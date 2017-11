Nhật Thặng Dư Thương Mại

NHK ghi nhận tình hình Nhật Bản thặng dư thương mại trong tháng 10/2017, nghĩa là thặng dư 5 tháng liên tiếp. Mức thặng dư ở khoảng 2,5 tỉ USD. Xuất cảng tăng 14% tính theo đồng yên so với cùng kỳ năm ngoái. Nguyên nhân chủ yếu là do xuất cảng xe hơi sang Australia và xuất cảng thiết bị chế tạo bán dẫn sang Trung Quốc tăng mạnh. Nhập cảng tăng gần 19%, chủ yếu do giá dầu thô và các sản phẩm dầu mỏ tăng. Riêng thặng dư thương mại của Nhật Bản với Mỹ là 5,7 tỷ USD, tăng 4 tháng liên tiếp. Các hãng chế tạo của Nhật Bản tăng số hàng xuất cảng máy đào đất và các bộ phận dùng trong động cơ máy bay.