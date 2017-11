Bi Quan Về Biển Đông

Trần KhảiVậy là chúng ta có rất nhiều nôi bi quan, sau chuyến Á du của Tổng Thống Donald Trump.Bi quan trước tiên là cuộc chiến nhân quyền... Nhiều nhà bình luận, kể cá các tổ chức tranh đấu nhân quyền, đã kinh ngạc khi Trump im lặng không một lời, và đã ca ngợi hết lời rằng Trung Quốc đã làm điều phải lẽ khi tranh đấu cho quyền lợi riêng bất kể thiệt thòi cho nước khác, rồi khi tới Đà Nẵng và Hà Nội đã hai lần ca ngợi Việt Nam đã đạt được kỳ tích, là một phép lạ ấn tượng, rồi tới Manila gọi Tổng thống Duterte là rất mực bạn thân và rồi nồng nhiệt bắt tay Hun Sen của Cam Bốt.Nghĩa là, nhân quyền đi chô khác chơi.Một phần của nhân quyền là ước mơ tự do dân chủ, kể như là hỏng. Ngay cả nếu dựa được vào Trump, sẽ tới một lúc Trump bán đứng các nhà hoạt động, nếu cần có các thành tích tài chánh, có thê suy đoán như thế, vì bản báo cáo của Trump luôn luôn nhấn mạnh về các con số bạc tỷ.Với tình hình như thế, chế độ Cộng sản Việt Nam dự kiến có thể vững bền theo hai thập niên nữa, vì vừa được Tập Cận Bình đỡ đầu và lại được Donald Trump hoan hô rằng thành tích của Đảng CSVN là phép lạ.Chế độ này như thế chỉ có thể thay đổi sau khi thế hệ VNCH liên hệ tới cuôc chiến trước 1975 chết già? Có lẽ trừ phi CSVN sụp đổ về kinh tế? Nhưng rõ ràng, kinh tế VN là tiền FDI rất nhiều, xuất cảng của doanh nghiệp FDI chiếm tới 70% xuất cảng VN, và trong khi tiền Việt kiều bơm về hàng năm trung bình 12 tỷ đôla -- tiền mặt, tiền cho không biếu không. Vậy thì làm sao CSVN chịu thay đổi? Hay là chờ thế hệ trẻ du học về? Nhưng trong đó, đa số là con cán bộ...Nhưng nguy hiểm nhất, có thể sẽ là mất Biển Đông.Mới đây, báo Oil Price ghi lời Trump noí với Chủ tịch CSVN Trần Đạị Quang rằng: “Biển Đông -- như quý vị biết, chúng ta đang xem xét -- chúng ta đang cùng nhau nhìn vào. Nếu tôi có thể giúp dàn hòa hay thương lượng, hãy nói tôi biết. Tôi biết, chúng ta có một tranh chấp một chút với TQ. Nếu tôi có thể giúp bất kỳ cách nào. Tôi là người trung gian rất tốt và là người thương lượng rất tốt...” (“South China Sea—as you know, we’re looking at—we’re looking at it together. If I could help mediate or arbitrate, please let me know. I know we’ve had a dispute for quite a while with China. If I can help in any way, I’m a very good mediator and a very good arbitrator).Có thể tin rằng Trump sẽ không bán đứng VN? Có thể tin là Trump giúp thương lượng vì hòa bình Biển Đông? Nhưng khi thương lượng, có gì mà không mất mát, có gì không trao ra để đôi lấy?Ngắn gọn, khi chấp nhận thương lượng, nghĩa là công nhận TQ có quyền đòi hỏi gì đó ở Biển Đông... Tại sao cho họ cái quyền từ một tên cướp biên trở thành người chia đôi căn nhà của mình?Nhưng Trump không tự nhiên nói đâu. Câu nói đó là từ cố vân của nhiêu chiến lược gia Hoa Kỳ.Trong khi