Garden Grove Thắp Đèn Đón Mừng Lễ Giáng Sinh, Năm Mới

Để đón mừng Giáng Sinh sắp đến, Thành phố Garden Grove mời cộng đồng đến tham dự Lễ Treo Đèn hàng năm (Christmas Tree Lighting) được tổ chức vào ngày Thứ Ba, 5 tháng 12, 2017 lúc 6:30 chiều tại góc đường Euclid và Main, khu Village Green Park.Chương trình ca múa sẽ được bắt đầu lúc 6:00 giờ bởi các em ở trường Saint Columban School. Tiếp nối sẽ là các phần biểu diễn văn nghệ các hội đoàn từ cộng đồng như The Learning Spot Dance Academy; Dannsair Dance Academy; Foundations Dance Company; Học viện Christ Cathedral Academy Advance Choir; em Mya Shimizu, quán quân năm nay chương trình ‘Voice of Garden Grove 2017.’Sau phần trình diễn văn nghệ sẽ là phần thắp sáng cây Giáng sinh 24-foot của Hội đồng Thành phố Garden Grove và chào mừng ông bà già Noen.Có nước ca cao nóng (hot cocoa) được bảo trợ từ Kiwanis Club of Greater Garden Grove và bánh cookies miễn phí sẽ được trao tại các lều 7-Eleven. Các em thuộc nhóm Boy Scouts of America Troop 270 sẽ bán 'chilly dogs' và nhóm Fundacion Jalisco USA sẽ bán món 'tamales' va champurrado (món ăn của người Mexico).Thành phố sẽ livestreaming sự kiện này và đăng tải lên các trang mạng xã hội. Để biết thêm chi tiết, liên lạc về Ban Công Tác Cộng Đồng tại số điện thoại (714) 741-5290.# # #11222 Acacia Parkway • P.O. Box 3070 • Garden Grove, CA 92842www.ci.garden-grove.ca.us