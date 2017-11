Sẽ Siêu Tốc Cho ra Lò Tiến Sĩ

HANOI -- Tiến sĩ dỏm, tiến sĩ ma, tiến sĩ giấy...Báo Pháp Luật nêu nan đề: “Đề án 12 ngàn tỷ và 9.000 tiến sĩ: Làm sao để tránh đào tạo… 'siêu tốc'?”Bộ GD&ĐT vừa có dự thảo Đề án trình Chính phủ: “Nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý (GV&CBQL) các cơ sở giáo dục đại học đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo giai đoạn 2018-2025”. Nhiều ý kiến chuyên gia lo ngại cho rằng đây là một chủ trương tốt nhưng cần phải có kiểm soát nghiêm túc, chặt chẽ chất lượng đầu ra, nói “không” với luận án chất lượng thấp.Theo đó, Đề án sẽ tập trung vào hỗ trợ các cơ sở giáo dục đại học đạt được mục tiêu nâng cao năng lực đội ngũ GV&CBQL theo chiến lược phát triển và yêu cầu đào tạo chất lượng cao của cơ sở, trong đó phấn đấu đến năm 2025, nâng tỉ lệ giảng viên có trình độ tiến sĩ lên 35% (khoảng 9.000 tiến sĩ) tổng số giảng viên các cơ sở giáo dục đại học (CSGDĐH). Trong đó, đào tạo khoảng 5.000 tiến sĩ ở nước ngoài tại các trường đại học có uy tín trên thế giới.Từ 2018 đến 2025 mỗi năm tuyển chọn khoảng từ 600 - 700 nghiên cứu sinh đi đào tạo ở nước ngoài; Thu hút khoảng 1500 tiến sĩ đang công tác ở nước ngoài hoặc đang làm việc ngoài các CSGDĐH đến làm việc tại các trường đại học tại Việt Nam...Tổng kinh phí thực hiện Đề án dự kiến là 12.000 tỷ đồng...Trong khi đó, báo VnExpress nêu ra hai câu hỏi:-- Lấy 12.000 tỷ đồng 'đổi' 9.000 tiến sĩ là đổi mới giáo dục?-- Tại sao ngân sách phải bỏ ra 94% kinh phí để đào tạo thêm, khi nước ta đã 'lạm phát hơn 24.000 tiến sĩ'?Tương tự, báo Người Lao Động nói thẳng: Đặt cược 12.000 tỉ vào 9.000 tiến sĩ, xót tiền quá!Giai đoạn 2018-2025, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) phấn đấu có thêm 9.000 tiến sĩ làm công tác giảng dạy.8 năm, tức là 2.920 ngày, kể luôn dịp Tết không nghỉ, tính ra cứ mỗi ngày mở mắt ra là có hơn 3 tiến sĩ.Báo Người Lao Động viết:“Trời ạ, hôm trước, nghe tin Học viện Khoa học Xã hội thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam trong 1.095 ngày "ấp nở" đến hơn 1.100 tiến sĩ, đã thấy choáng. Nay thì Bộ GD-ĐT kỳ vọng tăng công suất của bổn bộ lên gấp 3 lần, ngỡ đâu là... phổ cập tiến sĩ, càng choáng hơn!Những thông tin kể trên thuộc dự thảo Đề án "Nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục đại học đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện GD-ĐT giai đoạn 2018-2025" do Bộ GD-ĐT đưa ra lấy ý kiến.Theo đó, phấn đấu đến năm 2025, nâng tỉ lệ giảng viên có trình độ tiến sĩ lên 35% (khoảng 9.000 tiến sĩ) tổng số giảng viên các trường đại học......Trước và nay đều chung một câu hỏi nhức nhối: Cần đủ số lượng theo yêu cầu (do chúng ta tự đặt ra), còn chất lượng thì lấy gì bảo đảm? Tiến sĩ đâu chỉ là cái học vị cho oai, đâu phải là tấm giấy thông hành để vinh thân phì gia mà phải có công trình nghiên cứu khoa học hữu ích.Thực tế luôn khiến người ta nghi ngờ. Cụ thể, đang có 9.000 giáo sư - phó giáo sư, hơn 24.300 tiến sĩ (đã bao gồm 16.514 tiến sĩ giảng viên) nhưng kết quả nghiên cứu khoa học của Việt Nam thua xa các nước trong khu vực. Riêng đợt xét công nhận giáo sư - phó giáo sư năm 2015, chỉ có 3/28 hội đồng ngành mà 100% tân giáo sư, phó giáo sư có công bố quốc tế (vật lý, toán học và công nghệ thông tin), có 10/28 hội đồng ngành không có công bố quốc tế.”Bản tin báo Phụ nữ Việt Nam ghi nhận:“Trao đổi với Báo Phụ nữ Việt Nam, PGS.TS Trần Xuân Nhĩ - nguyên Thứ trưởng Bộ GD&ĐT, tỏ ra lo ngại trước đề án này. Ông băn khoăn rằng đề án 911 đào tạo 20.000 TS năm 2011 đã có ai nghiệm thu hay chưa?“Chưa rút kinh nghiệm từ đề án 20.000 TS mà đã làm một đề án mới, đây là điều đáng suy nghĩ! Theo tôi Bộ GD&ĐT cần phải xem lại chất lượng của đề án này để xem có bao nhiêu TS thật và bao nhiêu “TS giấy”? Nếu không có đánh giá toàn diện đề án này thì chưa nên đề xuất vội một đề án mới cũng hoành tráng không kém như thế” - ông nói.Theo ông Trần Xuân Nhĩ, lý do thiếu TS là chưa thuyết phục, bởi thực tế, tuy thiếu TS nhưng lại thừa… TS giấy. Nếu cứ làm thêm một lô TS giấy nữa thì dư luận bất bình là không khó hiểu.“Tất nhiên, có nhiều TS là tốt nhưng phải là TS thực chất, đáp ứng đúng nhu cầu đào tạo. Vừa qua tôi thấy có quá nhiều TS các thể loại rồi, từ chính trị học, giáo dục học, tâm lý học, xã hội học, đến cả TS quản lý phường xã nữa... Đào tạo bát nháo mà không đáp ứng được nhu cầu thì quá lãng phí!” - ông nhấn mạnh....”