Apple: Sinh Viên Làm Việc Quá Số Giờ Cho Phép Tại Foxconn

Khoảng cuối tháng 11/2017, Apple đã xác nhận tại nhà máy Foxconn đang có những sinh viên làm việc quá số giờ mà pháp luật cho phép trong dây chuyền lắp ráp iPhone X.Theo đó, trang Financial Times đã phát hiện đang có 6 sinh viên đang làm việc trong chương trình thực tập tại Foxconn ở vị trí lắp ráp iPhone X. 6 sinh viên phải làm việc trên dây chuyền liên tục 11 giờ liền – việc này là vi phạm luật pháp Trung Quốc trong việc bảo đảm an toàn cho những sinh viên thực tập. Nhưng trang Financial Times cũng cho biết các sinh viên tự nguyện làm thêm giờ.6 sinh viên nằm trong số 3,000 sinh viên từ 17 đến 19 tuổi, đến từ Trường Vận tải Đường sắt Trịnh Châu, được gửi vào làm việc tại Foxconn trong chương trình thực tập tốt nghiệp. Cô sinh viên 18 tuổi họ Yang, yêu cầu giấu tên vì sợ bị phạt, cho biết: “Chúng tôi bị trường ép buộc làm việc tại đây. Công việc không liên quan gì đến quá trình học của tôi”. Trong một ca, cô phải lắp ráp đến 1,200 camera cho iPhone X.Đây không phải lần đầu tiên Foxconn bị lên án vì điều kiện làm việc tại nhà máy. Phía Apple cũng đã xác nhận những thông tin mà Financial Times đưa ra, nhưng không đồng ý về việc bị những học sinh bị ép làm việc. Công ty cho biết: “Chúng tôi xác nhận có những sinh viên tự nguyện làm việc, được cung cấp phúc lợi và tiền tăng ca đầy đủ, nhưng họ không nên được cho phép làm thêm giờ.”Số giờ làm việc nhiều nhất cho học sinh, sinh viên tại Trung Quốc được giới hạn ở 40 giờ/tuần. Apple thường xuyên kiểm tra các công ty đối tác để đảm bảo họ tuân thủ theo luật pháp và các luật riêng của công ty.Nguoivietphone.com.