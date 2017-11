VN Cảnh Báo: Đặt Chỗ Qua Mạng Coi Chừng

Bộ Công Thương VN đưa ra khuyến cáo trong việc đặt khách sạn, vé máy bay trực tuyến. Báo Công Lý ghi rằng theo số liệu từ Hiệp hội Du lịch Việt Nam, trong năm 2016, có khoảng 6,5 triệu lượt du khách trong nước đi du lịch nước ngoài, tăng khoảng 15% so với năm trước và chi tiêu đến 7 – 8 tỉ đô la Mỹ. Đây là số liệu thống kê chưa đầy đủ, do Hiệp hội thống kê từ cơ quan quản lý du lịch của một số nước người Việt hay đi du lịch như Thái Lan, Singapore, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc,… Đặc biệt dịch vụ đặt nơi ở trực tuyến đã giúp tiết kiệm thời gian cho người tiêu dùng, cũng giúp khách sạn tiếp cận người tiêu dùng tốt hơn. Tuy nhiên, do đây là hình thức giao dịch trực tuyến, người tiêu dùng dễ gặp phải những rủi ro trong khi đi du lịch (điển hình là trường hợp đã đặt phòng nhưng đến nơi thì khách sạn thông báo chưa đặt).