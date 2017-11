Hun Sen: Cốt CS Hoàn CS

Vi AnhSự kiện và thời sự. Thủ Tướng Hun Sen bám ghế thủ tướng Miên cả 23 năm, vừa mới dàn dựng cho Tòa Án Tối Cao Cam Bốt thân với y, phán quyết giải tán Đảng Cứu Nguy Dân Tộc Cam Bốt [CNRP], đảng đối lập chính tại quốc gia này, vào ngày 16/11/2017. RFI của Pháp cho biết, “Tòa án Tối cao của Hun Sen còn ra quyết định cấm 118 lãnh đạo đảng đối lập hoạt động chính trị trong vòng 5 năm. Như vậy là 55 nghị sĩ của đảng CNRP sắp tới sẽ bị mất ghế, 489 thị trưởng đã trúng cử hồi tháng 6 cũng sẽ bị cách chức. Nhiều người trong số họ đã chọn đi tị nạn, số khác cho biết bị đe dọa «xuống địa ngục», nếu không gia nhập hàng ngũ của CPP. Và TT Hun Sen tố cáo «Đằng sau Kem Sokha, luôn luôn có một bàn tay, đó chính là Hoa Kỳ».Mỹ, Liên Âu, lên tiếng kêu gọi kêu gọi Hun Sen hủy quyết định nói trên và trả tự do cho lãnh đạo của đảng này giữ Kem Sokha, lãnh đạo đảng đối lập Cứu Nguy Dân Tộc (CNRP), bị Hun Sen gán cho tội danh «phản quốc» và làm gián điệp nhằm lật đổ chính phủ với sự trợ giúp của Hoa Kỳ.Toà Bạch Ốc Mỹ báo trước sẽ chấm dứt ủng hộ Ủy Ban Bầu Cử Quốc Gia Cam Bốt, bởi trong tình trạng hiện nay, «cuộc bầu cử năm tới (2018) sẽ không mang tính chính đáng, không tự do và không công bằng».Trái lại TC phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng nói Trung Quốc “ủng hộ nỗ lực của chính phủ Campuchia nhằm bảo vệ ổn định và an ninh quốc gia”.Được lời Thiên Triều như mở tấm lòng, Hun Sen ngày 19.11, Thủ tướng Campuchia Hun Sen mỉa mai tuyên bố Ông "hoan nghênh" Mỹ cắt hết tất cả viện trợ cho nước này.Đại sứ quán Mỹ tại thủ đô Phnom Penh chưa có phản ứng gì, nhưng hồi tháng 4 cơ quan này thông báo viện trợ 1,8 triệu USD nhằm hỗ trợ Campuchia tổ chức bầu cử địa phương trong năm nay và cuộc tổng tuyển cử vào năm 2018.Đi vào phân tích. Hành động của Thủ Tướng Hun Sen đã làm thủ tướng mấy chục năm rồi còn muốn làm nữa, nên Ông triệt hạ đối lập, đối thủ để độc diễn như Nguyễn phú Trọng và Tập cận Bình hay Kim Jong-un thôi. Hun Sen vốn là CS sẽ hoàn CS như bao lãnh tụ CS khác thế thôi. Chính CSVN đưa Hun Sen lên làm người cầm đầu nhà cầm quyền do CSVN dựng lên ở Miên. Y là một sĩ quan của Bộ Đội VC, người gốc Khmer (Miền Tây Nam Việt ) được CS Hà Nội bố trí vào hàng ngũ quân đội Miên từ thời Paul Pot và sau ra mặt làm con ngựa thành Troie cho Bộ Đội CS Hà Nội chiếm Miên.Nhưng dưới áp lực của quốc tế nhứt là của các nước có ký Hiệp ước Paris, và do hoàn cảnh sống còn của chế độ, CS Hà Nội cần mở cửa kinh tế để tự cứu, Liên Hiệp Quốc buộc CS Hà Nội phải rút quân. Từ năm 1991, Liên Hiệp Quốc đóng vai trò giám sát Cambot, mong mỏi giúp cho Cambot hồi sinh, đưa Cambot vào tiến trình cải tiến dân chủ sau nhiều năm bị Khmer Đỏ diệt chủng và bị VC xâm thực. Do kêu gọi của LHQ, hàng năm các nước viện trợ cho