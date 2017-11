Tổng Thống Trump Tấn Công Di Dân Có Năng Khiếu; Lịch Cấp Chiếu Khán Và Chuyển Diện Cư Trú Tháng 12-2017

Lê Minh HảiMục di trú và bảo lãnh do Văn Phòng tham vấn di trú Robert Mullins International đảm trách hằng tuần, nhằm mục đích thông báo các tin tức thời sự liên quan đến vấn đề đoàn tụ gia đình, rất hữu ích cho quý vị nào quan tâm đến việc bảo lãnh thân nhân. Đề tài trên đây cũng được thảo luận trực tiếp trên trang nhà của văn phòng, www.rmiodp.com, tiết mục Radio, vào mỗi tối thứ Tư , từ 7:00-8:00 giờ.(Robert Mullins International) Ông Trump công khai tấn công vào di dân có năng khiếu trong khi đất nước đang đòi hỏi có nguồn nhân lực từ di dân có tài năng.Vụ tấn công mới nhất của ông Trump vào người di dân cho thấy ông chẳng hiểu làm sao có thể làm cho đất nước hưng thịnh. Kế họach của ông là mối nguy hại cho nền kinh tế Hoa Kỳ. Trump từng hứa hẹn sẽ chấp nhận một hệ thống mang lại những thứ tự ưu tiên cho di dân có năng khiếu nhưng thực tế cho thấy ông ta đang làm ngược lại.Còn những công nhân có năng khiếu cao đang ở Hoa Kỳ có chiếu khán (visa) H1-B sẽ ra sao? Sự thật cho thấy những công nhân này đúng là những người mà ông Trump muốn chiêu dụ với chương trình Chiếu Khán Tính Điểm. Họ có năng khiếu cao, làm việc siêng năng và tất cả đều muốn ở lại đóng góp cho sự phát triển của nền kinh tế Hoa Kỳ. Hiện có khỏang 400.000 đến 500.000 người có chiếu khán H1-B đang sống ở Hoa Kỳ.Tại vùng Thung Lũng Điện Tử (Silicon Valley), các công nhân H1-B sản xuất nhu liệu (software) làm cho công việc có chất lượng hơn, mang lại nhiều lợi nhuận cho các công ty do người Mỹ làm chủ. Điều này chỉ có lợi cho Hoa Kỳ. Chẳng có gì thiệt hại khi thuê mướn các công nhân diện H1-B.Có lẽ vấn đề rắc rối ở đây là hầu hết các công nhân H1-B là người Á Châu hơn là người Âu Châu. Nếu có nhiều người Âu Châu, ông Trump sẽ săn đón họ nhiều hơn.Hiện nay ông Trump muốn gây khó cho các công nhân diện H1-B khi xin gia hạn chiếu khán. Mặc dù họ đã từng được chấp thuận, nhưng nay nếu muốn có chiếu khán được tái chấp thuận thì họ sẽ gặp khó khăn như lúc nộp đơn lần đầu tiên. Nhiều báo cáo cho thấy Sở di trú đã tăng thêm 45% những đòi hỏi để thách thức những người xin chiếu khán H1-B trong năm nay so với năm 2016.Tệ hơn, hành pháp Trump còn muốn hủy bỏ chương trình Huấn Luyện Thực Tế Tự Chọn (tức Optional Practical Training program, gọi tắt là OPT). Chương trình này giúp cho sinh viên ngọai quốc làm việc ở Hoa Kỳ sau khi tốt nghiệp. Chương trình OPT đã cho phép các trường đại học Hoa Kỳ duy trì vị trí quốc tế khi thu nhận những sinh viên hàng đầu ở khắp thế giới. Khi các sinh viên ngọai quốc trả học phí toàn phần, điều này cũng phụ giúp cho các chương trình giáo dục cho sinh viên sinh đẻ ở Hoa Mỳ có lợi tức thấp. Chấm dứt chương trình OPTsẽ có tác dụng xấu cho các trường đại học , làm giảm ưu thế công nghiệp của quốc gia và càng gây khó cho công dân Mỹ sinh trưởng ở Hoa Kỳ có thể hưởng sự gíao dục có chất lượng cao và không