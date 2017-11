Mỹ: 29 Triệu Dân Bệnh Tiểu Đường, Mất 245 Tỉ

WASHINGTON – Bệnh tiểu đường làm Hoa Kỳ tốn 245.5 tỷ đôla mỗi năm.Đó là tổng chi phí xài cho chăm sóc y tế và vì mất năng suất, theo bản nghiên cứu mới thực hiện theo bảng chỉ số Gallup-Sharecare Well-Being Index.Nghiên cứu này dựa trên các nghiên cứu của hội American Diabetes Association, theo thông tin từ hơn 135,000 cuộc phỏng vấn.Với tình hình hiện nay là hơn 1/10 dân Mỹ có bệnh tiểu đường, như thế là mỗi người bệnh sẽ tốn 8,480 đôla/năm, so với những người chưa bệnh tiểu đường bao giờ.Kể từ năm 2008, tỷ lệ người thành niên bệnht iểu đường đã tăng 1%, làm nâng cao chi phí chăms óc.Theo cơ quan liên bang về phòng chống bệnh Centers for Disease Control and Prevention, có 11.5% dân Mỹ, tức là gần 29 triệu người có bệnh tiểu đường.