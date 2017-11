VN Nhập Từ Đức Cơ Khí, Thép Tăng

Bản tin VinaNet ghi nhận hầu hết hàng hóa nhập cảng từ Đức trong 10 tháng đầu năm nay đều tăng kim ngạch so với cùng kỳ năm ngoái; trong đó nhập cảng sắt thép tăng mạnh nhất 135,4% kim ngạch. Kim ngạch thương mại hai chiều Đức-Việt trong 10 tháng đầu năm 2017 đạt 7,86 tỷ USD (tăng 10,4% so với 10 tháng đầu năm ngoái). Việt Nam xuất cảng sang Đức chủ yếu là điện thoại và linh kiện máy tính, hàng dệt may, giày dép, cà phê, nông thủy sản… với kim ngạch đạt 5,26 tỷ USD (tăng 9% so với cùng kỳ). Việt Nam nhập từ Đức chủ yếu là máy móc, thiết bị, phụ tùng, phương tiện vận tải, ô tô, sản phẩm hóa chất, dược phẩm, nguyên liệu nhựa… với kim ngạch đạt 2,61tỷ USD (tăng 13,5% so với cùng kỳ).