đó, tạp chí The Diplomat hôm 16/11/2017, bài viết của bình luận gia Gary Sands nêu câu hỏi: Trung Quốc sẽ gây sự với dự án khai thác khí đốt của ExxonMobil trên Biển Đông của VN?Công ty dầu Hoa Kỳ ExxonMobil được Hà Nôị khuyến khích đầu tư ban đầu 10 triệu đôla để khởi sự dự án mỏ khí đốt Cá Voi Xanh...Bình luận gia này ngờ vực rằng TQ sẽ không để yên...Một bản tin khác từ tạp chí Forbes cho thấy một bi quan khác, với bình luận gia Panos Mourdoukoutas bày tỏ thất vọng rằng Tổng thống Rodrigo Duterte của Philippines đang trở thành phát ngôn nhân của Bắc Kinh về các vấn đề Biển Đông.Chính trong Thượng Đỉnh ASEAN tại Manila, TT Duterte ca ngợi TQ đã đồng ý khởi sự nói chuyện về luật ứng xử ở Biển Đông, và như thế mở đường cho TQ hoan hỷ áp dụng “mô hình Duterte” (“Duterte model”) để giữ vị trí khống chế Biển Đông.Có thể nghĩ rằng, ngư dân Việt Nam sẽ thê thảm thêm mỗi năm. Các nhà hoạt động nhân quyền sẽ ở tù lâu hơn trong không khí im lặng hiện nay.Trong khi đó, CSVN đang thả trái bóng thăm dò rằng VN sẽ chơi theo mô hình TQ, nghĩa là chận Internet của Google, YouTube, Facebook... nếu các mạng xã hội naỳ không đặt máy chủ tại VN...Nhân quyền bi quan tới mức phóng viên quốc tế bị bịt miệng ngay ở Đà Nẵng mà chủ nhà vẫn được ca ngợi là những bước tiến thần kỳ, phép lạ, đầy ấn tượng...RFA ghi rằng: Phóng viên bị hạn chế đưa tin APEC tại Việt Nam...Tổ chức Phóng Viên Không Biên giới (RSF) hôm 14 tháng 11 ra thông cáo chỉ trích Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã bỏ rơi tự do báo chí trong chuyến công du châu Á từ ngày 4 đến 14/11 vừa qua.Thông cáo viết từ việc không cho phóng viên tham dự một số sự kiện đến việc từ chối trả lời câu hỏi, Tổng thống Trump đang cho các lãnh đạo các nước Trung Quốc, Việt Nam và Philippines hàng ghế đầu đối với việc chối bỏ tự do báo chí.Các phóng viên đã không được phép đưa câu hỏi trong cuộc họp báo chung giữa Tổng thống Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm 9/11. Thư ký báo chí của Nhà Trắng Sarah Huckabee Sanders sau đó nói lý do là vì Trung Quốc không muốn nhận câu hỏi.Tại Thượng đỉnh APEC ở Đà Nẵng hôm 10 và 11/11, báo chí cũng bị hạn chế tham dự một số sự kiện quan trọng. Báo chí không được đưa tin về bữa tối APEC trong đó có sự tham gia của Tổng thống Trump và Tổng thống Nga Putin.RSF gọi việc giới hạn báo chí đưa tin ở Việt Nam vốn là nước bị xếp hạng 175 trong số 180 nước theo báo cáo tự do báo chí thế giới 2017 của tổ chức này, là một điều hết sức lạ với cách Mỹ cho tự do báo chí.RSF lên án chính phủ Việt Nam đã hình sự hóa có hệ thống tự do biểu đạt trong suốt năm qua bằng các biện pháp kiểm duyệt, giam giữ người trái phép và các tội khác. Theo tổ chức này đã có ít nhất 25 bloggers bị bắt giữ hoặc trục xuất khỏi Việt Nam trong năm qua.Bi quan vô cùng tận. Phải chăng những người lính già VNCH sẽ khuất núi trước khi quê nhà có nhân quyền, dân chủ?