Miên rất hào phóng. Thế giới lấp lỗ trống khiếm hụt ngân sách hàng năm. Nhiều năm Mỹ cấp viện 550 triệu Mỹ kim. Trong hơn 15 năm LHQ giám sát Cambot, Thủ Tướng người Việt gốc Miên là Ô Hun Sen nắm chặt cán lưỡi nhà cầm quyền Miên. Ông là vị thủ tướng mà thâm niên cai trị Cao Miên lâu dài có thể so với Thủ Tướng Chu Ân Lai ở Trung Cộng, và Thủ Tướng Phạm văn Đồng ở Việt Nam CS.Từ khi TC bắt đầu bành trướng ra Biển Đông, xâm chiếm biển đảo của VN, Hun Sen phản bội CSVN để theo TC đang ‘phóng tài hoá thu nhân tâm”, sử dụng Hun Sen như lính đánh thuê cho TQ trong tổ chức ASEAN. Miên của Hun sen trong các hội nghị ASEAN, hành động như “thổ dậy” ở Miền Tây NamVN.Một thất bại chánh trị quá lớn cho CS Hà nội. CS Hà nội đau như bị thiến. CS Hà nội đã chết rất nhiều đảng viên, cán bộ và bộ đội khi kéo quân từ VN qua đánh đuổi Khmer Đỏ, đưa Hun Sen lên làm Thủ Tướng và sau đó phải rút về vì áp lực của Liên Hiệp Quốc. Bây giờ Hun Sen theo TC, phản bội CSVN, làm tay sai cho TC, hại CSVN, phá ASEAN không đặt được vấn đề Biển Đông bị TC xâm lấn.So với TC, TC chẳng chết cán bộ đảng viên, chết lính, chỉ tốn một số tiền viện trợ, đầu tư khai thác tài nguyên của Miên mà bây giờ biến Hun Sen trở thành tay sai cầm cây “chày gạc” kề bên hông VNCS, sẵn sàng “cáp duồn” như lúc “Thổ dậy” ở Miền Tây VN.Nhớ trong hội nghị ASEAN ở Nam Vang năm 2012, dù VNCS và Phi luật tân tranh thủ tối đa đưa vấn đề TC tranh chấp Biển Đông vào nghị trình cuộc họp, và thông cáo chung, Miên phùng mang, trợn mắt, vỗ bàn, xô ghế, la hét kiên quyết bác bỏ. Đó là một thất bại «chưa từng thấy trong suốt 45 năm tồn tại của ASEAN».Nhưng đó là một thành công lớn của TC. TC không cần nói năng gì cho mệt, chỉ dùng tay sai hạng bét phá cả một tổ chức 10 nước họp với 17 nước khác tham dự. TC không cần làm, không cần nói gì nhiều mất công, mang tiếng. Cambốt làm cho ASEAN phân hóa, chia rẽ, không thỏa hiệp được, công khai hay bí mật, làm cho không ai còn tin về sự đòan kết của ASEAN nữa. Giáo sư Carl Thayer, chuyên gia về khu vực châu Á-Thái Bình Dương, nhận định: «Cam Bốt đóng vai trò như là chư hầu của Trung Quốc. Điều này làm cho các cuộc đàm phán khó khăn hơn.»Người Việt có nhiều từ ngữ để chỉ loại người như Hun Sen “nuôi ong tay áo, nuôi khỉ dòm nhà”, “đồ ăn cháo đái bát”; “đồ lừa thầy phản bạn, ăn cơm tao mà hại tao”.Mỹ và Liên Âu đã kêu gọi Cam Bốt xem xét lại quyết định cấm đảng đối lập chính, khi chỉ còn có vài tháng nữa là bước vào kỳ bầu cử quan trọng. Còn TQ thì hậu thuẫn cho con gà Hun Sen của mình, nên Hun Sen tỏ ra bất cần các cường quốc Tây phương.Người dân Cam Bốt dù không bầu cho Hun Sen và chế độ của y, Hun Sen cũng thắng qua việc ăn gian phiếu, vì cuộc bầu cử không được đối lập kiểm soát, đối lập không có tiếng nói như bầu cử ở các chế độ CS.Nên Cố Tổng thống Nga Boris Yeltsin nói: "Cộng Sản không thể nào sửa chữa, mà cần phải đào thải nó."./.(VA)