phải trả nhiều học phí.Việc tấn công chống lại di dân có năng khiếu bắt nguồn từ dự luật Raise Act (tức Reforming American Immigration for a Strong Economy), tạm dịch là dự luật Cải Tổ Di Trú Hoa Kỳ Cho Một Nền Kinh Tế Vững Mạnh. Dự luật Raise Act rất giới hạn và không có nhiều di dân có năng khiếu sẽ hợp lệ cho lọai chiếu khán này.Quan trọng hơn, dự luật Raise Act giới hạn hầu hết chương trình bảo lãnh đòan tụ gia đình. Để thực hiện điều này, Trump sẽ cắt đứt nguồn cung cấp di dân có năng khiếu hợp pháp lớn nhất cho Hoa Kỳ.Nói cách khác, việc tấn công của hành pháp Trump nhắm vào người ngọai quốc có năng khiếu được xem là mối nguy cho đất nước.Trong lúc này, chúng ta thấy các vị dân cử của đảng Dân Chủ và nhiều dân cử thuộc đảng Cộng Hòa, đang đòi hỏi một giải pháp cho vấn đề DACA. Một số dân cử bảo thủ đảng Cộng Hòa nói rằng giải pháp này là xây tường ở biên giới và giới hạn di dân. Ai sẽ thắng vấn đề này. Thật vô ích khi đưa ra tiên đóan lúc này vì vẫn còn những cuộc thảo luận sẽ hòan tất từ nay cho đến ngày 5 tháng Ba năm 2018.Bà Kamala Harris, Nghị sĩ thuộc đảng Dân Chủ, từ tiểu bang California đã tuyên bố rằng bà sẽ không ủng hộ dự luật cho phép chính quyền liên bang xử dụng tài chánh ngọai trừ Quốc hội có phương cách giúp cho chương trình DACA. Bà nói rằng phải tìm cách bảo vệ và chăm sóc những người trẻ thuộc chương trình DACA trong quốc gia này.Bà Nancy Pelosi, lãnh tụ khối thiểu số hạ viện thuộc đảng Dân Chủ, từ thành phố San Francisco, đã nói rằng "Chúng tôi khẳng định rằng Dự Luật Ước Mơ (Dreamer Act) sẽ thành luật chính thức trước cuối năm nay".Gia Tăng Việc Bắt Bớ và Trục Xuất Di Dân. Ai sẽ được lợi?Trong chín tháng qua, hành pháp Trump đã gia tăng việc bắt giam và trục xuất người di dân bất hợp pháp ở tiểu bang Utah và khắp nơi ở Hoa Kỳ. Đây không phải là vấn đề an tòan công cộng. Hầu hết những di dân bất hợp pháp không nguy hiểm. Hành pháp Trump nói nhiều về băng đảng và tội ác bạo lực, nhưng cơ quan Thi Hành Luật Pháp Di Trú (ICE) thực tế đang bắt người tùy tiện và họ là những di dân bất hợp pháp không bạo lực và đã có những liên hệ sâu đậm với những cộng đồng ở Hoa Kỳ.Ai được lợi từ những vụ bắt giam và trục xuất? Đó chính là những công ty làm nhà tù tư nhân. Bộ Nội An của Trump muốn mở rộng các nhà tù di trú liên bang. Vùng thành phố Salt Lake City sẽ có một khu giam giữ mới có thể chứa từ 200 đến 600 tù di dân bất hợp pháp. Nhà tù di trú sẽ chứa đầy những người mẹ, người cha, ông bà nội, ông bà ngọai làm việc chăm chỉ, dù cư ngụ không hợp pháp nhưng không ai có ý muốn làm nguy hại cộng đồng.Những công ty làm nhà tù tư nhân đang cố giành được các hợp đồng béo bở và cai quản những nhà tù di trú mới. Đây cũng là lý do giá cổ phần của công ty làm nhà tù tư nhân đang tăng cao hơn dứơi triều đại của Trump.Công ty GEO, nơi đóng góp tiền bạc chính yếu cho cuộc vận động tranh cử của Trump, vừa giành được hợp đồng 10 năm để điều hành nơi giam giữ di dân có sức chứa 1.000 giường tù, và kỳ vọng được hưởng 44 triệu trong một năm. Ban điều hành GEO mới đây đã tổ chức bốn ngày họp, đãi