Đầu Tư Nước Ngoài cho biết trong 11 tháng của năm 2017, có 112 nước đầu tư vào Việt Nam với số vốn lên tới 33.09 tỉ Mỹ kim.Bản tin VOV viết rằng, “11 tháng đầu năm 2017, tổng vốn đăng ký cấp mới, tăng thêm và góp vốn của nhà đầu tư nước ngoài là 33,09 tỷ USD, tăng 53,4% so với cùng kỳ năm 2016.“Theo số liệu của Cục đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), tính đến ngày 20/11/2017 cả nước có 2.293 dự án mới được cấp giấy chứng nhận đầu tư với tổng vốn đăng ký là 19,8 tỷ USD, tăng 52% so với cùng kỳ năm ngoái.“Ngoài ra có 1.100 lượt dự án đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư với tổng vốn đăng ký tăng thêm xấp xỉ 8 tỷ USD, tăng 57,6% so với cùng kỳ năm 2016 và 4.535 lượt góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài với tổng giá trị góp vốn là 5,29 tỷ USD, tăng 57,6% so với cùng kỳ năm ngoái.“Như vậy, tính chung trong 11 tháng năm 2017, tổng vốn đăng ký cấp mới, tăng thêm và góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài là 33,09 tỷ USD, tăng 82,8% so với cùng kỳ năm 2016.“Ước tính các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài đã giải ngân được 16 tỷ USD, tăng 11,9% so với cùng kỳ năm 2016.“Trong 11 tháng đầu năm 2017, nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 19 ngành lĩnh vực. Trong đó, công nghiệp chế biến, chế tạo là lĩnh vực thu hút được nhiều nhất với tổng số vốn là 14,95 tỷ USD, chiếm 45,2% tổng vốn.“Sản xuất, phân phối điện đứng thứ hai với tổng vốn đầu tư là 8,37 tỷ USD, chiếm 25,3% tổng vốn. Đứng thứ 3 là lĩnh vực kinh doanh bất động sản với tổng vốn đầu tư đăng ký là 2,5 tỷ USD, chiếm 7,6%.”Bản tin VOV cho biết thêm rằng, “Có 112 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư tại Việt Nam trong 11 tháng đầu năm. Trong đó, Nhật Bản đứng vị trí thứ nhất với tổng vốn đầu tư là 8,94 tỷ USD, chiếm 27% tổng vốn đầu tư; Hàn Quốc đứng thứ hai với 8,18 tỷ USD, chiếm 24,7%; Singapore đứng vị trí thứ 3 với 4,69 tỷ USD, chiếm 14,2%...“Trong 11 tháng, nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 59 tỉnh thành phố, trong đó TP. Hồ Chí Minh là địa phương thu hút nhiều vốn lớn nhất với 5,68 tỷ USD, chiếm 17,2% tổng vốn đầu tư.“Bắc Ninh đứng thứ 2 với tổng vốn đăng ký là 3,28 tỷ USD, chiếm 9,9%. Thanh Hóa đứng thứ 3 với tổng số vốn đăng ký 3,16 tỷ USD chiếm 9,5%./.”