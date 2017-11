Microsoft Office Chính Thức Hỗ Trợ Toàn Bộ Chromebook

Hồi năm 2016, Google tuyên bố sẽ đưa các ứng dụng Android trên Play Store lên hệ điều hành Chrome OS, để giúp cho những chiếc laptop Chromebook trở nên hữu ích hơn. Microsoft cũng hứa hẹn sẽ cải thiện bộ phần mềm Office for Android để hoạt động tốt hơn trên hệ điều hành Chrome OS.Dù vậy, cuối cùng những thay đổi chỉ có trên chiếc laptop Pixel của Google và một số thiết bị hạn chế khác. Microsoft từng cho biết: “Chiến lược của chúng tôi không thay đổi. Office for Android được hỗ trợ trên các thiết bị Chrome OS thông qua cửa hàng ứng dụng Google Play Store. Trong khi Google Play Store trên Chrome OS vẫn đang trong giai đoạn beta, chúng tôi đang hợp tác với Google để mang đến trải nghiệm tốt nhất cho người dùng Chrome OS. Kế hoạch sẽ là cung cấp toàn bộ ứng dụng Office cho tất cả các thiết bị Chromebook”.Khoảng cuối tháng 11/2017, theo trang AndroidCentral, bộ ứng dụng Android Office Suite hiện đã hỗ trợ cho tất cả các thiết bị Chromebook. Đây là một bước tiến lớn và rất có ý nghĩa đối với những người đang dùng Chromebook. Hầu hết những người dùng Chromebook là sinh viên, và việc không được hỗ trợ phần mềm Microsoft Office khiến họ phải sử dụng bộ ứng dụng Google Apps, có rất nhiều hạn chế so với Office của Microsoft, đặc biệt là trình bày slide và bảng tính. Bộ ứng dụng Android Office Suite không thể mang lại trải nghiệm hoàn thiện giống như bộ ứng dụng văn phòng trên máy tính Windows 10. Nhưng đối với những người dùng Chromebook, đây thực sự là một khác biệt lớn, giúp những chiếc laptop trở nên hữu ích hơn rất nhiều.Nguoivietphone.com.