dạ tiệc sang trọng và vui chơi "gôn" thỏai mái trong khu giải trí 800 mẫu tại Trump National Doral.Có điều gì đó không thích hợp về những công ty tư nhân đang hưởng lợi từ việc giam giữ và trục xuất di dân, những người dù không hợp pháp nhưng cũng là bạn bè, thân nhân gia đình và đồng nghiệp của chúng ta, không hề có bất cứ hồ sơ phạm pháp nào. Nhưng giờ đây, việc giam giữ di dân đang trở thành món kinh doanh lớn cho nhiều công ty xây dựng và điều hành những nơi giam cầm con người.Thống Đốc Jerry Brown ký đạo luật giúp cho sinh viên trường công miễn các lệ phí năm đầu tiênThống đốc Brown muốn miễn các lệ phí cho năm đầu tiên của các trường công đối với các sinh viên năm thứ nhất, kể cả các sinh viên ngọai quốc bất hợp pháp. Tiểu bang cũng đã miễn lệ phí cho các sinh viên có thu nhập thấp, nhưng một vài trường công cho biết rất nhiều sinh viên hợp lệ để xin miễn nhưng không nộp đơn.Thống đốc Brown không nói đến chương trình giúp sinh viên mượn nợ. Điều này cho thấy các sinh viên đại học không muốn vay nợ và muốn chương trình giáo dục được miễn phí.LỊCH CẤP CHIẾU KHÁN VÀ CHUYỂN DIỆN CƯ TRÚ THÁNG 12-2017(1) -IR-1, IR-2, IR-5:Vợ, con vị thành niên, cha mẹ của công dân Hoa Kỳ, luôn luôn hiệu lực(2) - Diện F-1: Con độc thân, trên 20 tuổi, của công dân Mỹ: Ngày 01/02/2011 (Tăng 1 tuần)(F-1 Xin Chuyển Diện Cư Trú Tại Hoa Kỳ: 01/01/2012)(3) - Diện F2A: Vợ hoặc chồng và các con nhỏ của thường trú nhân: 22/12/2015 (Tăng 5 tuần)(F2A Xin Chuyển Diện Cư Trú Tại Hoa Kỳ: 01/11/2016)(4) - Diện F2B: Con độc thân, trên 20 tuổi, của thường trú nhân: Ngày 22/11/2010 (Tăng 1 tuần)(F2B Xin Chuyển Diện Cư Trú Tại Hoa Kỳ: 01/09/2011)(5) - Diện F-3: Con đã lập gia đình của công dân Mỹ. Ngày 08/09/2005 (Tăng 3 tuần)(F3 Xin Chuyển Diện Cư Trú Tại Hoa Kỳ: 01/12/2005)(6) - Diện F-4: Anh chị em của công dân Mỹ: Ngày 08/06/2004 (Tăng 2 tuần)(F4 Xin Chuyển Diện Cư Trú Tại Hoa Kỳ: 15/11/2004)(7) -Tu Sĩ-SR: Luôn luôn hiệu lựcHỏi Đáp Di Trú- Hỏi: Điều gì sẽ xảy ra nếu Quốc hội không giải quyết được vấn đề DACA vào ngày 5 tháng Ba năm 2018?- Đáp: Ông Trump đã dẫn giải rằng nếu không có giải pháp nào đến ngày 5 tháng Ba tới, ông ta có thể gia hạn chương trình DACA thêm vài tháng nữa. Tưởng cũng nên nhắc lại, chương trình DACA được Tổng thống Obama lập ra nhằm tạm thời không trục xuất những người đã được gia đình đưa đến Hoa Kỳ bất hợp pháp từ thơ ấu, và cho họ quyền làm việc hợp pháp ở Hoa Kỳ.- Hỏi: Có phải những vụ bắt giam người di dân bất hợp pháp nhưng luôn thi hành luật pháp đã gia tăng rất nhiều kể từ khi ông Trump làm tổng thống không?- Đáp: Trong chín tháng đầu của hành pháp Trump, việc bắt giam di dân bất hợp pháp không có hồ sơ án tích đã tăng 179% so với năm trước.- Hỏi: Sinh viên trường công có thể xin mượn nợ dành cho sinh viên không?- Đáp: Nợ dành cho sinh viên luôn có sẵn cho các sinh viên trường công, nếu cha mẹ của họ có hồ sơ tín dụng tốt. Nếu cha mẹ không có tín dụng tốt, sinh viên có thể làm việc bán thời gian và học bán thời, thay vì kỳ vọng cư dân California sẽ trả thuế cao hơn để hỗ trợ giáo dục. 